Uwaga kierowcy. Karambol na S8 w Warszawie sparaliżował wieczorny ruch
Wtorkowy wieczór na trasie S8 w Warszawie zakończył się komunikacyjnym chaosem. Około godziny 20, na wysokości ulicy Powązkowskiej, doszło do serii trzech zderzeń w tym samym miejscu. W związku z tym powstał karambol z udziałem 6 samochodów osobowych. Ruch w kierunku Marek został niemal całkowicie zablokowany.
Zderzenie kilku aut i natychmiastowy korek
Z ustaleń służb wynika, że w zdarzeniu brało udział sześć pojazdów, które zderzyły się na tym samym odcinku trasy. Doszło to efektu domina. Karambol doprowadził do zablokowania 3 pasów ruchu w kierunku Marek. Kierowcy utknęli w długim korku, a przejazd S8 w tym miejscu stał się bardzo utrudniony.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pracowała straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Ratownicy przebadali osoby uczestniczące w karambolu. Na szczęście żadna z nich nie wymagała przewiezienia do szpitala.
Korek jeszcze przez dłuższy czas
Wieczorne utrudnienia na S8 mogą utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas. Służby prowadzą działania zabezpieczające i stopniowo przywracają płynność ruchu, jednak korek może rozładowywać się bardzo wolno.
Jeśli jedziesz w kierunku Marek, lepiej poszukać objazdu lub przygotować się na dłuższy postój. Na tak obciążonych trasach nawet jedno zdarzenie potrafi sparaliżować ruch na wiele kilometrów.
