Utrudnienia na wjeździe na S8. Z ciężarówki wypadł towar

12 lutego 2026 14:26 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na wjeździe z al. Słowackiego na trasę S8 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Z ciężarówki wypadł przewożony towar. Na jezdni leżą duże rolki materiału, które blokują prawy pas ruchu.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Do zdarzenia doszło na wysokości przystanku autobusowego Park Kaskada, w kierunku Marek. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch w tym miejscu jest spowolniony.

Ze zdjęć wynika, że część ładunku wypadła bezpośrednio na jezdnię oraz przy barierkach energochłonnych. Na miejscu może tworzyć się korek, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i – jeśli to możliwe – wybrać alternatywną trasę.

