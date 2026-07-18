Utrudnienia na Bemowie. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień

18 lipca 2026 18:42 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy korzystający z ulicy Połczyńskiej muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W weekend drogowcy dokończą wymianę nawierzchni na jezdni prowadzącej w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać w piątek, 17 lipca, około godziny 22:00.

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korek samochodowy

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To kontynuacja prac rozpoczętych podczas majówki. Wówczas nowy asfalt pojawił się na odcinku między budowaną stacją metra a granicą Warszawy. Tym razem roboty obejmą fragment od ulicy Lazurowej do placu budowy nowej stacji metra.

Jakie zmiany czekają kierowców?

Na czas remontu zamknięta zostanie jezdnia prowadząca w kierunku Ożarowa Mazowieckiego – od ulicy Dostawczej do centrum handlowego. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą nitką ulicy Połczyńskiej.

Na wspólnym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Jadący w stronę Ożarowa zostaną skierowani na przeciwległą jezdnię za skrzyżowaniem z ulicą Lazurową, a na właściwy pas wrócą dopiero przy wjeździe na parking centrum handlowego.

Dobra wiadomość dla kierowców korzystających z ulicy Dostawczej i parkingu centrum handlowego – wyjazd z tych miejsc będzie możliwy w obu kierunkach. Nie będzie natomiast możliwości skrętu w lewo z Połczyńskiej od strony centrum w ulicę Dostawczą. Alternatywą pozostanie wjazd na parking centrum handlowego.

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Jak ominąć utrudnienia?

Zarząd Dróg Miejskich zaleca korzystanie z objazdu ulicami Lazurową i Górczewską, a następnie trasą S8 i ulicą Poznańską w gminie Ożarów Mazowiecki. Dzięki temu kierowcy mogą uniknąć największych utrudnień związanych z weekendowymi pracami.

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