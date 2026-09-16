Unia Europejska wprowadzi zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Szefowa KE ogłasza przełomowy Kids Act

16 września 2026 12:35 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas corocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej przełomową inicjatywę legislacyjną mającą na celu ochronę dzieci w przestrzeni cyfrowej. Zgodnie z projektowanymi przepisami zwanymi Kids Act, dzieci poniżej 13. roku życia zostaną całkowicie objęte zakazem korzystania z platform społecznościowych, a osoby w wieku 13–14 lat zyskają dostęp jedynie do silnie kontrolowanych „minikont”. Unia Europejska stawia twarde granice koncernom technologicznym, dążąc do wyeliminowania mechanizmów uzależniających najmłodszych użytkowników sieci.

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Smartfon w dłoni. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Smartfon w dłoni. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Szczegóły Kids Act, ramy prawne i cyfrowa tożsamość użytkowników

Nowe unijne przepisy wprowadzają trzystopniowy system weryfikacji wiekowej i dostępu do usług cyfrowych. Dzieci poniżej 13 lat nie będą mogły posiadać kont na platformach takich jak TikTok, Instagram czy YouTube. Młodzież w wieku 13–14 lat skorzysta z minikont zakładanych i zarządzanych bezpośrednio przez rodziców, wyposażonych w sztywne limity czasowe i pozbawionych algorytmów rekomendacyjnych. Nastolatki w wieku od 15 do 18 lat uzyskają dostęp do profilów ze wzmocnionymi ustawieniami prywatności i domyślnie wyłączonymi funkcjami powiadomień push.

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Wprowadzenie Europejskiego Aktu o Ochronie Dzieci w Sieci (Kids Act) stanowi rozszerzenie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act) oraz przepisów krajowych wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 r. poz. 1513 z późn. zm.). Jak podkreśliła szefowa KE, dzieci spędzają obecnie przed ekranami średnio od 4 do 6 godzin dziennie, a algorytmy gigantów technologicznych zostały zaprojektowane w sposób celowo uzależniający psychikę nieletnich.

Wpływ na stołeczne szkoły i rodziców na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu

Problem fonoholizmu i niekontrolowanego korzystania z aplikacji społecznościowych jest szczególnie widoczny w dużych aglomeracjach. Stołeczne szkoły podstawowe i licea w warszawskich dzielnicach – m.in. na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – wdrożyły w roku szkolnym 2026/2027 lokalne zakazy używania telefonów komórkowych na lekcjach i przerwach. Nowe regulacje UE dadzą dyrektorom placówek oświatowych oraz warszawskim rodzicom silne oparcie prawne w walce z cyfrowymi uzależnieniami.

Zarządcy stołecznych szkół oraz psycholodzy dziecięcy wskazują, że brak dostępu do algorytmicznych treści w mediach społecznościowych znacząco poprawi zdolności skupienia uwagi, regenerację psychiczną oraz relacje rówieśnicze wśród stołecznych uczniów.

Jak krok po kroku przygotować dziecko na wejście w życie Kids Act

Zobacz zestaw praktycznych porad dla rodziców, które pomogą bezpiecznie przeprowadzić dziecko przez zmiany w sieci:

  • Zainstaluj narzędzia kontroli rodzicielskiej i weryfikacji wieku na urządzeniach – upewnij się, że smartfon dziecka ma włączone ograniczenia treści i czasu ekranowego.
  • Rozmawiaj z dzieckiem o nadchodzących zmianach w przepisach UE – wyjaśnij powody wycofywania kont społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat i przedstaw alternatywne formy spędzania czasu.
  • Wprowadź w domu strefy i godziny bez technologii – ustal zakaz korzystania z telefonów i tabletów podczas posiłków oraz na godzinę przed snem w mieszkaniach na Woli czy Mokotowie.
  • Śledź wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej – weryfikuj zasady wprowadzania cyfrowego portfela tożsamości służącego do potwierdzania wieku.
  • Zachęcaj do aktywności poza siecią w stołecznych domach kultury i klubach sportowych – zapisz dziecko na zajęcia pozalekcyjne w Śródmieściu, aby zastąpić czas spędzany przed ekranem.

 

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Źródło: businessinsider

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