Sierpniowy armagedon na warszawskich drogach. Zwężenia w Alejach Jerozolimskich i remonty kluczowych ulic
Sierpień to dla kierowców w Warszawie szczyt tegorocznego sezonu remontowego – drogowcy i tramwajarze chcą wykorzystać ostatnie tygodnie mniejszego ruchu przed powrotem dzieci do szkół. W tym samym czasie zamknięte lub zwężone są fragmenty Mostu Poniatowskiego, Wisłostrady, torowisk w rejonie GUS-u, Powstańców Śląskich i Miodowej, a przebudowa trwa też na Okrzei. Poniżej zestawienie najważniejszych utrudnień – materiał będzie aktualizowany w miarę postępu prac.
Most Poniatowskiego – wymiana dylatacji do końca wakacji
Od poniedziałku, 18 sierpnia, na całym wiadukcie mostu – od gmachu Muzeum Wojska Polskiego aż do Wisłostrady – zamknięty zostanie prawy pas w kierunku Pragi-Południe. Kierowcy jadący w tę stronę będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas, choć zjazd na Wisłostradę pozostanie możliwy bez przeszkód, podobnie jak sam wjazd na most. Wykonawca kończy w ten sposób remont ponadstuletniej konstrukcji, dokańczając wymianę urządzeń dylatacyjnych. Prace mają potrwać do końca wakacji.
Wisłostrada przy Cytadeli – nowa nawierzchnia do końca sierpnia
Tego samego dnia, 18 sierpnia, ruszy wymiana nawierzchni na drugiej nitce Wisłostrady w sąsiedztwie Cytadeli, na odcinku między ulicami Krasińskiego a Wenedów. Kierowcy jadący w stronę Mokotowa pojadą tam jednym pasem, wyznaczonym na jezdni, która normalnie prowadzi w stronę Bielan. Ci jadący na północ zachowają dwa pasy. Z ulicy Krasińskiego będzie można wyjechać wyłącznie w lewo, a z Wenedów wyłącznie w prawo. Prace mają się zakończyć do końca sierpnia, a w tym czasie autobusy linii 185 w stronę CH Ursynów będą kursowały objazdem.
Okolice GUS-u – przebudowa torów zablokuje skręt z Niepodległości na Łazienkowską
Od początku sierpnia trwają też duże prace torowe w rejonie Głównego Urzędu Statystycznego. Tramwaje linii 17 nie dojadą do rozjazdu przy stacji metra Pole Mokotowskie – skręcą wcześniej w Nowowiejską i zakończą trasę na placu Narutowicza. Kursy linii 71 zostaną na ten czas całkowicie zlikwidowane, a w zamian pojawi się zastępcza linia autobusowa Z-1, kursująca między Dworcem Centralnym a Woronicza. Dla kierowców oznacza to zamknięcie możliwości skrętu z Alei Niepodległości na Trasę Łazienkowską i w drugą stronę – objazd poprowadzono ulicami Krzyckiego, Raszyńską, Waryńskiego i Marszałkowską. Normalny ruch samochodowy ma wrócić 17 sierpnia, natomiast tramwaje na stałe trasy powrócą dopiero na początku września.
Powstańców Śląskich i inne torowiska
Między 4 a 10 sierpnia tramwajarze pracują również na ulicy Powstańców Śląskich. To część szerszego programu modernizacji torowisk, który w sierpniu obejmuje też odcinki przy Słomińskiego, na Grójeckiej i w okolicach placu Zawiszy – łącznie w tym roku ma zostać odnowionych kilkanaście kilometrów torów w różnych częściach miasta.
Miodowa zamknięta do 22 sierpnia
Kierowcy poruszający się po Starym Mieście muszą liczyć się z zamkniętym odcinkiem ulicy Miodowej – objazd poprowadzono ulicami Andersa i Świętojerską, a autobusy linii 518 kończą i rozpoczynają kursy na pętli Esperanto, dojeżdżając tam przez Świętojerską i Anielewicza. Normalny ruch na tym fragmencie Miodowej ma wrócić w piątek, 22 sierpnia, około godziny 5:00 rano.
Okrzei – wielka metamorfoza prawobrzeżnej Warszawy
Osobną, długofalową inwestycją pozostaje przebudowa ulicy Okrzei na Pradze-Północ, którą miasto konsekwentnie opisuje jako docelowy, prawobrzeżny odpowiednik Traktu Królewskiego. To nie jest zwykły remont nawierzchni, tylko gruntowna zmiana charakteru całej ulicy, prowadzona równolegle z pracami przy Placu Trzech Krzyży i Alei Jana Pawła II – w ramach tego samego, szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego przez miasto w sezonie letnim.
Sprawdzaj trasę na bieżąco, zanim wyjedziesz
Przy tak dużej liczbie równoległych inwestycji najgorszym pomysłem jest planowanie trasy wyłącznie na podstawie tego, co pamiętasz sprzed tygodnia – część z tych utrudnień, jak zamknięcia na Moście Poniatowskiego czy przy Cytadeli, dopiero się zaczyna, inne kończą się w konkretnym dniu sierpnia. Zanim wyjedziesz, sprawdź aktualny stan na portalu Infoulice pod adresem infoulice.um.warszawa.pl albo na profilu Infoulice na Facebooku – to główne źródło bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu w mieście.
Jeśli codziennie dojeżdżasz w rejon GUS-u, Placu Zawiszy albo Starego Miasta, rozważ zapisanie się na bezpłatne powiadomienia o planowanych utrudnieniach dostępne w aplikacji i na portalu Warszawa 19115 – dzięki temu informacja o kolejnym zamknięciu dotrze do Ciebie z wyprzedzeniem, zamiast zaskoczyć Cię już w korku. Ten materiał będziemy aktualizować w miarę postępu prac i pojawiania się kolejnych zapowiedzi ZDM na resztę sierpnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.