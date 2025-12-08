Uwaga kierowcy. Groźny wypadek na Mazowszu. Ogromne utrudnienia. Ruch wahadłowy

Około godziny 19:30 doszło do groźnego zdarzenia drogowego na ul. Bielskiej w Płocku. Zderzyły się dwa samochody osobowe — toyota i opel. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala.

Co się wydarzyło?

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 57-letni kierowca toyoty, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu z przeciwka 21-letniemu kierowcy opla. Doszło do zderzenia czołowo-bocznego.

W wyniku uderzenia obrażenia odniosła 53-letnia pasażerka toyoty, która została przewieziona do szpitala. Jej stan nie jest obecnie znany. Obaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Utrudnienia na drodze

Ruch na ul. Bielskiej odbywa się obecnie wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 22:30. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, zabezpieczający miejsce wypadku i prowadzący czynności wyjaśniające.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z możliwymi opóźnieniami.

Co to oznacza dla kierowców?

– Spodziewaj się opóźnień na ul. Bielskiej do późnych godzin wieczornych
– Ruch odbywa się wahadłowo, sterowany ręcznie lub sygnalizacją tymczasową
– Warto rozważyć objazd, jeśli to możliwe

To kolejne zdarzenie drogowe w ostatnich dniach, do którego dochodzi z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Policja apeluje o zachowanie czujności, szczególnie przy skrętach i manewrach lewoskrętnych, które niosą wysokie ryzyko zderzenia z pojazdem z przeciwka.

