Uwaga kierowcy i pasażerowie! Utrudnienia w centrum Warszawy. Zmiany z powodu obchodów Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2026 15:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawiacy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. W związku z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaplanowano zgromadzenia, przemarsze oraz dodatkowe linie komunikacyjne. Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic.

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Autobus z flaga Fot. Warszawa w Pigułce
Autobus z flaga Fot. Warszawa w Pigułce

Największe utrudnienia będą związane z publicznym zgromadzeniem na Rondzie Dmowskiego oraz przemarszem uczestników ulicami centrum miasta. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 15:00–21:00.

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Uczestnicy przejdą trasą:

  • Aleje Jerozolimskie,
  • Nowy Świat,
  • Krakowskie Przedmieście,
  • Miodowa,
  • Plac Krasińskich.

W czasie przemarszu kierowcy muszą liczyć się z czasowym zamykaniem ulic oraz zmianami w organizacji ruchu.

Możliwe chwilowe wstrzymania ruchu

Warszawski Transport Publiczny poinformował również, że około godziny 17:00 mogą wystąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu na wybranych skrzyżowaniach. Ograniczenia będą wprowadzane przez służby na czas przejazdu i przejścia uczestników uroczystości.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z obchodami uruchomione zostaną dodatkowe linie komunikacji miejskiej, a część autobusów i tramwajów będzie kursowała zmienionymi trasami. Szczegółowy wykaz zmian oraz aktualne informacje dla pasażerów dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP).

Osoby planujące podróż przez centrum Warszawy powinny uwzględnić możliwe opóźnienia i – jeśli to możliwe – skorzystać z metra lub zaplanować przejazd z odpowiednim wyprzedzeniem.

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