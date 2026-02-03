Utrudnienia na Puławskiej. Kolizja na DK79, tworzą się korki

Kierowcy poruszający się w środę po południu ulicą Puławską muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na drodze krajowej nr 79, na wysokości ulicy 6 Sierpnia, doszło do kolizji dwóch samochodów. Zdarzenie skutecznie spowalnia ruch i powoduje narastające korki.

Z informacji przekazanych przez kierowców wynika, że jedno z uszkodzonych aut zatrzymało się na środkowym pasie ruchu. Przed pojazdem ustawiono trójkąt ostrzegawczy, co wskazuje na brak możliwości szybkiego zjazdu z jezdni. Drugie auto stoi na prawym pasie. Na miejscu pojawił się już holownik, który przygotowuje się do usunięcia pojazdów z drogi.

Puławska to jedna z głównych arterii południowej Warszawy. Każde zdarzenie drogowe w tym rejonie bardzo szybko przekłada się na utrudnienia na długim odcinku drogi. Kierowcy informują, że korek zaczyna się wydłużać, a przejazd przez ten fragment zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle.

Największe problemy mają kierowcy jadący w kierunku centrum, ale spowolnienie odczuwalne jest również na pasach w przeciwnym kierunku, gdzie ruch odbywa się wolniej z powodu tzw. efektu gumowej szyjki.

W miejscu kolizji sytuacja jest dynamiczna. Ograniczona liczba pasów ruchu, obecność holownika i zatrzymanych pojazdów zwiększają ryzyko kolejnych zdarzeń. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe.

Jeśli to możliwe, warto rozważyć objazd i wybrać alternatywną trasę, szczególnie w godzinach szczytu popołudniowego.

