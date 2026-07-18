Utrudnienia na Bemowie. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień
Kierowcy korzystający z ulicy Połczyńskiej muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W weekend drogowcy dokończą wymianę nawierzchni na jezdni prowadzącej w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać w piątek, 17 lipca, około godziny 22:00.
To kontynuacja prac rozpoczętych podczas majówki. Wówczas nowy asfalt pojawił się na odcinku między budowaną stacją metra a granicą Warszawy. Tym razem roboty obejmą fragment od ulicy Lazurowej do placu budowy nowej stacji metra.
Jakie zmiany czekają kierowców?
Na czas remontu zamknięta zostanie jezdnia prowadząca w kierunku Ożarowa Mazowieckiego – od ulicy Dostawczej do centrum handlowego. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą nitką ulicy Połczyńskiej.
Na wspólnym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Jadący w stronę Ożarowa zostaną skierowani na przeciwległą jezdnię za skrzyżowaniem z ulicą Lazurową, a na właściwy pas wrócą dopiero przy wjeździe na parking centrum handlowego.
Dobra wiadomość dla kierowców korzystających z ulicy Dostawczej i parkingu centrum handlowego – wyjazd z tych miejsc będzie możliwy w obu kierunkach. Nie będzie natomiast możliwości skrętu w lewo z Połczyńskiej od strony centrum w ulicę Dostawczą. Alternatywą pozostanie wjazd na parking centrum handlowego.
Jak ominąć utrudnienia?
Zarząd Dróg Miejskich zaleca korzystanie z objazdu ulicami Lazurową i Górczewską, a następnie trasą S8 i ulicą Poznańską w gminie Ożarów Mazowiecki. Dzięki temu kierowcy mogą uniknąć największych utrudnień związanych z weekendowymi pracami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.