UWAGA! Jutro potężne utrudnienia w Warszawie. Wiele ulic zostanie zamkniętych

Pierwszy etap, czyli pływanie odbędzie się nad Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa rowerowa zacznie się w Białobrzegach i będzie prowadziła drogą nr 633. Na terenie Warszawy rowerzyści pojawią się już o godz. 7.00 i ścigać się będą ulicami: Płochocińska – Modlińska – al. Kuklińskiego– most Skłodowskiej-Curie – Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – Solec – Czerniakowska i po zawrotce przed skrzyżowaniem z ul. Gagarina powrót tą samą jezdnią Wisłostrady do ul. Sanguszki, a następnie ul. Sanguszki do ul. Konwiktorskiej. Ostatni rowerzysta powinien zjechać z trasy o godz. 14.00.

W czasie wyścigu rowerowego (w ramowych godzinach 7.00 – 14.00) wyłączone z ruchu będą ulice:

• Płochocińska na odcinku od granicy miasta do ul. Zdziarskiej na całej szerokości, dalej do ul. Marywilskiej tylko jezdnia w kierunku granicy miasta, natomiast od ul. Marywilskiej do ul. Modlińskiej jezdnia w kierunku ul. Modlińskiej; zalecany objazd Trasą Toruńską do ul. Modlińskiej,

• połowa szerokości jezdni ul. Modlińskiej w kierunku Legionowa (jadący od strony Pragi będą kierowani wyłącznie na wiadukt nad skrzyżowaniem z ul. Płochocińską, zamknięty wlot ul. Ekspresowej),

• jezdnia ul. Kuklińskiego i mostu Skłodowskiej-Curie w kierunku Bielan (kierowcy jadący od strony Legionowa nie będą mogli skręcić na most, a zjeżdżający z mostu będą mogli tylko skręcić w prawo w stronę Pragi; nie będzie można także wjechać na most z ul. Myśliborskiej),

• jezdnia ulic Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa (z ul. Pułkowej będzie można pojechać tylko w stronę ul. Marymonckiej; nie będzie można zjechać na Wisłostradę z ulic: al. Wittek, Gwiaździstej, Trasy AK – tylko w kierunku Mokotowa, Z. Krasińskiego – tylko w kierunku Mokotowa, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Grodzkiej, Nowy Zjazd, Karowej, Ludnej, Wilanowskiej, Górnośląskiej, most i Trasa Łazienkowska – tylko w kierunku Mokotowa, Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada i Suligowskiego).

Na ul. Sanguszki zawodnicy odstawią rowery i rozpoczną bieg ulicami: Konwiktorska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście i po zwrotce na wysokości pomnika Kopernika powrót do ul. Konwiktorskiej, a następnie ul. Sanguszki na teren Parku Fontann. Zawodnicy na pokonanie tej trasy (czterech okrążeń) mają czas do godz. 17.00.

Cała trasa imprezy zostanie ściśle wygrodzona. Nie będzie możliwości poruszania się samochodami po jezdniach, na których organizowane są zawody. Zamknięte zostaną także wloty ulic łączących się bezpośrednio z trasą wyścigu. Na skrzyżowaniach ulic zostanie zapewniony nadzór policji.

Na ulicach, wzdłuż których poruszać się będą zawodnicy, ustawione zostaną zakazy zatrzymywania się. Zakaz taki obowiązywać będzie także na parkingu pod Teatrem Wielkim w rejonie ul. Senatorskiej.

Ruch pieszy ulicami, na których będą odbywały się zawody, będzie możliwy pod nadzorem organizatora lub osób uprawnionych do kierowania ruchem.

Stała organizacja ruchu będzie przywracana sukcesywnie, po opuszczeniu trasy przez ostatniego zawodnika.

Komunikacja

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej planowane są od godz. 7.00. Wtedy trasy zmienią autobusy linii: 126, 152, 705, 735, 736, L40 i L45. Od godz. 7.30 trasy kursowania zmienią linie autobusowe: 114, 118, 178, 185, 186, 503, 509, 511, 516, 518, 723, 731. Od godz. 8.00 wprowadzone zostaną zmiany na trasach linii: 100, 116, 178, 180, 503, 518. Od godz. 10.00 po raz kolejny zmianie ulegnie trasa linii 100, 118, 185 oraz linii: 107, 108, 109, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 187.

W miarę przemieszczania się biegaczy i otwierania dla ruchu kolejnych ulic, część tras objazdowych się zmieni, a kolejne linie będą wracały na swoje podstawowe trasy. Od ok. godz. 13.00 trasy podstawowe zostaną przywrócone dla linii: 114, 126, 152, 186, 509, 511, 516, 705, 723, 731, 735, 736, L40 i L45, a od ok. godz. 14.00 dla linii: 107, 108, 109, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185 i 187.

WTP informuje:

Organizacja komunikacji w związku z zawodami sportowymi w dn. 5 września br.