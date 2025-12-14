Uwaga! Alert RCB na Mazowszu. Przygotuj się. Nie panikuj

W dniach 15–18 grudnia 2025 roku mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą usłyszeć syreny alarmowe. Do wielu osób trafia już oficjalny alert z ostrzeżeniem, co budzi niepokój. Warto jednak wiedzieć jedno: to zaplanowane ćwiczenia, a nie realne zagrożenie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Informacja została przekazana z wyprzedzeniem właśnie po to, aby uniknąć paniki.

Co dokładnie wydarzy się w Mazowieckiem
W wyznaczonych dniach na terenie województwa odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. W ich trakcie wykorzystywane będą syreny alarmowe, które normalnie kojarzą się z sytuacjami kryzysowymi.

Tym razem ich uruchomienie ma charakter wyłącznie testowy.

Dlaczego uruchamiane są syreny
Ćwiczenia mają na celu:
– sprawdzenie sprawności systemów alarmowych
– przetestowanie procedur reagowania
– ocenę zasięgu i słyszalności syren

Takie działania są prowadzone cyklicznie i są elementem przygotowania służb na sytuacje nadzwyczajne.

Czy trzeba podejmować jakieś działania
Nie. W czasie ćwiczeń mieszkańcy:
– nie muszą się ewakuować
– nie muszą szukać schronienia
– nie powinni podejmować żadnych specjalnych działań

Wystarczy zachować spokój i pamiętać, że to tylko test.

Dlaczego wysyłany jest alert
Alert ma charakter informacyjny. Ma zapobiec sytuacji, w której dźwięk syren wywoła niepotrzebny stres, zwłaszcza wśród osób starszych lub rodzin z dziećmi.

To standardowa procedura przy tego typu ćwiczeniach.

Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz lub przebywasz w województwie mazowieckim i usłyszysz syreny między 15 a 18 grudnia, nie oznacza to zagrożenia. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zdarzeniem.

Możesz normalnie funkcjonować i nie zmieniać swoich planów.

Na co warto zwrócić uwagę
Jeśli syreny uruchamiane są poza zapowiedzianym terminem lub bez wcześniejszej informacji, wtedy należy sprawdzić oficjalne komunikaty. W przypadku tych konkretnych dni sytuacja jest jednak jednoznaczna.

To ćwiczenia.

