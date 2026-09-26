Wezwanie może trafić do skrzynki. Zignorujesz termin? W grę wchodzi grzywna i doprowadzenie przez policję
Przepisy dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2027 roku są już obowiązujące. Minister obrony narodowej wydał rozporządzenie, które określa konkretne roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się przed komisją. Kwalifikacja zostanie ogłoszona 15 stycznia, a komisje będą pracować od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku. Najważniejsze: samo wezwanie nie oznacza mobilizacji ani automatycznego wcielenia do wojska, ale jego zignorowanie bez uzasadnionej przyczyny może mieć konsekwencje.
Rozporządzenie MON z 31 sierpnia 2026 roku zostało ogłoszone 3 września i weszło w życie dzień później. To oznacza, że przyszłoroczna kwalifikacja nie jest już tylko planem czy projektem — jej podstawowe zasady zostały formalnie określone.
Te osoby znajdą się na liście
Największą grupę stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku.
Przepisy wskazują również mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji zostaną skierowane także niektóre osoby, które w 2025 lub 2026 roku otrzymały kategorię czasowej niezdolności ze względu na stan zdrowia — w sytuacjach szczegółowo opisanych w rozporządzeniu.
Według informacji publikowanych przy przygotowaniu regulacji cała procedura ma objąć około 245 tys. osób.
Tak, wezwanie mogą dostać również kobiety
Przyszłoroczna kwalifikacja obejmuje także część kobiet urodzonych w latach 2000–2008.
Chodzi o kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej albo uczące się w celu zdobycia takich kwalifikacji, jeżeli w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą odpowiednią naukę i wcześniej nie stawały do kwalifikacji.
Osobne rozporządzenie wskazuje m.in. kierunki medyczne, farmację, fizjoterapię, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynarię oraz kształcenie związane z psychologią.
Nie oznacza to więc wezwania wszystkich kobiet z wymienionych roczników.
Nawet osoby znacznie starsze mogą znaleźć się w procedurze
Rozporządzenie obejmuje również osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, które nie posiadają określonej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.
Przepisy wskazują tutaj granicę do końca roku kalendarzowego, w którym dana osoba kończy 60 lat.
Zignorowanie obowiązku może skończyć się interwencją policji
Tutaj przepisy są jednoznaczne.
Jeżeli osoba podlegająca kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia.
Może również zostać zarządzone:
przymusowe doprowadzenie przez Policję.
Takie uprawnienie wynika wprost z ustawy o obronie Ojczyzny.
To nie oznacza jednak, że każde spóźnienie czy choroba automatycznie kończą się grzywną albo przyjazdem policji. Znaczenie ma to, czy nieobecność była usprawiedliwiona i czy osoba właściwie poinformowała urząd.
Choroba albo wypadek? Trzeba powiadomić urząd
Jeżeli wezwana osoba z ważnej przyczyny nie może pojawić się przed komisją, nie powinna po prostu ignorować terminu.
Należy skontaktować się z właściwym urzędem i poinformować o przyczynie nieobecności. W takich przypadkach wyznaczany jest kolejny termin stawiennictwa. Oficjalne materiały MON od lat opisują właśnie taki mechanizm postępowania.
Kiedy rusza kwalifikacja?
Rozporządzenie podaje już konkretne daty.
15 stycznia 2027 r. — ogłoszenie kwalifikacji wojskowej na terytorium kraju.
1 lutego 2027 r. — rozpoczęcie pracy komisji.
30 kwietnia 2027 r. — zakończenie kwalifikacji.
To ważne, ponieważ w części wcześniejszych publikacji opartych na projekcie pojawiał się termin majowy. Ostateczne, obowiązujące rozporządzenie wskazuje 30 kwietnia.
Czym właściwie jest kwalifikacja wojskowa?
Najważniejsze sprostowanie: kwalifikacja wojskowa nie jest mobilizacją.
Jej celem jest m.in. ustalenie zdolności do służby wojskowej i uporządkowanie danych znajdujących się w ewidencji.
Otrzymanie wezwania nie oznacza więc automatycznie, że ktoś zostanie zabrany do jednostki, skierowany na ćwiczenia albo wcielony do czynnej służby.
To cykliczna procedura przeprowadzana co roku na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny.
Tego pisma lepiej więc nie odkładać na później
Dla osoby objętej obowiązkiem najważniejsze jest sprawdzenie terminu, miejsca stawiennictwa i przygotowanie potrzebnych dokumentów.
Najgorszym rozwiązaniem jest po prostu zignorowanie wezwania. Jeżeli istnieje rzeczywista przeszkoda w stawieniu się, trzeba ją zgłosić. Jeżeli natomiast ktoś bez usprawiedliwienia nie pojawi się przed komisją, przepisy pozwalają uruchomić środki przymuszające, włącznie z doprowadzeniem przez policję.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.