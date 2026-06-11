Unieruchomiony samochód na wiadukcie. Ogromne utrudnienia w Mordorze

11 czerwca 2026 20:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na wiadukcie na ul. Postępu stoi samochód, który najprawdopodobniej uległ awarii lub niegroźnej kolizji. Pozornie drobne zdarzenie sparaliżowało ruch w całej okolicy.

Ogromne utrudnienia w rejonie ul. Postępu. Fot. Piotr / Warszawa w Pigułce.
Ogromne utrudnienia w rejonie ul. Postępu. Fot. Piotr / Warszawa w Pigułce.

Ruch w kierunku Cybernetyki jest całkowicie zablokowany.

Policja przejęła kierowanie ruchem drogowym. Kierowcy jadący w stronę Domaniewskiej są przepuszczani dołem – przez ul. Marynarską.

Na miejscu pracują służby: policja i ekipy, które wciągają samochód na lawetę. Do czasu zakończenia działań ruch w tym rejonie będzie znacznie utrudniony.

Ogromne utrudnienia w rejonie ul. Postępu. Fot. Piotr / Warszawa w Pigułce.
Ogromne utrudnienia w rejonie ul. Postępu. Fot. Piotr / Warszawa w Pigułce.
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