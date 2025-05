UWAGA! Fala przemocy narasta. Szpitale przestają być bezpieczne?

Szpitale coraz częściej stają się miejscem nie tylko leczenia, ale też poważnych napięć i zagrożeń. Narastające incydenty budzą niepokój zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia, jak i opinii publicznej. W tle pojawia się pytanie o bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień ratują życie innym.

Agresja wobec medyków narasta

W czwartek rano w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie doszło do brutalnego ataku na pielęgniarkę pracującą na oddziale neurologii. Według relacji związków zawodowych i lokalnych mediów, napastnikiem był jeden z pacjentów, który wcześniej trafił do placówki po napadzie padaczkowym i zachowywał się agresywnie już od momentu przyjęcia. Interweniowała policja – mężczyzna został obezwładniony i wyprowadzony w kajdankach.

Pielęgniarka z ranami głowy i siniakami

Do ataku doszło w chwili, gdy pacjent chciał samowolnie odpiąć się od aparatury medycznej. Gdy pielęgniarka dyżurna poszła po lekarza, jej koleżanka została na sali z pacjentem. To właśnie ją zaatakował mężczyzna – zadając ciosy pięściami. Kobieta doznała rozcięcia głowy, miała podbite oczy, siniaki i opuchliznę. Po badaniach stwierdzono, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i została wypisana do domu, jednak była w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym.

Coraz więcej przemocy w szpitalach

Zarówno Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, jak i środowiska medyczne są wstrząśnięte kolejnym atakiem na pracownika ochrony zdrowia. Przewodnicząca OZZPiP regionu mazowieckiego, Zofia Czyż, podkreśliła, że pielęgniarka została „pobita w sposób dotkliwy”, a cała sytuacja została zgłoszona na policję. – To nie pierwszy przypadek. Przemoc wobec personelu medycznego narasta – alarmują pielęgniarki.

Dramatyczny tydzień. Kolejna ofiara w Krakowie

To już drugi atak na pracownika szpitala w tym tygodniu. Wcześniej, we wtorek, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do śmiertelnego ataku na lekarza. 35-letni pacjent, niezadowolony z przebiegu leczenia, wtargnął do gabinetu i wielokrotnie ranił medyka nożem. Lekarz zmarł, a pielęgniarka, która próbowała interweniować, również została zaatakowana. Napastnik usłyszał zarzuty zabójstwa i uszkodzenia ciała.

Gdzie jest granica?

Pracownicy ochrony zdrowia coraz częściej stają się celem agresji. Ataki te, wcześniej traktowane jako incydenty, stają się coraz bardziej niepokojącym zjawiskiem. Środowiska medyczne apelują o zdecydowane działania ze strony państwa i systemowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo ludziom, którzy ratują życie i zdrowie innych.

