Urząd Skarbowy kontroluje osoby, które wysłały ten przelew. Wystarczy tylko mała kwota [04.02.2025]

Przedsiębiorca z branży eventowej próbował przelać pieniądze za organizację koncertu. Napisał w tytule tylko „za koncert” – i to wystarczyło, żeby uruchomić lawinę. Bank natychmiast zablokował transakcję, sprawa trafiła do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, potem do urzędu skarbowego. Kilka tygodni wyjaśnień, faktury, umowy, przesłuchania. A przecież wszystko było legalne.

Dwa słowa, które kosztowały tysiące złotych i nerwy

Właściciel firmy eventowej chciał tylko zapłacić za zorganizowanie wydarzenia muzycznego. Kwota 50000 zł była jak najbardziej uzasadniona, prowadził legalną działalność gospodarczą, miał wszystkie dokumenty. Problem? W tytule przelewu napisał lakonicznie: „za koncert”.

To wystarczyło. Systemy monitorujące transakcje natychmiast wzięły przelew pod lupę. Brak informacji, kto komu płaci, za jaki dokładnie koncert, na jakiej podstawie prawnej – wszystko to automatycznie wzbudziło podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy, ukrywanie rzeczywistego źródła środków, finansowanie nielegalnej działalności lub próbę uniknięcia opodatkowania.

Dokumentacja z banku poleciała do GIIF, stamtąd do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca spędził kilka tygodni na intensywnej korespondencji z organami kontrolnymi, musiał osobiście stawić się w urzędzie, dostarczyć faktury, umowy i inne dokumenty potwierdzające legalność operacji.

Sprawdzają bez pytania, dane trzymają 5 lat

Od 2022 roku organy skarbowe mają nowe uprawnienia, które zmieniły zasady gry. Mogą kontrolować twoje konto bankowe bez wcześniejszego powiadomienia, że właśnie przyglądają się twoim finansom. Dowiadujesz się o zainteresowaniu fiskusa dopiero wtedy, gdy przyjdzie wezwanie.

Każdy przelew – niezależnie od kwoty – może trafić pod lupę kontrolerów, jeśli jego tytuł wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości. Banki wykorzystują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które analizują nie tylko wysokość przelewów, ale także ich tytuły, częstotliwość, wzorce czasowe, powiązania między nadawcami a odbiorcami. Sprawdzają też, czy deklarowany cel przelewu zgadza się z typowymi wartościami rynkowymi danego rodzaju usług czy towarów.

Co więcej – wszystkie dane o twoich przelewach są przechowywane przez pełne 5 lat od momentu wykonania transakcji. Nawet pozornie nieszkodliwy przelew z błędnym tytułem sprzed 3 czy 4 lat może stać się podstawą do wszczęcia kontroli skarbowej.

Automatyczny alarm przy 65000 zł, ale nie tylko

Wszystkie przelewy przekraczające równowartość 15000 euro (według aktualnego kursu około 65000 zł) trafiają automatycznie do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. To jednak nie jedyne kryterium.

Szczególna uwaga kierowana jest na:

Przelewy niezwiązane z działalnością gospodarczą – przede wszystkim darowizny między osobami fizycznymi, które mogą być próbą obejścia obowiązku podatkowego

– przede wszystkim darowizny między osobami fizycznymi, które mogą być próbą obejścia obowiązku podatkowego Cykliczne przelewy na niższe kwoty – gdy są regularne, wykonywane w małych odstępach czasu, mają niejasne tytuły lub gdy przelewy do różnych odbiorców mają identyczną wartość (sugeruje to rozbicie jednej dużej transakcji na wiele mniejszych)

– gdy są regularne, wykonywane w małych odstępach czasu, mają niejasne tytuły lub gdy przelewy do różnych odbiorców mają identyczną wartość (sugeruje to rozbicie jednej dużej transakcji na wiele mniejszych) Niejasne, niekonkretne lub humorystyczne tytuły – które nie pozwalają określić charakteru prawnego i gospodarczego transakcji

Te tytuły przelewów uruchamiają alarm

Banki natychmiast flagują określenia takie jak:

„za usługi” – bez sprecyzowania, jakie to usługi

„zwykły przelew” – co nic nie wyjaśnia

„rozliczenie” – bez podania, czego dotyczy

„prezent dla najlepszego kolegi za bycie super typem” – może ukrywać darowiznę podlegającą opodatkowaniu

Nawet pozornie niewinny tytuł jak „za bilet do kina” przy kwocie 10000 zł automatycznie wzbudzi podejrzenia. Analitycy bankowi słusznie zapytają, dlaczego normalny bilet kinowy miałby kosztować dziesięć tysięcy złotych.

Żart, który skończył się w prokuraturze

Historia z forum internetowego pokazuje skalę problemu. Młody mężczyzna chcąc pożartować zatytułował przelew dla kolegi jako „za ukrycie zwłok”. Bank natychmiast zablokował transakcję, a sprawa trafiła do organów ścigania, które musiały prowadzić postępowanie wyjaśniające.

Podobne konsekwencje może mieć używanie słów związanych z narkotykami, bronią, działalnością terrorystyczną oraz wszelkich określeń sugerujących unikanie podatków typu:

„bez faktury”

„pod stołem”

„na czarno”

„za robotę nieoficjalną”

Wszystkie te określenia są natychmiast wykrywane przez algorytmy monitorujące i skutkują zawiadomieniem odpowiednich służb.

Nowe limity darowizn – ale uważaj na formalności

Reforma podatkowa z połowy 2023 roku znacząco zwiększyła możliwości bezpodatkowego przekazywania pieniędzy między członkami rodziny. Od 2025 roku obowiązują nowe limity:

Pierwsza grupa podatkowa – najbliższa rodzina

36120 zł (wcześniej 10434 zł)

Obejmuje: małżonka, dzieci, rodziców, wnuki, dziadków, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Druga grupa podatkowa – dalsza rodzina

27090 zł (wcześniej 7878 zł)

Obejmuje: ciotki, wujów, siostrzenice, bratanków, teściów, zięciów, synowe.

Trzecia grupa podatkowa – pozostałe osoby

5733 zł (wcześniej 5308 zł)

Obejmuje: przyjaciół, kolegów, partnerów życiowych w nieformalnym związku oraz całkowicie obce osoby.

„Grupa zerowa” – nielimitowane darowizny bez podatku

Największa zmiana dotyczy tak zwanej „grupy zerowej” funkcjonującej w ramach pierwszej grupy podatkowej. Dla najbliższych członków rodziny możliwe jest teraz otrzymanie darowizny w dowolnej wysokości bez płacenia jakiegokolwiek podatku.

Ale uwaga – to działa tylko pod ściśle określonymi warunkami:

Zgłoszenie transakcji do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 Przelew bankowy wyłącznie na rachunek płatniczy obdarowanego Prawidłowo sformułowany tytuł jednoznacznie wskazujący na darowiznę, stopień pokrewieństwa oraz pełne dane osobowe darczyńcy

Jak prawidłowo zatytułować darowiznę

Absolutnie nie używaj nieformalnych tytułów typu:

„pieniążki od mamy”

„kieszonkowe dla synka”

„prezent od babci”

Takie określenia mogą zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy jako niewystarczająco precyzyjne do zastosowania zwolnienia podatkowego z grupy zerowej.

Prawidłowy tytuł darowizny powinien brzmieć:

„Darowizna od matki Anny Kowalskiej dla córki Marii Nowak”

lub

„Darowizna pieniężna od ojca Jana Kowalskiego PESEL 12345678901 dla syna Piotra Kowalskiego PESEL 98765432109”

Dzięki temu jednoznacznie określasz charakter transakcji, stopień pokrewieństwa oraz pełne dane identyfikacyjne obu stron. To eliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do zastosowania właściwej grupy podatkowej i prawa do zwolnienia.

Zapomniałeś zgłosić? Zapłacisz podwójnie

Jeśli otrzymasz darowiznę, której łączna wartość wraz z innymi darowiznami od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat przekracza 36120 zł, masz obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. Termin: 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny.

Musisz wypełnić formularz SD-Z2 oraz dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu bankowego na twój rachunek płatniczy.

Co się stanie, jeśli zaniedbasz tego obowiązku? Urząd skarbowy może dowiedzieć się o darowiźnie podczas kontroli – na przykład porównując twoje wydatki z oficjalnymi dochodami. Wtedy zostanie zastosowana sankcyjna stawka podatku wynosząca aż 20% całej wartości darowizny, nie tylko od kwoty przekraczającej limit.

Przy darowiźnie 50000 zł od osoby spoza najbliższej rodziny kara może wynieść 10000 zł plus odsetki za zwłokę naliczane od momentu, kiedy podatek powinien być zapłacony.

Urząd sprawdzi, skąd masz pieniądze

Gdy urząd skarbowy wezwie cię do złożenia wyjaśnień, może sprawdzić zgodność twoich wydatków z oficjalnie deklarowanymi dochodami. Jeśli nie masz odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej źródło pochodzenia pieniędzy, możesz zostać obciążony podatkiem karnym wynoszącym aż 75% wartości niezdeklarowanych w zeznaniu podatkowym przychodów.

Przy kwocie 100000 zł oznacza to stratę 75000 zł plus odsetki za zwłokę naliczane od dnia powstania zaległości.

Co powinieneś zrobić, żeby uniknąć problemów

Przy darowiznach w rodzinie:

Zawsze używaj precyzyjnego tytułu – „Darowizna od [imię nazwisko] dla [imię nazwisko]” z podaniem stopnia pokrewieństwa

– „Darowizna od [imię nazwisko] dla [imię nazwisko]” z podaniem stopnia pokrewieństwa Przelew tylko na konto bankowe – gotówka nie pozwala skorzystać ze zwolnienia z „grupy zerowej”

– gotówka nie pozwala skorzystać ze zwolnienia z „grupy zerowej” Zgłoś darowiznę w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy

na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy Zachowaj potwierdzenie przelewu – będzie ci potrzebne przy zgłoszeniu

Przy każdym innym przelewie:

Opisz konkretnie, za co płacisz – „za usługę projektową – faktura 123/2026” zamiast „za usługi”

– „za usługę projektową – faktura 123/2026” zamiast „za usługi” Nigdy nie używaj zwrotów humorystycznych – nawet jeśli ci się wydają zabawne

– nawet jeśli ci się wydają zabawne Unikaj słów kojarzących się z nielegalnymi działaniami – nawet w żartach

– nawet w żartach Podawaj numery faktur lub umów – gdy masz dokumenty potwierdzające transakcję

Pamiętaj:

Twoje dane są przechowywane przez 5 lat – kontrola może przyjść w każdym momencie

– kontrola może przyjść w każdym momencie Bank nie potrzebuje twojej zgody na przekazanie informacji o transakcjach do GIIF

na przekazanie informacji o transakcjach do GIIF Urząd skarbowy może sprawdzić twoje konto bez powiadomienia – dowiesz się dopiero, gdy przyjdzie wezwanie

– dowiesz się dopiero, gdy przyjdzie wezwanie Kary są dotkliwe – od 20% do 75% wartości transakcji plus odsetki

Kilka słów w tytule przelewu może zadecydować o tym, czy spokojnie przelejesz pieniądze, czy będziesz miał kilka tygodni koszmaru z urzędami. To tak proste – i tak ważne