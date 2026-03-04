Urząd skarbowy skontroluje osoby, które wysłały taki przelew. Wystarczy mała kwota, by uruchomić lawinę kontroli
Przelew na kilkadziesiąt złotych do znajomego – pozornie najzwyklejsza operacja, jaką można zrobić w bankowości mobilnej. Tymczasem jeden niefortunny tytuł wpisany w polu „tytułem” może skończyć się wezwaniem z urzędu skarbowego, koniecznością przedstawienia dokumentów sprzed kilku lat i tłumaczenia się z każdej złotówki, jaka wpłynęła na konto. Nie chodzi o wielkie kwoty – systemy bankowe coraz skuteczniej wychwytują podejrzane wzorce nawet przy drobnych transakcjach.
Banki nie czekają na skarbówkę – same zgłaszają do GIIF
Zanim w ogóle pojawi się urząd skarbowy, do gry wchodzi bank. Wszystkie instytucje finansowe działające w Polsce są zobowiązane do stosowania procedur AML (Anti-Money Laundering) – czyli systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to, że każda transakcja jest analizowana automatycznie, a algorytmy bankowe szukają nie tylko podejrzanych kwot, ale też nielogicznych tytułów, powtarzalnych wzorców i niespójności między opisem a kontekstem konta.
Ustawowy próg, powyżej którego bank ma obowiązek automatycznego zgłoszenia transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynosi równowartość 15 000 euro – zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124 ze zm.). Przy obecnym kursie to ok. 63 000-65 000 zł. Dotyczy to pojedynczych transakcji, jak i kilku powiązanych ze sobą operacji, których suma przekracza ten próg.
Problem w tym, że próg 15 000 euro to tylko automatyczny bezpiecznik, a nie granica zainteresowania banku. Przepisy nakładają na instytucje finansowe obowiązek zgłaszania do GIIF każdej transakcji, którą uznają za podejrzaną – niezależnie od kwoty. Jeśli algorytm oznakuje przelew na 80 zł jako podejrzany ze względu na jego tytuł lub kontekst innych operacji na koncie, bank ma prawo i obowiązek poinformować GIIF. GIIF analizuje zgłoszenia i przy wątpliwościach przekazuje sprawę do Krajowej Administracji Skarbowej. Stamtąd droga do kontroli jest już krótka.
Osobny problem to tzw. structuring – czyli rozbijanie dużej kwoty na kilka mniejszych przelewów, by nie przekroczyć progu. Systemy AML banków sumują powiązane transakcje i potraktują takie działanie jako próbę ominięcia przepisów, co samo w sobie jest sygnałem alarmowym. Paradoksalnie seria małych, podejrzanych przelewów może ściągnąć uwagę szybciej niż jedna duża, ale dobrze opisana transakcja.
Ironiczny tytuł przelewu – żart, który może kosztować tygodnie tłumaczeń
Wiele osób wpisuje w tytule przelewu żartobliwe opisy przy zwrotach za wspólne zakupy, pizzę czy bilety. W ocenie systemów bankowych tytuł przelewu nie jest miejscem na humor. Algorytmy AML skanują treść tytułów i reagują na słowa kluczowe powiązane z działalnością przestępczą – jeśli opis przelewu zawiera takie odwołania, transakcja trafia do ręcznej analizy przez pracownika banku.
Efektem może być czasowe wstrzymanie środków do wyjaśnienia. Bank ma prawo zablokować przelew i zażądać od klienta dokumentów potwierdzających legalność transakcji, zanim ją zrealizuje. W skrajnych przypadkach, gdy bank uzna, że sytuacja wymaga zgłoszenia, informacja trafia do GIIF. Tłumaczenie się, że to był „tylko żart”, jest oczywiście możliwe – ale wymaga kontaktu z bankiem, złożenia wyjaśnień i czekania. Dane o przelewach banki przechowują przez 5 lat, więc kontrola może dotyczyć transakcji z przeszłości.
„Darowizna” w tytule – fiskus potraktuje to dosłownie
Drugi popularny błąd to wpisywanie słowa „darowizna” jako tytułu przelewu przy okazji zbiórek, zwrotów pieniędzy znajomym czy sprzedaży. Urząd skarbowy potraktuje taki opis literalnie – i może zapytać, czy od tej darowizny zapłacono podatek.
Zasady opodatkowania darowizn wynikają z ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2024 poz. 1837). Kwoty wolne od podatku w 2026 roku zależą od grupy podatkowej: dla osób z I grupy podatkowej (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa) limit wynosi 36 120 zł, dla II grupy podatkowej (dalsi krewni, np. zstępni rodzeństwa) – 27 090 zł, a dla III grupy (osoby niespokrewnione) – zaledwie 5 733 zł. Co ważne, limity liczone są łącznie z wszystkich darowizn od tej samej osoby z ostatnich 5 lat.
Dla najbliższej rodziny – tzw. grupy zerowej, obejmującej małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, wnuki i rodzeństwo – istnieje możliwość pełnego zwolnienia z podatku bez ograniczenia kwotowego, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. Jeśli termin zostanie przekroczony, a urząd wykryje transakcję samodzielnie, zastosuje sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20%.
Praktyczny problem dotyczy zrzutek internetowych i rozliczeń grupowych. Jeśli kilkanaście osób przelewa pieniądze jednej osobie na prezent, wpisując w tytule „darowizna”, każda taka wpłata jest sumowana od danego darczyńcy. Przy kilku większych wpłatach od jednej osoby spoza rodziny szybko można przekroczyć próg 5 733 zł.
Regularna sprzedaż na OLX i Vinted bez działalności – schemat, który rozpoznają algorytmy
Jeśli na konto regularnie wpływają przelewy od różnych osób z tytułami wskazującymi na sprzedaż przedmiotów, systemy bankowe i skarbówka mogą uznać, że mamy do czynienia z działalnością nieewidencjonowaną lub nieujawnioną działalnością gospodarczą. Nie chodzi o jednorazową transakcję – problem zaczyna się przy powtarzalnym schemacie.
Działalność nieewidencjonowana jest możliwa do kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – w 2026 roku to ok. 3 225 zł. Po przekroczeniu tego progu lub przy przekroczeniu 2 lat prowadzenia takiej sprzedaży urząd może uznać, że powinna być zarejestrowana działalność gospodarcza, a dochód – opodatkowany. Seria kilkudziesięciu podobnych przelewów w ciągu kilku miesięcy to dla algorytmów AML klasyczny wzorzec ukrytej działalności zarobkowej.
„Pożyczka” w tytule – jest podatek, o którym mało kto wie
Prywatna pożyczka między znajomymi brzmi jak prosta sprawa. Tymczasem zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2024 poz. 295) pożyczka między osobami prywatnymi podlega podatkowi PCC w wysokości 0,5% wartości pożyczki. Podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki i wpłacić należny podatek.
Wyjątek dotyczy pożyczek w rodzinie – między osobami z zerowej grupy podatkowej (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pożyczka jest wolna od PCC, o ile zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni na formularzu PCC-3 lub PCC-3/A. Jeśli ktoś wpisze w tytule przelewu „pożyczka” i urząd to wykryje, może zapytać o deklarację PCC. Brak zgłoszenia przy pożyczkach powyżej 1 000 zł od tej samej osoby skutkuje sankcyjną stawką podatku w wysokości 20%.
Co robić, żeby spać spokojnie
Tytuł przelewu powinien być precyzyjny i nudny – im dokładniejszy opis, tym mniejsze ryzyko pytań. Zamiast ogólnikowych zwrotów warto podać konkretny cel transakcji i – przy większych kwotach – numer umowy lub faktury. Przy darowiznach w rodzinie najlepiej od razu stosować pełny opis z imieniem, nazwiskiem i stopniem pokrewieństwa nadawcy i odbiorcy, a następnie złożyć formularz SD-Z2 w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy – to gwarancja zwolnienia podatkowego. Przy pożyczkach prywatnych, nawet tych między znajomymi, warto zawrzeć pisemną umowę i złożyć PCC-3 – podatek 0,5% to zdecydowanie mniejszy problem niż sankcyjna stawka 20% i konieczność tłumaczenia się z transakcji sprzed lat. Potwierdzenia przelewów, umowy i faktury warto przechowywać przez minimum 5 lat – tyle wynosi okres, z którego urząd może żądać dokumentacji. Jeśli na konto regularnie wpływają pieniądze ze sprzedaży, warto śledzić łączną kwotę miesięczną i porównywać ją z aktualnym progiem działalności nieewidencjonowanej, który w 2026 roku wynosi ok. 3 225 zł miesięcznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.