Urzędy już wysyłają oficjalne pisma na Twój adres. Możesz nawet nie wiedzieć, że czas na odpowiedź minął. Przyjdą bez ostrzeżenia

Od 1 stycznia 2026 roku większość urzędów w Polsce ma obowiązek dostarczać oficjalną korespondencję przez system e-Doręczeń. Problem w tym, że tysiące Polaków posiada aktywną skrzynkę elektroniczną – często zakładaną automatycznie lub „na wszelki wypadek” – i nigdy jej nie sprawdza. Tymczasem prawo jest bezlitosne: jeśli nie odbierzesz pisma w ciągu 14 dni, uznaje się je za skutecznie doręczone. Termin na odwołanie biegnie, decyzja się uprawomocnia, a ty dowiadujesz się o tym najczęściej za późno.
Cisza w skrzynce, która może dużo kosztować
System e-Doręczeń to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Działa od 2025 roku, ale od 1 stycznia 2026 r. stał się podstawowym – i często jedynym – kanałem urzędowej korespondencji dla zdecydowanej większości podmiotów publicznych. ZUS, urzędy skarbowe, urzędy miast, ministerstwa – wszystkie te instytucje mają obowiązek kierować pisma właśnie tędy, jeśli odbiorca posiada adres w systemie.
Tu zaczyna się problem. Część osób założyła skrzynkę świadomie, część dostała ją automatycznie przy rejestracji działalności po 1 stycznia 2025 roku, a część aktywowała ją np. przy okazji załatwiania sprawy online i kompletnie o tym zapomniała. Efekt jest ten sam: adres do doręczeń elektronicznych (ADE) widnieje w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE), urząd wysyła korespondencję na ten adres i czeka.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 3) korespondencja skierowana do podmiotu niepublicznego uznana jest za doręczoną po upływie 14 dni od jej wpłynięcia na adres do doręczeń elektronicznych – nawet jeśli adresat nigdy się nie zalogował i nawet nie spojrzał na skrzynkę. To mechanizm zwany fikcją doręczenia, działający analogicznie do starego systemu awizo: po dwóch próbach dostarczenia listu poleconego pismo uznawano za doręczone. Tylko że tu nie ma listonosza, nie ma karteczki wsuniętej pod drzwi – jest jedynie powiadomienie e-mail, które łatwo przegapić lub zignorować.
Jedno powiadomienie mailowe – i cisza
System wysyła powiadomienie na adres e-mail podany przy rejestracji skrzynki. Pierwsze trafia, gdy pismo wpłynie, drugie – przypomnienie – po 7 dniach. Po 14 dniach bez zalogowania się do skrzynki system automatycznie wystawia dowód fikcji doręczenia. Od tej chwili pismo traktowane jest tak, jakbyś je odebrał i podpisał.
Co to oznacza w praktyce? Jeśli ZUS wysłał wezwanie do wyjaśnień, urząd skarbowy wydał decyzję wymiarową albo inspektor nadzoru budowlanego nadał nakaz – termin na odpowiedź lub odwołanie biegnie od daty fikcji doręczenia. Standardowy termin odwołania od decyzji administracyjnej to 14 dni, a od niektórych decyzji podatkowych – 30 dni. Jeśli nie wiesz, że decyzja w ogóle istnieje, nie złożysz odwołania. Decyzja się uprawomocni.
Co gorsza: e-mail z powiadomieniem może trafić do spamu. Może zostać zignorowany, bo wygląda jak kolejny systemowy automat. Może dotrzeć na adres, którego już nie używasz – bo przy zakładaniu skrzynki podałeś stary e-mail. Żaden z tych przypadków nie stanowi podstawy do przywrócenia terminu.
Kto już dziś ma skrzynkę – często o tym nie wiedząc
Obowiązek posiadania adresu ADE nie jest powszechny dla wszystkich obywateli. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności nie muszą zakładać skrzynki – i jeśli jej nie mają, urząd dostarczy pismo tradycyjnie (drukuje je i wysyła pocztą w ramach tzw. Publicznej Usługi Hybrydowej). Ale jeśli ktoś skrzynkę ma – aktywną, wpisaną do BAE – urząd nie wyśle już żadnego papierowego listu. Wszystko trafia wyłącznie elektronicznie.
Skrzynkę ADE mogły założyć osoby, które w 2025 roku korzystały z usług elektronicznych na gov.pl, składały wnioski online, albo po prostu wypróbowały system. Wystarczyło kliknąć „aktywuj skrzynkę” – i adres trafił do bazy. Dla tych osób system już działa.
Natomiast przedsiębiorcy i firmy mają obowiązek posiadania ADE według harmonogramu:
- Zawody zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi) – obowiązek od 1 stycznia 2025 r.
- Firmy zarejestrowane w KRS przed 1 stycznia 2025 r. – obowiązek od 1 kwietnia 2025 r.
- Przedsiębiorcy z CEIDG zarejestrowani przed 31 grudnia 2024 r., którzy dokonali jakiejkolwiek zmiany wpisu po 30 czerwca 2025 r. – obowiązek od daty tej zmiany.
- Przedsiębiorcy z CEIDG zarejestrowani przed 31 grudnia 2024 r., którzy nie zmieniali danych – obowiązek od 1 października 2026 r.
- Nowe firmy rejestrowane w KRS lub CEIDG od 1 stycznia 2025 r. – ADE zakładany automatycznie przy rejestracji.
Dla sądów, komorników, prokuratury i samorządów terytorialnych termin wdrożenia upływa dopiero 1 października 2029 r.
ePUAP przestał działać – wielu tego nie wie
Dodatkowe ryzyko dotyczy osób przyzwyczajonych do platformy ePUAP. Od 1 stycznia 2026 r. korespondencja wysyłana przez ePUAP nie jest w większości przypadków uznawana za skutecznie doręczoną. Zgodnie z art. 147 ustawy o doręczeniach elektronicznych, wpływ pisma na skrzynkę ePUAP nie jest już traktowany jako moment doręczenia – chyba że przepisy szczególne wyraźnie dopuszczają tę formę.
Oznacza to, że przedsiębiorca, który wysłał odwołanie przez ePUAP „bo tak zawsze robił”, mógł przez przypadek ominąć termin – jego pismo mogło zostać uznane za wniesione nieskutecznie. ePUAP pozostaje dostępny technicznie do 30 września 2029 r., ale jego skuteczność prawna w kontaktach z urzędami jest dziś mocno ograniczona.
Jak sprawdzić i co zrobić
Skrzynkę do e-Doręczeń można założyć bezpłatnie przez stronę gov.pl lub aplikację mObywatel – operator wyznaczony, czyli Poczta Polska, świadczy tę usługę bez opłat. Adres zakładany u komercyjnych dostawców (np. Certum, Autenti) może wiązać się z opłatami.
Jeśli masz już skrzynkę, ale nie wiesz czy jest aktywna – zaloguj się na gov.pl i sprawdź zakładkę e-Doręczenia. Kluczowe jest też ustawienie powiadomień na aktywny adres e-mail, który regularnie sprawdzasz. Jedno powiadomienie przy wpłynięciu pisma to jedyna elektroniczna sygnalizacja, jaką dostaniesz przed upływem 14-dniowego terminu.
Czy dany urząd korzysta już z e-Doręczeń, można sprawdzić pod adresem: gov.pl/web/e-doreczenia/sprawdz-czy-twoj-urzad-korzysta-z-e-doreczen.
Co to oznacza dla Ciebie?
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli kiedykolwiek zakładałeś skrzynkę e-Doręczeń lub korzystałeś z usług online na gov.pl, zaloguj się i sprawdź, czy masz aktywny adres ADE – bo jeśli tak, oficjalne pisma z ZUS, urzędu skarbowego czy urzędu miasta trafiają już wyłącznie tam. Ustaw powiadomienie na adres e-mail, który sprawdzasz codziennie, i zaglądaj do skrzynki regularnie – 14 dni to mało czasu, jeśli termin zacznie biec, gdy jesteś na urlopie lub po prostu nie patrzysz na e-maile.
