Urząd skarbowy zabierze się za ciebie po 15 dniach. Masz dwa tygodnie po zakupie, a wiele osób nie wie
Kupujesz rzeczy od prywatnych sprzedawców przez platformy takie jak Allegro, OLX czy Vinted? Musisz zapłacić. Po dwóch tygodniach urząd skarbowy może zapukać i sprawdzić. Wyjaśniamy, kogo dotyczy obowiązek, jak złożyć deklarację i jakie kary grożą za jej brak.
Kto musi zapłacić podatek od zakupu
Podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje przy zakupie rzeczy używanych od osób prywatnych, jeśli wartość transakcji przekracza 1000 złotych. Dotyczy to smartfonów, laptopów, rowerów, sprzętu AGD, mebli, aparatów fotograficznych i innych przedmiotów ruchomych.
Stawka wynosi 2 procent od wartości zakupu. Oznacza to, że kupując używany telefon za 1500 złotych, trzeba zapłacić 30 złotych podatku. Laptop za 3000 złotych to 60 złotych, rower elektryczny za 4500 złotych – 90 złotych.
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Nie ma znaczenia, czy umowa została spisana na papierze, zawarta ustnie, czy po prostu przelano pieniądze i odebrano towar. Transakcja dokonana – podatek należny.
Kluczowa zasada brzmi: to kupujący, nie sprzedający, odpowiada za zapłatę podatku PCC. Wiele osób błędnie zakłada, że skoro ktoś zarabia na sprzedaży, to on płaci podatek. W przypadku PCC zasada działa odwrotnie.
Co się zmienia w 2025 roku
Od 2023 roku w Polsce obowiązuje unijna dyrektywa DAC7, która nakłada na operatorów platform sprzedażowych obowiązek przekazywania danych użytkowników do administracji skarbowej. Allegro, OLX, Vinted, Facebook Marketplace i inne platformy muszą raportować informacje o transakcjach.
Przekazywane dane obejmują imię i nazwisko użytkownika, adres zamieszkania, numer PESEL, wartość sprzedaży oraz liczbę transakcji. System może wykrywać nie tylko sprzedających, ale również kupujących, którzy dokonują zakupów powyżej progu podatkowego i nie zgłaszają ich do urzędu.
Urząd skarbowy otrzymuje raporty kwartalne. Jeśli system wykryje, że użytkownik kupił od osoby prywatnej używany przedmiot o wartości powyżej 1000 złotych i nie złożył deklaracji PCC-3 w ciągu 14 dni – generowane jest wezwanie.
Administracja łączy dane z różnych platform i sprawdza, kto systematycznie omija obowiązek podatkowy. W 2025 roku przypadki wezwań z urzędów skarbowych dotyczą nie tylko osób regularnie handlujących w internecie, ale także tych, którzy raz kupili coś droższego.
Podatek musi płacić każdy kto dokonuje takiego zakupu
Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z 9 września 2000 roku. Według art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) opodatkowaniu podlega umowa sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli przedmiot znajduje się w Polsce, kupujący ma miejsce zamieszkania w Polsce, a sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek zapłaty podatku PCC ciąży na kupującym. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa przedmiotu w dniu zawarcia umowy. Stawka wynosi 2 procent.
Zwolnieniu podlega sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli wartość nie przekracza 1000 złotych. Zwolnione są również transakcje między najbliższymi członkami rodziny – małżonkami, rodzicami, dziećmi, wnukami, dziadkami, rodzeństwem, pasierbami, rodzicami małżonka i małżonkami dzieci.
Nie trzeba płacić PCC przy zakupach od firm, gdy nabywca otrzymuje fakturę VAT. Podatek VAT i PCC się wykluczają.
Ministerstwo Finansów określiło wysokość kar za niezłożenie deklaracji. W 2025 roku przy minimalnej płacy wynoszącej 4666 złotych kara może wynieść od 466,60 złotych (jedna dziesiąta minimalnej) do 93 320 złotych (dwudziestokrotność minimalnej).
Co to oznacza dla ciebie? Wypełnij formularz jeżeli kupiłeś
Jeśli kupiłeś lub planujesz kupić używaną rzecz od osoby prywatnej przez internet za więcej niż 1000 złotych, masz obowiązek złożyć deklarację podatkową i zapłacić 2 procent podatku w ciągu 14 dni od daty zakupu.
Formularz PCC-3 pobierzesz ze strony podatki.gov.pl lub wypełnisz przez e-Urząd Skarbowy. Dokument wymaga podania danych osobowych kupującego i sprzedającego, daty transakcji, opisu zakupionej rzeczy oraz jej wartości. Wypełnienie zajmuje kilka minut.
Po złożeniu deklaracji zapłać podatek przelewem na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Numer konta znajdziesz w instrukcji do formularza PCC-3. W tytule przelewu wpisz numer PESEL i typ formularza, żeby urząd mógł zidentyfikować wpłatę.
Zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją – wiadomości z platformy, potwierdzenie przelewu za zakup, wypełniony formularz PCC-3 i potwierdzenie wpłaty podatku. Jeśli za kilka miesięcy dostaniesz pismo z urzędu, będziesz mógł szybko udowodnić, że obowiązek wykonałeś.
Przykładowe sytuacje, w których musisz zapłacić podatek: kupujesz używany iPhone za 1500 złotych – zapłacisz 30 złotych podatku, laptop za 2500 złotych – 50 złotych, rower elektryczny za 4000 złotych – 80 złotych.
Jeśli kupujesz kilka przedmiotów od tej samej osoby tego samego dnia, liczy się łączna wartość transakcji. Zakup smartfona za 900 złotych, etui za 50 złotych i słuchawek za 100 złotych w ramach jednej umowy to razem 1050 złotych – musisz zapłacić podatek.
Nie próbuj dzielić płatności w czasie, żeby obejść próg. Jeśli umówisz się ze sprzedającym, że zapłacisz 500 złotych teraz i 600 złotych za tydzień za rower warty 1100 złotych, wartość umowy i tak przekracza próg podatkowy.
Nie musisz płacić podatku, gdy: kupujesz od firmy, która wystawi fakturę VAT, kupujesz od najbliższego członka rodziny (małżonka, rodzica, dziecka, brata, siostry), wartość zakupu nie przekracza 1000 złotych.
Jeśli zignorujesz obowiązek, urząd może nałożyć grzywnę od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych plus odsetki za zwłokę. Wysokość kary zależy od tego, czy sam zgłosisz się z zaległością, jak długo trwało opóźnienie i czy działałeś umyślnie.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojej transakcji, skontaktuj się z infolinią urzędu skarbowego lub zadaj pytanie przez system ePUAP. Urzędnicy są zobowiązani do udzielania informacji o obowiązkach podatkowych. Lepiej zapytać i mieć pewność niż zignorować obowiązek i zapłacić grzywnę.
Kupując używane rzeczy od osób prywatnych przez internet za więcej niż 1000 złotych, musisz zapłacić 2 procent podatku PCC. Masz 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłatę do urzędu skarbowego. Platformy przekazują dane o transakcjach do fiskusa, który może wykryć nieopodatkowane zakupy i nałożyć grzywnę do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.