USA: samolot rozbił się tuż po starcie. Gigantyczna kula ognia. „Wielu rannych”
We wtorkowe popołudnie w Louisville w stanie Kentucky doszło do katastrofy samolotu transportowego należącego do firmy kurierskiej UPS. Maszyna runęła na ziemię zaraz po starcie z lotniska Muhammad Ali International Airport. Na miejscu wybuchł potężny pożar.
WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport.
Video validated by the Network pic.twitter.com/h9FtsLRumc
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025
Katastrofa miała miejsce około godziny 17:15 czasu lokalnego. Samolot UPS Flight 2976 wystartował z pasa startowego oznaczonego jako West Runway i niemal natychmiast zaczął tracić wysokość. Federalna Administracja Lotnictwa potwierdza, że maszyna rozbiła się podczas procedury startowej, nie zdążywszy nawet opuścić rejonu lotniska.
Na pokładzie znajdowała się trzyosobowa załoga. UPS w oficjalnym oświadczeniu podkreśla, że na razie nie potwierdza żadnych informacji o ofiarach czy rannych. Rzeczniczka burmistrza Louisville, Allison Martin, przekazała jednak dziennikarzom, że zgłoszono liczne obrażenia wśród załogi. „Maszyna runęła podczas startu. Wiele osób jest rannych” – napisała w komunikacie.
Gigantyczny pożar od paliwa na pokładzie
Gubernator Kentucky Andy Beshear natychmiast wyruszył na miejsce zdarzenia. W mediach społecznościowych poprosił o modlitwę za pilotów i członków załogi. „Sytuacja jest poważna. Proszę o modlitwę za rodziny poszkodowanych. Jadę teraz do Louisville” – napisał na platformie X.
Nagrania wideo z miejsca katastrofy pokazują gigantyczny pożar i kłęby czarnego dymu unoszące się w okolicy pasa startowego. Burmistrz Craig Greenberg w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną WAVE wyjaśnił, że przyczyna tak intensywnego pożaru to zapas paliwa znajdujący się na pokładzie samolotu. Maszyna dopiero startowała do dalekiego lotu przez Pacyfik, więc jej zbiorniki były pełne.
„Wszystkie nasze służby ratunkowe są już na miejscu” – zapewnił burmistrz. Lokalna policja wydała ostrzeżenie dla mieszkańców terenów na północ od lotniska, aż po rzekę Ohio. Zalecono im pozostanie w domach i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dymu i potencjalnego zagrożenia.
Lotnisko całkowicie zamknięte, setki lotów odwołanych
Muhammad Ali International Airport natychmiast zawiesił wszystkie operacje lotnicze. Zamknięto pas startowy i cały teren lotniska. Wszystkie przyloty i odloty zostały wstrzymane do odwołania. Dla tysięcy pasażerów oznacza to odwołane lub przełożone loty oraz konieczność szukania alternatywnych połączeń.
Rozbity samolot to McDonnell Douglas MD-11 – trzysilowa maszyna szerokokadłubowa używana głównie do przewozu towarów. Ten konkretny lot miał dotrzeć do Honolulu na Hawajach, co oznacza trasę przez cały kontynent i Pacyfik. To jeden z najdłuższych regularnych połączeń cargo w siatce UPS.
Federalna Administracja Lotnictwa wraz z National Transportation Safety Board rozpoczną szczegółowe dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Sekretarz Transportu USA Sean Duffy potwierdził na platformie X, że władze federalne biorą sprawę pod szczególną uwagę i będą ściśle współpracować ze służbami ratunkowymi oraz śledczymi.
UPS ma w Louisville swoją największą bazę na świecie
Miejsce katastrofy to nie przypadkowe lotnisko dla UPS. Louisville to serce operacji lotniczych tej firmy kurierskiej. UPS Air Operations ma tam swoją główną siedzibę, a całe lotnisko funkcjonuje faktycznie jako największy hub tej firmy na świecie.
Wszystko zaczęło się w 1982 roku, kiedy UPS uruchomił swoją nocną usługę lotniczą właśnie z bazy w Louisville. Od tamtej pory miasto stało się nieodłącznie związane z firmą. Dziś UPS to największy pracodawca w całym regionie Louisville – zatrudnia około 25 000 osób. Codziennie z lotniska o symbolu SDF startuje i ląduje około 400 samolotów należących do tej firmy.
Dla mieszkańców Louisville UPS to nie tylko firma kurierska, ale kręgosłup lokalnej gospodarki. Tysiące rodzin utrzymuje się z pracy w sortowniach, magazynach i na stanowiskach związanych z obsługą lotniczą. Każda poważna awaria dotycząca operacji UPS w tym mieście to potencjalnie dramat nie tylko dla firm czekających na przesyłki, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności.
