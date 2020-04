Uwaga! Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Zależy nam przede wszystkim na dalszej ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy! Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek

Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami

Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)

Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

Otwarcie salonów masażu i solariów

Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!