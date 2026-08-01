Kamery RedLight w Warszawie i na Mazowszu. Czy mandat wpada za żółte światło? Sprawdź, zanim wjedziesz na skrzyżowanie
Mapa urządzeń CANARD pokazuje, że najbardziej obłożone skrzyżowanie systemem RedLight w całej Polsce znajduje się w Warszawie – to punkt na styku Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka, monitorowany aż 28 kamerami. Wokół takich miejsc narosło jednak sporo mitów – część kierowców jest przekonana, że mandat grozi już za wjazd na żółtym świetle albo za brak zatrzymania przed skrętem warunkowym. Prawda wygląda inaczej, a różnica potrafi kosztować 500 złotych i 15 punktów karnych.
Gdzie dokładnie stoją kamery w stolicy i regionie
Oprócz rekordowego skrzyżowania na Woli, w warszawskiej sieci RedLight działa też punkt przy ulicy Grochowskiej, dołączony do systemu w tym roku. Osobną kategorię stanowią przejazdy kolejowo-drogowe – tu również przoduje stolica, a konkretnie ulica Cyrulików, gdzie w samym 2024 roku system zarejestrował aż 5 tysięcy wykroczeń, najwięcej ze wszystkich tego typu urządzeń w kraju. Sieć RedLight w całej Polsce jest sukcesywnie rozbudowywana przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, więc dokładną, aktualną listę wszystkich czynnych punktów najlepiej sprawdzać na oficjalnej mapie urządzeń CANARD, ponieważ nowe lokalizacje pojawiają się w trakcie roku.
Czy żółte światło uruchamia kamerę
Nie. System RedLight aktywuje się dopiero w momencie, gdy na sygnalizatorze zapali się światło czerwone – żółte samo w sobie nie powoduje żadnej rejestracji. Zgodnie z paragrafem 95 ustęp 1 punkt 2 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, żółte światło oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, ale przepis przewiduje wyjątek – kierowca może dokończyć przejazd, jeśli w chwili zapalenia żółtego znajduje się już tak blisko sygnalizatora, że zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania stwarzającego zagrożenie. To jeden z niewielu momentów w kodeksie drogowym, w którym przepis wprost dopuszcza kontynuowanie jazdy mimo formalnego zakazu.
Co więcej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego potwierdza, że urządzenia RedLight rejestrują wykroczenie dopiero z dwusekundowym opóźnieniem od zapalenia czerwonego światła. Ten margines ma chronić kierowców, którzy wjechali na skrzyżowanie jeszcze na żółtym lub w pierwszej chwili po zmianie sygnału, zanim realnie zdążyli zareagować.
Skręt warunkowy – mit, który wciąż krąży wśród kierowców
Wielu kierowców rezygnuje z korzystania z zielonej strzałki do skrętu warunkowego, obawiając się mandatu z kamery RedLight za brak obowiązkowego zatrzymania przed sygnalizatorem. To nieporozumienie – system nie rejestruje samego faktu pominięcia zatrzymania przy strzałce warunkowej, bo taki manewr nie jest wjazdem na czerwonym świetle. Prawdziwy problem pojawia się w innej sytuacji – gdy zielona strzałka zgaśnie, zanim kierowca zdąży przekroczyć linię zatrzymania, a on mimo to kontynuuje jazdę. Wtedy dochodzi do faktycznego wjazdu za sygnalizator bez uprawnienia, co kamera już rejestruje jak każde inne wykroczenie tego typu. Jeśli natomiast strzałka zgaśnie dopiero po tym, jak pojazd minął już linię zatrzymania, nie ma podstaw do wystawienia mandatu – liczy się moment przekroczenia linii, a nie to, co dzieje się na sygnalizatorze chwilę później.
A jeśli zatrzymam się już za linią zatrzymania?
Zdarza się, że kierowca w ostatniej chwili hamuje, ale zatrzymuje pojazd tuż za linią zatrzymania albo za samym sygnalizatorem, nie wjeżdżając faktycznie na skrzyżowanie. W takiej sytuacji nie grozi mandat za przejazd na czerwonym świetle – system RedLight rejestruje wjazd na skrzyżowanie, a nie samo przekroczenie linii bez kontynuowania jazdy. Można jednak w tej sytuacji zostać ukaranym za zupełnie inne wykroczenie – niezatrzymanie się we właściwym miejscu, za które grozi mandat w wysokości 100 złotych. To wyraźnie łagodniejsza konsekwencja niż 500 złotych i 15 punktów karnych za rzeczywisty wjazd na czerwonym świetle, ale wciąż realna kara, a nie całkowite uniknięcie odpowiedzialności.
Ile realnie kosztuje wykroczenie i co grozi przy powtórce
Za wjazd na skrzyżowanie mimo czerwonego światła grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 15 punktów karnych. Na przejazdach kolejowo-drogowych stawka jest znacznie wyższa i wynosi 2 tysiące złotych, co odzwierciedla dużo poważniejsze ryzyko takiego zdarzenia. Jeśli to samo wykroczenie powtórzy się w ciągu dwóch lat, kara może zostać podwojona nawet do 4 tysięcy złotych – system traktuje taką sytuację jako recydywę, a nie odosobniony przypadek, więc pierwszy mandat z kamery RedLight warto potraktować poważnie, zamiast liczyć, że kolejny incydent rozliczy się na tych samych zasadach.
Zapamiętaj trzy zasady, zanim dojedziesz do skrzyżowania
Zbliżając się do sygnalizacji, zwłaszcza na skrzyżowaniach z systemem RedLight, oceniaj sytuację z wyprzedzeniem, a nie w ostatniej sekundzie – jeśli widzisz żółte światło z bezpiecznej odległości, w której spokojnie zdążysz się zatrzymać, zrób to, zamiast przyspieszać w nadziei na zdążenie. Jeśli korzystasz ze skrętu warunkowego na zielonej strzałce, obserwuj sygnalizator do samego momentu przekroczenia linii zatrzymania, a nie tylko na początku manewru – to właśnie zgaśnięcie strzałki tuż przed linią, niezauważone przez kierowcę, jest najczęstszą przyczyną realnych mandatów w tej kategorii.
Jeśli mimo wszystko musisz gwałtownie hamować i zatrzymujesz się już za linią zatrzymania, zostań w tym miejscu, zamiast cofać się lub dalej wjeżdżać na skrzyżowanie – narazisz się co najwyżej na niższy mandat za nieprawidłowe zatrzymanie, a nie na znacznie poważniejszą karę za wjazd na czerwonym świetle. Aktualny status i lokalizację wszystkich urządzeń RedLight w Warszawie i na Mazowszu warto na bieżąco sprawdzać na mapie urządzeń CANARD, zwłaszcza że sieć jest wciąż rozbudowywana i nowe punkty mogą pojawić się na trasach, którymi jeździsz codziennie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.