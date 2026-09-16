Unia Europejska wprowadzi zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Szefowa KE ogłasza przełomowy Kids Act
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas corocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej przełomową inicjatywę legislacyjną mającą na celu ochronę dzieci w przestrzeni cyfrowej. Zgodnie z projektowanymi przepisami zwanymi Kids Act, dzieci poniżej 13. roku życia zostaną całkowicie objęte zakazem korzystania z platform społecznościowych, a osoby w wieku 13–14 lat zyskają dostęp jedynie do silnie kontrolowanych „minikont”. Unia Europejska stawia twarde granice koncernom technologicznym, dążąc do wyeliminowania mechanizmów uzależniających najmłodszych użytkowników sieci.
Szczegóły Kids Act, ramy prawne i cyfrowa tożsamość użytkowników
Nowe unijne przepisy wprowadzają trzystopniowy system weryfikacji wiekowej i dostępu do usług cyfrowych. Dzieci poniżej 13 lat nie będą mogły posiadać kont na platformach takich jak TikTok, Instagram czy YouTube. Młodzież w wieku 13–14 lat skorzysta z minikont zakładanych i zarządzanych bezpośrednio przez rodziców, wyposażonych w sztywne limity czasowe i pozbawionych algorytmów rekomendacyjnych. Nastolatki w wieku od 15 do 18 lat uzyskają dostęp do profilów ze wzmocnionymi ustawieniami prywatności i domyślnie wyłączonymi funkcjami powiadomień push.
Wprowadzenie Europejskiego Aktu o Ochronie Dzieci w Sieci (Kids Act) stanowi rozszerzenie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act) oraz przepisów krajowych wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 r. poz. 1513 z późn. zm.). Jak podkreśliła szefowa KE, dzieci spędzają obecnie przed ekranami średnio od 4 do 6 godzin dziennie, a algorytmy gigantów technologicznych zostały zaprojektowane w sposób celowo uzależniający psychikę nieletnich.
Wpływ na stołeczne szkoły i rodziców na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Problem fonoholizmu i niekontrolowanego korzystania z aplikacji społecznościowych jest szczególnie widoczny w dużych aglomeracjach. Stołeczne szkoły podstawowe i licea w warszawskich dzielnicach – m.in. na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – wdrożyły w roku szkolnym 2026/2027 lokalne zakazy używania telefonów komórkowych na lekcjach i przerwach. Nowe regulacje UE dadzą dyrektorom placówek oświatowych oraz warszawskim rodzicom silne oparcie prawne w walce z cyfrowymi uzależnieniami.
Zarządcy stołecznych szkół oraz psycholodzy dziecięcy wskazują, że brak dostępu do algorytmicznych treści w mediach społecznościowych znacząco poprawi zdolności skupienia uwagi, regenerację psychiczną oraz relacje rówieśnicze wśród stołecznych uczniów.
Jak krok po kroku przygotować dziecko na wejście w życie Kids Act
Zobacz zestaw praktycznych porad dla rodziców, które pomogą bezpiecznie przeprowadzić dziecko przez zmiany w sieci:
- Zainstaluj narzędzia kontroli rodzicielskiej i weryfikacji wieku na urządzeniach – upewnij się, że smartfon dziecka ma włączone ograniczenia treści i czasu ekranowego.
- Rozmawiaj z dzieckiem o nadchodzących zmianach w przepisach UE – wyjaśnij powody wycofywania kont społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat i przedstaw alternatywne formy spędzania czasu.
- Wprowadź w domu strefy i godziny bez technologii – ustal zakaz korzystania z telefonów i tabletów podczas posiłków oraz na godzinę przed snem w mieszkaniach na Woli czy Mokotowie.
- Śledź wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej – weryfikuj zasady wprowadzania cyfrowego portfela tożsamości służącego do potwierdzania wieku.
- Zachęcaj do aktywności poza siecią w stołecznych domach kultury i klubach sportowych – zapisz dziecko na zajęcia pozalekcyjne w Śródmieściu, aby zastąpić czas spędzany przed ekranem.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.