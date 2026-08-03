Utrudnienia na kolei w Warszawie. Problemy na stacji Warszawa Centralna, pociągi mogą być opóźnione

3 sierpnia 2026 07:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie korzystający z kolei w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Centralna występują problemy w kursowaniu pociągów SKM linii S3 oraz Kolei Mazowieckich (KM). Przewoźnicy informują, że należy liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami części połączeń, a także kierowaniem pociągów na trasy objazdowe z pominięciem stacji Warszawa Centralna.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia mogą wpłynąć na dojazdy do pracy oraz przesiadki na inne pociągi i środki komunikacji miejskiej.

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Aktualne informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów są publikowane na Portalu Pasażera PKP PLK, gdzie na bieżąco aktualizowana jest sytuacja.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerom zaleca się sprawdzanie rozkładów przed wyjazdem i uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.

Przewoźnicy przepraszają za powstałe utrudnienia.

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