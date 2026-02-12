Utrudnienia na M1 i M2. Część stacji wyłączona z ruchu

12 lutego 2026

Warszawskie metro kursuje z poważnymi ograniczeniami. Problemy występują zarówno na linii M1, jak i M2. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianą tras i wyłączonymi stacjami.

Fot. Warszawa w Pigułce

M1 jeździ w skróconej relacji. Trzy stacje nieczynne

Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, z przyczyn technicznych linia M1 kursuje wyłącznie na odcinku Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty. Oznacza to, że północny fragment trasy został wyłączony z ruchu.

Nieczynne są stacje:

  • Młociny
  • Wawrzyszew
  • Stare Bielany

Pociągi kończą bieg na stacji Słodowiec. Na miejscu trwa organizowanie komunikacji zastępczej.

Uruchamiana jest linia autobusowa ZA METRO na trasie: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Metro Słodowiec 04. Autobusy mają przejąć ruch pomiędzy wyłączonymi stacjami.

Problemy także na M2. Stacja Szwedzka zamknięta

Utrudnienia dotyczą również drugiej linii metra. Z ruchu wyłączona została stacja Szwedzka. Powodem są problemy techniczne.

Pociągi M2 przejeżdżają przez tę stację bez zatrzymania. Pasażerowie powinni korzystać z sąsiednich przystanków i planować podróż z wyprzedzeniem.

Co to oznacza dla pasażerów?

Wieczorne utrudnienia mogą wydłużyć czas dojazdu, szczególnie na Bielanach i Targówku. Jeśli planujesz podróż metrem, sprawdź aktualne komunikaty WTP lub rozważ alternatywne środki transportu.

Sytuacja jest dynamiczna. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

