Utrudnienia na M1 i M2. Część stacji wyłączona z ruchu
Warszawskie metro kursuje z poważnymi ograniczeniami. Problemy występują zarówno na linii M1, jak i M2. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianą tras i wyłączonymi stacjami.
M1 jeździ w skróconej relacji. Trzy stacje nieczynne
Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, z przyczyn technicznych linia M1 kursuje wyłącznie na odcinku Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty. Oznacza to, że północny fragment trasy został wyłączony z ruchu.
Nieczynne są stacje:
- Młociny
- Wawrzyszew
- Stare Bielany
Pociągi kończą bieg na stacji Słodowiec. Na miejscu trwa organizowanie komunikacji zastępczej.
Uruchamiana jest linia autobusowa ZA METRO na trasie: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Metro Słodowiec 04. Autobusy mają przejąć ruch pomiędzy wyłączonymi stacjami.
Problemy także na M2. Stacja Szwedzka zamknięta
Utrudnienia dotyczą również drugiej linii metra. Z ruchu wyłączona została stacja Szwedzka. Powodem są problemy techniczne.
Pociągi M2 przejeżdżają przez tę stację bez zatrzymania. Pasażerowie powinni korzystać z sąsiednich przystanków i planować podróż z wyprzedzeniem.
Co to oznacza dla pasażerów?
Wieczorne utrudnienia mogą wydłużyć czas dojazdu, szczególnie na Bielanach i Targówku. Jeśli planujesz podróż metrem, sprawdź aktualne komunikaty WTP lub rozważ alternatywne środki transportu.
Sytuacja jest dynamiczna. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.
