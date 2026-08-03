Utrudnienia na kolei w Warszawie. Problemy na stacji Warszawa Centralna, pociągi mogą być opóźnione
Pasażerowie korzystający z kolei w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Centralna występują problemy w kursowaniu pociągów SKM linii S3 oraz Kolei Mazowieckich (KM). Przewoźnicy informują, że należy liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami części połączeń, a także kierowaniem pociągów na trasy objazdowe z pominięciem stacji Warszawa Centralna.
Utrudnienia mogą wpłynąć na dojazdy do pracy oraz przesiadki na inne pociągi i środki komunikacji miejskiej.
Aktualne informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów są publikowane na Portalu Pasażera PKP PLK, gdzie na bieżąco aktualizowana jest sytuacja.
Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerom zaleca się sprawdzanie rozkładów przed wyjazdem i uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.
Przewoźnicy przepraszają za powstałe utrudnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.