Unieruchomiony samochód na wiadukcie. Ogromne utrudnienia w Mordorze
Na wiadukcie na ul. Postępu stoi samochód, który najprawdopodobniej uległ awarii lub niegroźnej kolizji. Pozornie drobne zdarzenie sparaliżowało ruch w całej okolicy.
Ruch w kierunku Cybernetyki jest całkowicie zablokowany.
Policja przejęła kierowanie ruchem drogowym. Kierowcy jadący w stronę Domaniewskiej są przepuszczani dołem – przez ul. Marynarską.
Na miejscu pracują służby: policja i ekipy, które wciągają samochód na lawetę. Do czasu zakończenia działań ruch w tym rejonie będzie znacznie utrudniony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.