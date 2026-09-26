Uwaga kierowcy. Paraliż na S8. Dwa pasy zablokowane, tworzą się ogromne korki

26 września 2026 15:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Na wysokości al. Prymasa Tysiąclecia doszło do zderzenia dwóch samochodów jadących w kierunku Białegostoku. Zablokowane są dwa pasy ruchu, a kierowcy muszą liczyć się z szybko rosnącym korkiem.

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Zderzenie na S8 Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Ze wstępnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło na lewym pasie ruchu. Jeden z samochodów miał najechać na tył poprzedzającego pojazdu. Siła uderzenia była na tyle duża, że oba auta zostały uszkodzone.

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Dwa pasy zablokowane

Największym problemem dla kierowców jest obecnie ograniczona przepustowość trasy. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku, dlatego ruch odbywa się znacznie wolniej.

Utrudnienia dotyczą odcinka S8 na wysokości Prymasa Tysiąclecia.

W takich warunkach korek może szybko narastać również na wcześniejszych wjazdach na trasę.

Kierowcy powinni omijać ten odcinek

Osoby jadące S8 w kierunku Białegostoku powinny przygotować się na znaczne opóźnienia i, jeśli to możliwe, wybrać alternatywną trasę.

Sytuacja może się zmieniać wraz z usuwaniem uszkodzonych pojazdów i odblokowywaniem jezdni.

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