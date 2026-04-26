Utrata pracy, reputacji, a nawet wyrok i więzienie. 1 stycznia ruszyły gigantyczne kontrole. Sprawdzą dokumenty nawet z 50 lat
Od 1 stycznia 2026 r. polskie uczelnie mają ustawowy obowiązek odpowiadania pracodawcom na pytania o autentyczność dyplomów. Koszt jednego zapytania: 47 złotych. Zakres czasowy: ostatnie 50 lat – co oznacza potencjalnie kilkanaście milionów dokumentów w archiwach. Przepisy obowiązują już od ponad 3 miesięcy, a od 1 lipca 2026 r. dołączy do nich cyfrowe repozytorium e-dyplomów w systemie POL-on, budowane za ponad 33 mln złotych z Krajowego Planu Odbudowy. To dwa osobne narzędzia, działające równolegle – i większość pracodawców wciąż nie wie, jak z nich korzystać.
Dlaczego przez lata nikt nic nie mógł sprawdzić?
Problem miał charakter prawny, nie techniczny. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych konsekwentnie stał na stanowisku, że pracodawcy nie mają podstawy prawnej do bezpośredniego kontaktowania się z uczelniami w celu weryfikacji dyplomów kandydatów lub pracowników. Dane o wykształceniu są daną osobową, a bez wyraźnej podstawy w przepisach uczelnia nie mogła ich udostępniać. Efekt: przez dekady jedynym narzędziem rekrutera było zaufanie do papierowego dokumentu lub co najwyżej jego wizualna kontrola pod kątem zabezpieczeń.
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – uchwalona przez Sejm przy 256 głosach za i 181 przeciw – zamknęła tę lukę. Uczelnia ma teraz obowiązek udzielić odpowiedzi. Pracodawca ma podstawę prawną do pytania. UODO nie może zablokować tego procesu, bo ustawa tę podstawę wprost tworzy.
Dwuetapowy proces z biletem wstępu za 47 zł
Weryfikacja nie jest dostępna „na żądanie”. Prawo przewiduje mechanizm dwuetapowy, który ma chronić przed masowymi, nieuzasadnionymi zapytaniami.
- Etap 1 – wstępna kontrola fizyczna: Pracodawca, zanim złoży wniosek do uczelni, musi samodzielnie sprawdzić zabezpieczenia dokumentu określone w przepisach o dokumentach publicznych – hologramy, znaki wodne, numery seryjne. Dopiero stwierdzenie nieprawidłowości lub uzasadnionych wątpliwości otwiera drogę do etapu drugiego.
- Etap 2 – formalny wniosek do uczelni: Wniosek musi zawierać dane pracodawcy, dane posiadacza dyplomu (imię, nazwisko, numer dyplomu), wyjaśnienie podstawy wątpliwości oraz wykazanie interesu prawnego. Uczelnia ma obowiązek odpowiedzieć w określonym terminie – wyłącznie drogą elektroniczną – potwierdzając lub zaprzeczając faktowi wydania dyplomu i prawdziwości zawartych w nim danych. Opłata za tę odpowiedź wynosi 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przy płacy minimalnej wynoszącej w 2026 r. 4666 złotych brutto – to dokładnie 46,66 złotych, zaokrąglane w praktyce do 47 złotych.
|Parametr
|Wartość
|Data wejścia w życie przepisów
|1 stycznia 2026 r.
|Koszt weryfikacji jednego dyplomu
|47 zł (1% płacy minimalnej)
|Zasięg czasowy
|Do 50 lat wstecz
|Liczba dyplomów wydawanych rocznie w Polsce
|299 236 (dane POL-on)
|Forma złożenia wniosku
|Wyłącznie elektroniczna
|Warunek złożenia wniosku
|Uzasadnione wątpliwości + interes prawny
|Warunek wstępny
|Kontrola fizycznych zabezpieczeń dokumentu
Drugi system: e-dyplomy w POL-on od 1 lipca 2026 r. – ale tylko dla nowych absolwentów
Równolegle z mechanizmem weryfikacji papierowych dyplomów uruchamiane jest cyfrowe repozytorium e-dyplomów jako część systemu informacyjnego POL-on. To osobne narzędzie – i kluczowe jest zrozumienie, co się w nim znajdzie, a czego nie.
Repozytorium będzie zawierało wyłącznie dyplomy nowych absolwentów – tych, którzy ukończą studia po 1 lipca 2026 r. w uczelniach, które wdrożą system wcześniej, lub po 1 stycznia 2027 r. – gdy e-dyplom stanie się obowiązkowy dla wszystkich. Dyplomów osób, które skończyły studia 10, 20 czy 40 lat temu, w repozytorium nie będzie. Do ich weryfikacji służy wyłącznie mechanizm zapytań do uczelni opisany wyżej.
E-dyplom będzie opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i zintegrowany z aplikacją mObywatel – absolwent będzie miał dostęp do swojego dokumentu bezpośrednio z telefonu. Pracodawca będzie mógł sprawdzić autentyczność e-dyplomu w repozytorium natychmiast, bez składania wniosku i bez opłaty. Budowa systemu kosztuje ponad 33 mln złotych z KPO, a odpowiada za nią instytut OPI-PIB.
|Parametr
|Papierowy dyplom (stary system)
|E-dyplom (nowy system)
|Dostępność od
|1 stycznia 2026 r.
|1 lipca 2026 r. (wybrane uczelnie) / 1 stycznia 2027 r. (wszystkie)
|Kto może skorzystać
|Pracodawca z uzasadnionym interesem
|Każdy – weryfikacja w repozytorium publicznym
|Koszt weryfikacji
|47 zł za wniosek
|Bezpłatnie (repozytorium online)
|Które dyplomy obejmuje
|Wszystkie papierowe z ostatnich 50 lat
|Wyłącznie nowi absolwenci po uruchomieniu systemu
|Forma odpowiedzi
|Elektroniczna odpowiedź uczelni w określonym terminie
|Natychmiastowa weryfikacja online
|Integracja z mObywatel
|Nie
|Tak
Nawet do 5 lat pozbawienia wolności
Posługiwanie się sfałszowanym dokumentem wypełnia znamiona przestępstwa z art. 270 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.), który penalizuje używanie dokumentu podrobionego lub przerobionego karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Przepis nie wymaga, by dokument został użyty do popełnienia innego przestępstwa – samo posługiwanie się nim jest wystarczające do postawienia zarzutów.
Do odpowiedzialności karnej dochodzą skutki pracownicze i cywilne. Pracownik zatrudniony na podstawie fałszywego dyplomu naraża się na:
|Konsekwencja
|Podstawa prawna
|Skala
|Natychmiastowe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
|Art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy
|Utrata pracy z dnia na dzień
|Żądanie zwrotu wynagrodzenia za okres zatrudnienia
|Kodeks cywilny (bezpodstawne wzbogacenie)
|Potencjalnie całe wynagrodzenie za lata pracy
|Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone pracodawcy
|Art. 415 KC
|Nieograniczona kwotowo
|Odpowiedzialność karna
|Art. 270 § 1 KK
|Do 5 lat pozbawienia wolności
|Zakaz wykonywania zawodu
|Art. 41 § 1 KK (środek karny)
|Orzekany przez sąd
Dla pracodawcy, który ujawni naruszenie danych uzyskanych w ramach weryfikacji dyplomu i wykorzysta je do celów innych niż rekrutacyjne lub kontrolne, grożą kary z RODO: do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu – w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
Branże pod największym ryzykiem weryfikacji
Nowe narzędzie będzie najintensywniej wykorzystywane tam, gdzie fałszywe wykształcenie bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu lub naraża pracodawcę na odpowiedzialność regulacyjną. Na pierwszym miejscu: budownictwo – kierownicy budów, projektanci i inżynierowie są zobowiązani posiadać uprawnienia budowlane, których warunkiem jest odpowiednie wykształcenie. Weryfikacja dyplomu może być warunkiem uzyskania lub utrzymania uprawnień przez organy samorządu zawodowego (PIIB, IARP). Dalej: służba zdrowia – lekarze, farmaceuci, pielęgniarki; prawo i finanse – prawnicy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi; edukacja – nauczyciele objęci wymaganiami Karty Nauczyciela; bezpieczeństwo – specjaliści BHP, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa informacji.
Warszawa: 5 dużych uczelni i setki tysięcy dyplomów w archiwach
Warszawa skupia największe w Polsce uczelnie pod kątem liczby absolwentów. Uniwersytet Warszawski – największy polski uniwersytet – kształci rocznie kilkanaście tysięcy absolwentów wszystkich stopni studiów i posiada archiwa sięgające dziesięcioleci. Szkoła Główna Handlowa to najważniejsza uczelnia ekonomiczna w kraju, której dyplomy posiadają tysiące menedżerów i finansistów zatrudnionych w warszawskich korporacjach. Politechnika Warszawska, SGGW i Warszawski Uniwersytet Medyczny dokładają kolejne dziesiątki tysięcy absolwentów rocznie.
Każda z tych instytucji stanęła teraz przed tym samym wyzwaniem: digitalizacja papierowych archiwów sprzed 1990 r., stworzenie procedur obsługi elektronicznych wniosków i wyznaczenie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację nowego obowiązku. Uczelnie dostały czas na przygotowanie – przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. – ale skala zadania jest ogromna. Część dokumentów z lat 70. i 80. przechowywana jest w papierowej formie, bez żadnej cyfrowej indeksacji. Odnalezienie rekordu dotyczącego konkretnego absolwenta z 1978 r. może trwać tygodnie.
Dla stołecznego rynku pracy, gdzie koncentruje się największa liczba stanowisk wymagających wyższego wykształcenia i gdzie działa więcej firm przeprowadzających wieloetapowe rekrutacje niż w jakimkolwiek innym polskim mieście, nowe narzędzie może szybko stać się standardowym elementem procesu due diligence pracowniczego – szczególnie przy rekrutacjach na stanowiska menedżerskie i eksperckie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź co o Tobie widać, zanim sprawdzi pracodawca
- Jeśli masz papierowy dyplom sprzed 2027 r. – nic nie musisz robić, ale warto wiedzieć, co widzi pracodawca. Mechanizm weryfikacji wymaga od pracodawcy uzasadnionych wątpliwości i interesu prawnego. Masowych, prewencyjnych kontroli wszystkich pracowników przepisy nie przewidują i nie ułatwiają. Weryfikacja jest narzędziem do stosowania przy konkretnych podejrzeniach lub w procesach rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska.
- Jeśli kończysz studia po 1 lipca 2026 r. – twój e-dyplom trafi do repozytorium POL-on i do aplikacji mObywatel. To dobra wiadomość: pracodawca może zweryfikować autentyczność twojego dyplomu natychmiast, bez wniosków i opłat. Twoje wykształcenie staje się tak weryfikowalne jak numer PESEL.
- Jeśli jesteś pracodawcą lub rekruterem – opracuj wewnętrzną procedurę określającą, kiedy weryfikacja jest wymagana. Dla stanowisk regulowanych (inżynier, lekarz, prawnik, nauczyciel) weryfikacja dyplomu jest oczywistym elementem due diligence. Dla pozostałych – decyzja należy do firmy. Koszt 47 złotych za weryfikację przy błędnej rekrutacji na stanowisko menedżerskie, gdzie koszty pomyłki liczą się w dziesiątkach tysięcy złotych, to argument sam w sobie. Pamiętaj też o RODO: dane uzyskane w ramach weryfikacji możesz przetwarzać wyłącznie w celu, dla którego zostały pozyskane.
- Jeśli twój dyplom jest „nieścisły” – skonsultuj się z prawnikiem, zanim pracodawca złoży wniosek. Posługiwanie się fałszywym dokumentem to przestępstwo z art. 270 § 1 KK zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Nowe przepisy drastycznie zmniejszają ryzyko, że ta kwestia pozostanie na zawsze niezauważona.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.