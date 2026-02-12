Utrudnienia na wjeździe na S8. Z ciężarówki wypadł towar
Na wjeździe z al. Słowackiego na trasę S8 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Z ciężarówki wypadł przewożony towar. Na jezdni leżą duże rolki materiału, które blokują prawy pas ruchu.
Do zdarzenia doszło na wysokości przystanku autobusowego Park Kaskada, w kierunku Marek. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch w tym miejscu jest spowolniony.
Ze zdjęć wynika, że część ładunku wypadła bezpośrednio na jezdnię oraz przy barierkach energochłonnych. Na miejscu może tworzyć się korek, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i – jeśli to możliwe – wybrać alternatywną trasę.
