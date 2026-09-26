Uwaga kierowcy. Paraliż na S8. Dwa pasy zablokowane, tworzą się ogromne korki
Poważne utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Na wysokości al. Prymasa Tysiąclecia doszło do zderzenia dwóch samochodów jadących w kierunku Białegostoku. Zablokowane są dwa pasy ruchu, a kierowcy muszą liczyć się z szybko rosnącym korkiem.
Ze wstępnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło na lewym pasie ruchu. Jeden z samochodów miał najechać na tył poprzedzającego pojazdu. Siła uderzenia była na tyle duża, że oba auta zostały uszkodzone.
Dwa pasy zablokowane
Największym problemem dla kierowców jest obecnie ograniczona przepustowość trasy. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku, dlatego ruch odbywa się znacznie wolniej.
Utrudnienia dotyczą odcinka S8 na wysokości Prymasa Tysiąclecia.
W takich warunkach korek może szybko narastać również na wcześniejszych wjazdach na trasę.
Kierowcy powinni omijać ten odcinek
Osoby jadące S8 w kierunku Białegostoku powinny przygotować się na znaczne opóźnienia i, jeśli to możliwe, wybrać alternatywną trasę.
Sytuacja może się zmieniać wraz z usuwaniem uszkodzonych pojazdów i odblokowywaniem jezdni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.