Urzędnicy chodzą po domach i sprawdzają kto z Toba mieszka. Chodzi o duże pieniądze, nawet za 5 lat wstecz
Od początku 2026 roku w polskich gminach trwają kontrole. Urzędnicy porównują deklaracje z danymi ZUS, ewidencji ludności i szkół, pytają sąsiadów, wchodzą na posesje. Niektórzy dostaną rachunek z odsetkami nawet za 5 lat wstecz. To mogą być naprawdę ogromne kwoty.
Skąd nagle ta fala kontroli – i co za nią stoi
Przez lata zaniżanie liczby domowników w deklaracji śmieciowej było w Polsce powszechną i – z perspektywy właścicieli nieruchomości – bezpieczną praktyką. Kontroli praktycznie nie było. Urzędnicy nie pytali. Skala problemu była jednak ogromna. W Gorzowie Wielkopolskim władze miasta ujawniły, że w latach 2022-2023 liczba mieszkańców, za których naliczane były opłaty za odpady, była o 15 proc. niższa niż wynikało to z danych GUS. To nie jest margines błędu – to systemowe unikanie opłat przez tysiące właścicieli nieruchomości jednocześnie.
W 2026 roku ten komfort się skończył z 2 powodów jednocześnie. Pierwszy to pieniądze: rosnące koszty obsługi systemu odpadowego – wzrost płacy minimalnej o 55 proc. w latach 2022-2025, drożejące opłaty marszałkowskie za składowanie (z 312 zł do 382 zł za tonę), drożejąca energia – sprawiają, że deficyty systemów komunalnych zaczęły zagrażać budżetom gmin. Ktoś musi za to zapłacić, a ci, którzy płacili uczciwie, po raz kolejny dopłacają za resztę.
Drugi powód to twarda data w kalendarzu: do 31 marca 2026 roku każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musiał przekazać marszałkowi województwa roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi za 2025 rok, wykazując osiągnięcie poziomu recyklingu co najmniej 55 proc. Gmina, która nie ma wiarygodnych danych o liczbie wytwarzających odpady, nie jest w stanie rzetelnie tego wykazać. Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu idą w miliony złotych. Stąd nagłe zainteresowanie tym, kto faktycznie mieszka pod danym adresem.
Narzędzia, które gminy mają – i tych, których nie mają
Wokół kontroli deklaracji śmieciowych narosło wiele mitów. Czas je rozstrzygnąć.
Czego gminy nie mogą zrobić automatycznie: wbrew temu, co można usłyszeć w mediach, gminy nie mają prawa automatycznie pobierać danych o zużyciu wody z przedsiębiorstw wodociągowych ani informacji ze szkół czy ośrodków pomocy społecznej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał w tej sprawie jednoznaczne stanowisko – takie działania bez wszczętego postępowania administracyjnego naruszają RODO. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w lutym 2025 roku przedstawiło projekt nowelizacji art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733), który ma dać gminom dodatkowe narzędzia weryfikacyjne. Sam prezes UODO zgłosił jednak zastrzeżenia do nieprecyzyjnych zapisów projektu.
Co gminy mogą i robią: wywiad środowiskowy – upoważnieni pracownicy urzędu odwiedzają nieruchomości, rozmawiają z mieszkańcami i sąsiadami. Porównanie z danymi ewidencji ludności – liczba zameldowanych to tylko punkt wyjścia, bo obowiązek opłaty dotyczy faktycznie zamieszkujących, a nie zameldowanych – ale duże rozbieżności są sygnałem alarmowym. Dane ZUS – w ramach wszczętego postępowania administracyjnego gmina może pozyskać informacje o osobach ubezpieczonych pod danym adresem. Dane ze szkół – informacja, ile dzieci z danego adresu uczęszcza do szkoły, jest dostępna w ramach postępowania. Dane z programu 500+ – gmina Budzów wprost informuje, że korzysta z dokumentów uprawniających do świadczeń rodzinnych jako jednego ze źródeł weryfikacji. Kompostowniki – fizyczne kontrole, czy deklarowany kompostownik istnieje i jest używany, są prowadzone przez inspektorów gminnych. Gmina Sędziejowice ogłosiła, że właściciel uniemożliwiający weryfikację traci ulgę na 6 miesięcy. Systemy QR w PSZOK – gmina Mosina od 2026 roku przypisuje każdą nieruchomość do unikalnego kodu, który rejestruje, kto korzysta z Punktu Selektywnej Zbiórki i w jakiej skali.
Mandaty, decyzja z urzędu, zaległości za 5 lat – trzy poziomy konsekwencji
System sankcji za nieprawidłowe deklaracje działa na 3 poziomach, które mogą uderzyć jednocześnie.
Poziom 1: mandat od straży miejskiej. Od września 2020 roku straż miejska ma uprawnienia do nakładania mandatów karnych za brak złożenia deklaracji, niezłożenie nowej deklaracji przy zmianie danych oraz podanie nieprawdziwych informacji o kompostowaniu. Wysokość mandatu wynosi do 500 zł. Straż może ukarać za zwykłe zapomnienie – nie musi udowadniać złej woli. W 2026 roku intensywność patroli weryfikacyjnych wyraźnie wzrosła – od lutego gminy w całym kraju „ruszyły w teren”.
Poziom 2: decyzja administracyjna z urzędu. Jeśli deklaracja w ogóle nie zostanie złożona lub urząd uzna złożoną za niewiarygodną, gmina ma prawo samodzielnie ustalić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej – na podstawie średniej liczby mieszkańców podobnych nieruchomości lub ilości wytwarzanych odpadów. Taka stawka często jest wyższa niż rzeczywista. Ciężar udowodnienia, że mieszka się mniej osób niż wynika z danych urzędowych, spoczywa na właścicielu.
Poziom 3: zaległości za 5 lat wstecz z odsetkami. Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Przykładowy rachunek dla rodziny w mieście naliczającym opłatę od liczby osób: stawka 40 zł miesięcznie od osoby, 2 osoby niezgłoszone przez 3 lata = 2 880 zł samej należności głównej, plus odsetki za zwłokę naliczane według stopy referencyjnej NBP. Do tego dochodzi ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego: podatnik składający deklarację z nieprawdziwymi danymi, przez co naraża opłatę na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności – lub obu łącznie. W praktyce gminy rzadko kierują sprawy do prokuratury, jeśli mieszkaniec złoży korektę z inicjatywy własnej (tzw. czynny żal) – ale samo zagrożenie jest realne.
Warszawa: ryczałt zamiast liczby osób – i dlaczego to ma sens
Warszawa jest w tej historii przypadkiem osobnym – i zrozumienie stołecznego systemu jest kluczowe dla każdego mieszkańca stolicy. W Warszawie opłata za odbiór odpadów nie zależy od liczby osób zamieszkujących lokal. Jest ryczałtowa – naliczana od gospodarstwa domowego, bez względu na to, czy mieszka tam singiel, para czy rodzina z czwórką dzieci.
Od 1 kwietnia 2026 roku obowiązują w stolicy stawki po powrocie z tymczasowej obniżki (obowiązującej od 1 października 2025 do 31 marca 2026 r.): 85 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej (blok, kamienica) i 107 zł miesięcznie dla zabudowy jednorodzinnej. Właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady we własnym kompostowniku mają ulgę 9 zł – czyli płacą 98 zł. Za brak segregacji lub nieprawidłową segregację grozi dwukrotność stawki podstawowej: 170 zł lub 214 zł miesięcznie.
Dlaczego Warszawa wybrała ryczałt? Nie przez przypadek – to bezpośrednia odpowiedź na problem, który dotknął wcześniej inne miasta. Gdy stolica stosowała metodę od liczby osób, liczba deklarowanych mieszkańców była szacunkowo o połowę niższa niż faktyczna liczba zamieszkujących. Przejście na ryczałt od gospodarstwa domowego eliminuje ten problem strukturalnie: nie ma sensu zaniżać liczby osób, skoro opłata i tak nie zależy od tej liczby.
Dla mieszkańców stolicy oznacza to jednak zupełnie inną matematykę niż w reszcie kraju. Singiel płacący 85 zł miesięcznie za wywóz śmieci dopłaca do rodzin wielodzietnych, które w systemie per-capita płaciłyby proporcjonalnie więcej. Przy stawce 85 zł za lokal rodzina 5-osobowa „płaci” de facto 17 zł od osoby – dużo mniej niż w gminach z metodą osobową, gdzie stawki sięgają 35-63 zł od osoby. Singiel w bloku w Warszawie płaci za swoje śmieci stawkę, która w wielu gminach obowiązuje za 2-3 osoby. To systemowa cecha ryczałtu, nie błąd – i to powód, dla którego w Warszawie problem zaniżania deklaracji praktycznie nie istnieje, podczas gdy resztę kraju trawi.
Wynajmujący w największym niebezpieczeństwie
Szczególnie zagrożeni są właściciele mieszkań wynajmowanych – zwłaszcza studentom i pracownikom sezonowym. Często w umowie najmu nie ma słowa o meldunku. Właściciel zgłasza w deklaracji „0 osób”, bo sam tam nie mieszka, a w lokalu żyją 3 lub 4 osoby, produkują śmieci, korzystają z PSZOK. Odpowiedzialność za złożenie deklaracji spoczywa wyłącznie na właścicielu nieruchomości – nie na najemcy. To do właściciela przyjdzie wezwanie z urzędu, to na właścicielu spoczywają zaległości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek opłaty śmieciowej dotyczy osób zamieszkujących, a nie zameldowanych. Brak meldunku najemcy nie zwalnia właściciela z niczego.
Możliwe jest przerzucenie kosztu opłaty śmieciowej na najemców – przez odpowiedni zapis w umowie najmu. Ale nawet wtedy to właściciel odpowiada przed gminą za prawidłowość deklaracji i terminowość opłat. Umowa z najemcą to sprawa cywilna między stronami – gminy to nie interesuje.
Co to oznacza dla Ciebie? Wyprzedź urzędnika, bo czynny żal działa tylko przed kontrolą
1. Sprawdź swoją deklarację teraz. Jeśli wiesz, że dane w deklaracji śmieciowej rozmijają się z rzeczywistością – urodziło się dziecko, wprowadził się partner, wynajmowanym lokalu mieszka więcej osób niż zgłoszono – złóż korektę bezzwłocznie. Korekta złożona z własnej inicjatywy, przed kontrolą, uruchamia mechanizm czynnego żalu. Unikniesz mandatu. Zapłacisz zaległość główną i odsetki – ale nie straszniejsze konsekwencje.
2. Termin złożenia korekty: do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszła zmiana. Tak stanowi art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733). Urodzenie dziecka w maju – korektę składasz do 10 czerwca. Wprowadzenie się partnera w sierpniu – do 10 września. Niezachowanie terminu to podstawa do mandatu od straży miejskiej nawet przy dobrej woli.
3. Mieszkańcy Warszawy: sprawdź, czy Twoja deklaracja jest aktualna pod kątem metody rozliczenia. Zmiana stawek od 1 kwietnia 2026 roku nie wymaga składania nowej deklaracji – ratusz wysłał zawiadomienia z informacją. Jeśli jednak zmieniły się inne dane (np. zmieniłeś się z właściciela mieszkania na zarządcę lub odwrotnie, albo zmieniła się forma własności nieruchomości) – sprawdź w urzędzie właściwej dzielnicy, czy Twoja deklaracja wymaga aktualizacji.
4. Wynajmujesz mieszkanie? Wpisz w umowę najmu kwestię opłaty śmieciowej. Umowa powinna określać: kto jest odpowiedzialny za złożenie lub aktualizację deklaracji o liczbie osób, kto faktycznie ponosi koszt opłaty i w jakiej kwocie. Nawet przy ryczałcie warszawskim – jeśli jesteś właścicielem wynajmowanego lokalu w innym mieście z metodą osobową, masz obowiązek złożyć deklarację z rzeczywistą liczbą najemców. Brak tej informacji w umowie to ryzyko sporu z najemcą przy ewentualnym wyrównaniu zaległości.
5. Dokumentuj stan faktyczny. Jeśli faktycznie mieszkasz sam, a urząd wszcznie postępowanie sugerując wyższe zużycie – rachunki za media, historia transakcji kartą, potwierdzenie zamieszkania partnera pod innym adresem to dokumenty, które mogą zadecydować o wyniku sprawy. Ciężar dowodzenia w postępowaniu administracyjnym spoczywa na właścicielu.
6. Sprawdź, czy Twoja gmina zmieniła metodę naliczania. Gorzów Wielkopolski od 1 stycznia 2026 roku przeszedł na opłatę od zużycia wody. Jeśli Twoja gmina planuje podobną zmianę – będziesz automatycznie objęty nowym algorytmem bez żadnej deklaracji o liczbie osób. W takim systemie manipulacja liczbą domowników przestaje być możliwa, bo liczy się licznik, a nie oświadczenie.
