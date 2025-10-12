Urząd skarbowy wystartował z kontrolami. Trzeba płacić podatek od używanych mebli, rowerów, samochodów i elektroniki. Kara do 93 tysięcy
Zakupy na OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie stały się codziennością. Według raportu PMR dla Allegro Lokalnie aż 75 procent Polaków w 2023 roku kupiło coś z drugiej ręki. Ale niewielu wie, że po zakupie używanego telefonu, roweru czy laptopa od osoby prywatnej za więcej niż 1000 zł trzeba zapłacić podatek. I to kupujący, nie sprzedający, musi go uregulować w ciągu 14 dni.
Podatek 2% od każdej transakcji powyżej tysiąca złotych
Podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje przy zakupie rzeczy używanych od osób prywatnych, jeśli ich wartość przekracza 1000 zł. Dotyczy to smartfona, roweru, lodówki, komputera, mebli, sprzętu AGD. Stawka wynosi 2 procent od wartości umowy. Przy zakupie używanego iPhone’a za 1500 zł zapłacisz 30 zł podatku. Laptop za 3000 zł to 60 zł. Rower elektryczny za 4500 zł – 90 zł do fiskusa.
Obowiązek powstaje w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Nie ma znaczenia, czy jest ona spisana na papierze, zawarta ustnie, czy po prostu przelałeś pieniądze sprzedającemu i odebrałeś towar. Transakcja się dokonała – podatek należny. Na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłatę masz 14 dni od daty zakupu. Formularz pobierzesz online w e-Urzędzie Skarbowym.
Co istotne – to nie sprzedający odpowiada za podatek, lecz kupujący. Wiele osób błędnie zakłada, że skoro ktoś zarabia na sprzedaży, to on płaci podatek. W przypadku PCC działa to odwrotnie. Sprzedawca może mieć własne zobowiązania podatkowe z tytułu zarobku, ale PCC to twój obowiązek jako nabywcy.
Fiskus ma dostęp do twoich transakcji na OLX i Vinted
Do niedawna takie drobne transakcje umykały uwadze urzędów. Ale wszystko zmieniła unijna dyrektywa DAC7, którą Polska wdrożyła w 2023 roku. Allegro, OLX, Vinted, Facebook Marketplace i Airbnb muszą przekazywać administracji skarbowej dane o użytkownikach i ich sprzedaży.
Przekazywane informacje obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy, wartość sprzedaży oraz liczbę transakcji. Wbrew pozorom dane te służą nie tylko do kontroli sprzedających. System może wykryć również kupujących, którzy regularnie dokonują transakcji powyżej progu podatkowego i nie zgłaszają ich do urzędu.
Urząd skarbowy otrzymuje raporty kwartalne. Jeśli system wykryje, że kupiłeś od osoby prywatnej używany sprzęt fotograficzny za 2500 zł w lutym, a w maju laptop za 2000 zł, i nie złożyłeś żadnej deklaracji PCC-3 – możesz spodziewać się pisma z urzędu. Administracja łączy dane z różnych platform i sprawdza, kto systematycznie omija obowiązek podatkowy.
Kary sięgają nawet 93 tysięcy złotych
Jeśli nie złożysz deklaracji PCC-3 i nie zapłacisz podatku w terminie, grożą ci konsekwencje. W grę wchodzi wykroczenie skarbowe, a przy większych kwotach lub uporczywym uchylaniu się – nawet przestępstwo. Urząd doliczy odsetki oraz nałoży grzywnę.
W 2025 roku kara może wynieść od jednej dziesiątej do 20-krotności płacy minimalnej. Przy minimalnej płacy wynoszącej 4666 zł oznacza to przedział od 466,60 zł aż do 93 320 zł. Ostateczna wysokość zależy od tego, czy sam zgłosisz się do urzędu z zaległością, jak długo trwało opóźnienie i czy działałeś umyślnie.
Jeśli urząd wykryje zaległość pierwszy, kara będzie wyższa. Jeśli sam zgłosisz się z czynnym żalem i uregulowaniem zaległości, możesz liczyć na łagodniejsze traktowanie. Długość zwłoki również ma znaczenie – nie zapłacenie podatku przez miesiąc to jedno, a systematyczne omijanie obowiązku przez kilka lat to zupełnie inna skala przewinienia.
Uwaga na zestawy i pakiety. Liczy się łączna wartość
Wielu kupujących próbuje obejść próg podatkowy dzieląc transakcję na mniejsze części. Kupisz smartfon za 900 zł, osobno etui za 50 zł i słuchawki za 100 zł – razem 1050 zł, ale każda pozycja osobno poniżej progu. Czy w takim przypadku trzeba płacić podatek?
Odpowiedź brzmi: tak, jeśli wszystkie przedmioty zostały zakupione w ramach jednej transakcji. Urząd patrzy na łączną wartość umowy sprzedaży, nie na poszczególne elementy. Jeśli kupujesz od tej samej osoby, tego samego dnia, kilka przedmiotów – liczy się suma.
To samo dotyczy zestawów. Komputer z monitorem, klawiaturą i myszką sprzedawany jako jeden zestaw za 1200 zł to transakcja podlegająca PCC. Nie ma znaczenia, że pojedyncze elementy osobno mogłyby być warte mniej niż 1000 zł. Liczy się to, co faktycznie stanowiło przedmiot umowy.
Ryzykowne jest też dzielenie płatności w czasie. Jeśli umówisz się ze sprzedającym, że zapłacisz mu 500 zł teraz i 600 zł za tydzień za rower warty 1100 zł, nie zmienia to faktu, że wartość umowy przekroczyła próg. Data płatności nie ma znaczenia – liczy się moment zawarcia umowy i jej wartość.
Kiedy nie musisz płacić podatku
Nie każda transakcja wiąże się z obowiązkiem uiszczenia PCC. Wyłączenia dotyczą zakupów od firm, gdy nabywca otrzymuje fakturę VAT. Jeśli kupujesz używany laptop od sklepu komputerowego, który wystawi ci fakturę z podatkiem VAT, nie płacisz dodatkowo PCC. Podatek VAT i PCC się wykluczają.
PCC nie obowiązuje również przy transakcjach między najbliższymi członkami rodziny. Dotyczy to małżonków, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie) oraz rodzeństwa, pasierbow i ich zstępnych, rodziców małżonka oraz małżonków dzieci. Jeśli kupujesz używany samochód od swojego brata za 5000 zł, nie musisz płacić PCC.
Zwolnione są oczywiście umowy o wartości do 1000 zł. Jeśli kupujesz używany telefon za 950 zł, nie masz żadnych obowiązków wobec fiskusa z tytułu PCC. Ale uwaga – jeśli w tym samym miesiącu kupisz od tej samej osoby jeszcze tablet za 200 zł, łączna wartość transakcji wyniesie 1150 zł i trzeba będzie zapłacić podatek.
Zwolnienie nie obejmuje zakupów od dalszych krewnych. Jeśli kupujesz rower od kuzyna, wujka czy teściowej – musisz zapłacić PCC od kwoty przekraczającej 1000 zł. Tylko najbliższa rodzina korzysta ze zwolnienia.
Urząd nie rozróżnia intencji. Kupiłeś raz? Możesz dostać wezwanie
W 2025 roku przypadki wezwań z urzędów skarbowych zaczęły się mnożyć. Dotyczą nie tylko osób regularnie handlujących w internecie, ale także tych, którzy raz kupili coś droższego. Używany rower za 1800 zł, laptop za 2200 zł, aparat fotograficzny za 3500 zł – każda taka transakcja może wywołać pismo z fiskusa.
System nie rozróżnia intencji. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy kupiłeś jednorazowo coś dla siebie. Jeśli pojawia się transakcja powyżej 1000 zł między osobami fizycznymi, a w systemie nie ma zgłoszenia PCC-3 – mechanizm kontrolny uruchamia się automatycznie.
Platformy przekazują dane o wszystkich transakcjach spełniających określone kryteria. Urząd otrzymuje informację, że użytkownik o konkretnym numerze PESEL dokonał zakupu od osoby prywatnej o określonej wartości. Następnie sprawdza, czy w ciągu 14 dni od tej daty wpłynęła deklaracja PCC-3. Jeśli nie – generowane jest wezwanie.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli regularnie kupujesz używane rzeczy przez internet, musisz zmienić swoje podejście. Każda transakcja powyżej 1000 zł z osobą prywatną wymaga złożenia deklaracji i zapłaty 2 procent podatku. Brak zgłoszenia może kosztować cię znacznie więcej niż sam podatek.
Załóżmy, że w ciągu roku kupiłeś używany telefon za 1500 zł, rower za 2000 zł i laptop za 2500 zł. Łącznie powinieneś zapłacić 120 zł podatku (30 + 40 + 50 zł). Jeśli nie zgłosiłeś żadnej z tych transakcji, a urząd wszystkie wykrył, zapłacisz 120 zł zaległego podatku, odsetki za zwłokę oraz grzywnę, która może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
Sprawdź wartość przed zakupem. Jeśli planujesz kupić coś od osoby prywatnej i kwota oscyluje wokół 1000 zł, zastanów się, czy nie lepiej trochę się targować i zejść poniżej progu. Zaoszczędzisz sobie formalności i nie będziesz musiał składać deklaracji.
Pobierz i wypełnij formularz PCC-3 od razu po zakupie. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Masz 14 dni, ale lepiej załatwić sprawę w ciągu kilku dni, kiedy jeszcze pamiętasz szczegóły transakcji. Formularz jest prosty – wypełnienie zajmuje kilka minut.
Zapłać 2 procent od wartości zakupu w terminie. Przelew możesz zrobić przez system bankowości elektronicznej na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Numer konta znajdziesz w instrukcji do formularza PCC-3. Pamiętaj o właściwym tytule przelewu, żeby urząd mógł zidentyfikować twoją wpłatę.
Zachowaj potwierdzenie transakcji i wpłaty podatku. Wiadomości z platformy, potwierdzenie przelewu za zakup, wypełniony formularz PCC-3 i potwierdzenie wpłaty podatku – wszystko to archiwizuj. Jeśli za kilka miesięcy dostaniesz pismo z urzędu, będziesz mógł szybko udowodnić, że obowiązek wykonałeś.
Skonsultuj się z urzędem, jeśli masz wątpliwości
Jeśli nie masz pewności, czy twoja transakcja wymaga zgłoszenia, nie zgaduj. Każdy urząd skarbowy ma infolinię, na której urzędnicy odpowiedzą na podstawowe pytania. Możesz też odwiedzić e-Urząd Skarbowy i zadać pytanie przez system ePUAP.
Lepiej zapytać i mieć pewność, niż zignorować obowiązek i zapłacić grzywnę. Urzędnicy są zobowiązani do udzielania informacji o obowiązkach podatkowych. Jeśli masz trudną sytuację – na przykład kupiłeś kilka przedmiotów od różnych osób i nie wiesz, czy liczyć je osobno czy razem – warto to wyjaśnić przed terminem płatności.
Możesz też skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, choć przy tak prostych transakcjach to zazwyczaj niepotrzebny koszt. Konsultacja może kosztować 100-200 zł, a sam podatek od zakupu za 1500 zł to tylko 30 zł. W większości przypadków wystarczy przeczytać instrukcję do formularza PCC-3 i postępować zgodnie z nią.
Era anonimowych zakupów się skończyła
Dyrektywa DAC7 zmieniła reguły gry. Fiskus ma dostęp do coraz większej liczby danych o transakcjach w internecie. Allegro, OLX, Vinted, Facebook Marketplace – wszystkie platformy raportują aktywność użytkowników przekraczających określone progi.
Choć nie każdy zakup od razu wywoła kontrolę, system zbiera informacje i porównuje je z danymi o złożonych deklaracjach. Jeśli regularnie kupujesz droższe rzeczy od osób prywatnych i nigdy nie składasz PCC-3, prędzej czy później dostaniesz wezwanie z urzędu.
Warto też pamiętać, że omijanie obowiązku płacenia PCC może mieć szersze konsekwencje. Jeśli za kilka lat zdecydujesz się na większy zakup – mieszkanie, samochód – i urząd zacznie sprawdzać pochodzenie twoich środków, nierozliczone wcześniejsze transakcje mogą wywołać dodatkowe pytania. System pamięta długo, a dane są archiwizowane przez lata.
Połączenie z podatkiem 75 procent. Podwójne ryzyko
Nierozliczenie PCC to jedno, ale są sytuacje, w których brak dokumentacji zakupów może przynieść znacznie poważniejsze konsekwencje. Jeśli systematycznie kupujesz drogie rzeczy od osób prywatnych i nie zgłaszasz ich do PCC, a jednocześnie twoje oficjalne dochody są niewspółmierne do wydatków – możesz trafić pod kontrolę dotyczącą nieujawnionych źródeł dochodu.
Przykład – zarabiasz oficjalnie 4000 zł miesięcznie. W ciągu roku kupiłeś od osób prywatnych: laptopa za 3000 zł, telefon za 2500 zł, rower elektryczny za 4500 zł, aparat fotograficzny za 5000 zł. To łącznie 15 tysięcy złotych wydatków na używane rzeczy, plus bieżące życie. Twoje roczne dochody to 48 tysięcy. Skąd masz dodatkowe pieniądze?
Jeśli masz udokumentowane oszczędności, spadek, kredyt – żaden problem. Ale jeśli nie potrafisz wyjaśnić pochodzenia środków, urząd może nałożyć nie tylko zaległe PCC (w tym przypadku 300 zł plus odsetki i grzywnę), ale także podatek 75 procent od nieudokumentowanej nadwyżki wydatków. To może oznaczać kilkanaście tysięcy złotych do zapłaty.
Dlatego zachowywanie dokumentacji zakupów ma podwójne znaczenie. Po pierwsze – pozwala wykazać, że wypełniłeś obowiązek PCC. Po drugie – w razie szerszej kontroli finansowej stanowi dowód na to, jak wydawałeś swoje pieniądze i że twoje wydatki mają pokrycie w legalnych źródłach.
Przed każdym zakupem od osoby prywatnej sprawdź, czy kwota przekracza 1000 zł. Jeśli tak – od razu zaplanuj złożenie deklaracji PCC-3. Nie odkładaj tego na później, bo łatwo zapomnieć.
Trzymaj dokumentację każdej transakcji. Screenshot rozmowy z sprzedającym, potwierdzenie przelewu, zdjęcia zakupionego przedmiotu – to wszystko może się przydać. Platforma może zachować historię przez kilka lat, ale lepiej mieć własną kopię.
Jeśli kupujesz kilka rzeczy w krótkim czasie, prowadź prostą tabelkę. Data zakupu, co kupiłeś, od kogo, za ile, czy złożyłeś PCC-3 – taki prosty arkusz w excelu może uratować cię przed chaosem i zaległościami.
Nie próbuj obchodzić systemu dzieląc transakcje. Urząd ma narzędzia do wykrywania takich praktyk, a próba oszustwa zwiększa wysokość kary. Lepiej zapłacić kilkadziesiąt złotych podatku, niż ryzykować grzywnę w tysiącach.
Pamiętaj, że odpowiedzialność spoczywa na tobie jako kupującym. Sprzedający może nawet nie wiedzieć o twoim obowiązku podatkowym. Nie licz, że ktoś ci przypomni – musisz sam pilnować terminów i wypełniać formalności.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.