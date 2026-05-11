Usiłowanie zabójstwa, ogromna akcja policji i obława. Podejrzany usłyszał zarzuty
W nocy z 28 na 29 kwietnia policjanci z Targówka zostali wezwani do rannego mężczyzny na Pradze Północ. Zanim nastał ranek, sprawca trafił za kratki. Niedawno usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i stanął przed sądem, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Nocne wezwanie i ranny 47-latek
Kilka minut po zgłoszeniu, w środku nocy z wtorku na środę 28/29 kwietnia, patrol z komisariatu na Targówku dotarł pod wskazany adres. Na miejscu zastał 47-latka z obrażeniami ciała. Przybyli razem z policjantami ratownicy medyczni udzielili mu pierwszej pomocy, po czym mężczyzna został przewieziony do szpitala. Zdołał przekazać zaledwie szczątkowe informacje o osobie, która miała go zaatakować – wiedział tylko tyle, że zna napastnika. Te wskazówki natychmiast trafiły do wszystkich policjantów pełniących nocną służbę w stolicy.
Obława w środku nocy – 22-latek schwytany przy Wileńskiej
Równolegle z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia ruszyły intensywne poszukiwania. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej utrwalili w mieszkaniu ślady stanowiące dowody przestępstwa, a funkcjonariusze stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego wzięli się za lokalizowanie podejrzanego. Działania przyniosły efekt błyskawicznie – 22-latek został zatrzymany jeszcze tej samej nocy, w jednym z mieszkań przy ulicy Wileńskiej na Pradze Północ. Trafił do policyjnego aresztu.
Zarzut usiłowania zabójstwa i trzy miesiące aresztu
Dalsze czynności procesowe prowadzili policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego północnopraskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. W czwartek, podczas przesłuchania, 22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował młodego mężczyznę na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo jest w toku.
