Uwaga kierowcy i pasażerowie! Utrudnienia w centrum Warszawy. Zmiany z powodu obchodów Powstania Warszawskiego
Warszawiacy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. W związku z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaplanowano zgromadzenia, przemarsze oraz dodatkowe linie komunikacyjne. Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic.
Największe utrudnienia będą związane z publicznym zgromadzeniem na Rondzie Dmowskiego oraz przemarszem uczestników ulicami centrum miasta. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 15:00–21:00.
Przemarsz przez centrum Warszawy
Uczestnicy przejdą trasą:
- Aleje Jerozolimskie,
- Nowy Świat,
- Krakowskie Przedmieście,
- Miodowa,
- Plac Krasińskich.
W czasie przemarszu kierowcy muszą liczyć się z czasowym zamykaniem ulic oraz zmianami w organizacji ruchu.
Możliwe chwilowe wstrzymania ruchu
Warszawski Transport Publiczny poinformował również, że około godziny 17:00 mogą wystąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu na wybranych skrzyżowaniach. Ograniczenia będą wprowadzane przez służby na czas przejazdu i przejścia uczestników uroczystości.
Zmiany w komunikacji miejskiej
W związku z obchodami uruchomione zostaną dodatkowe linie komunikacji miejskiej, a część autobusów i tramwajów będzie kursowała zmienionymi trasami. Szczegółowy wykaz zmian oraz aktualne informacje dla pasażerów dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP).
Osoby planujące podróż przez centrum Warszawy powinny uwzględnić możliwe opóźnienia i – jeśli to możliwe – skorzystać z metra lub zaplanować przejazd z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.