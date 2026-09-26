Wezwanie może trafić do skrzynki. Zignorujesz termin? W grę wchodzi grzywna i doprowadzenie przez policję

26 września 2026 15:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Przepisy dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2027 roku są już obowiązujące. Minister obrony narodowej wydał rozporządzenie, które określa konkretne roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się przed komisją. Kwalifikacja zostanie ogłoszona 15 stycznia, a komisje będą pracować od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku. Najważniejsze: samo wezwanie nie oznacza mobilizacji ani automatycznego wcielenia do wojska, ale jego zignorowanie bez uzasadnionej przyczyny może mieć konsekwencje.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Rozporządzenie MON z 31 sierpnia 2026 roku zostało ogłoszone 3 września i weszło w życie dzień później. To oznacza, że przyszłoroczna kwalifikacja nie jest już tylko planem czy projektem — jej podstawowe zasady zostały formalnie określone.

Zobacz również:

Te osoby znajdą się na liście

Największą grupę stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku.

Przepisy wskazują również mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji zostaną skierowane także niektóre osoby, które w 2025 lub 2026 roku otrzymały kategorię czasowej niezdolności ze względu na stan zdrowia — w sytuacjach szczegółowo opisanych w rozporządzeniu.

Według informacji publikowanych przy przygotowaniu regulacji cała procedura ma objąć około 245 tys. osób.

Tak, wezwanie mogą dostać również kobiety

Przyszłoroczna kwalifikacja obejmuje także część kobiet urodzonych w latach 2000–2008.

Zobacz również:

Chodzi o kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej albo uczące się w celu zdobycia takich kwalifikacji, jeżeli w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą odpowiednią naukę i wcześniej nie stawały do kwalifikacji.

Osobne rozporządzenie wskazuje m.in. kierunki medyczne, farmację, fizjoterapię, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynarię oraz kształcenie związane z psychologią.

Nie oznacza to więc wezwania wszystkich kobiet z wymienionych roczników.

Nawet osoby znacznie starsze mogą znaleźć się w procedurze

Rozporządzenie obejmuje również osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, które nie posiadają określonej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.

Przepisy wskazują tutaj granicę do końca roku kalendarzowego, w którym dana osoba kończy 60 lat.

Zignorowanie obowiązku może skończyć się interwencją policji

Tutaj przepisy są jednoznaczne.

Jeżeli osoba podlegająca kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia.

Może również zostać zarządzone:

przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Takie uprawnienie wynika wprost z ustawy o obronie Ojczyzny.

To nie oznacza jednak, że każde spóźnienie czy choroba automatycznie kończą się grzywną albo przyjazdem policji. Znaczenie ma to, czy nieobecność była usprawiedliwiona i czy osoba właściwie poinformowała urząd.

Choroba albo wypadek? Trzeba powiadomić urząd

Jeżeli wezwana osoba z ważnej przyczyny nie może pojawić się przed komisją, nie powinna po prostu ignorować terminu.

Należy skontaktować się z właściwym urzędem i poinformować o przyczynie nieobecności. W takich przypadkach wyznaczany jest kolejny termin stawiennictwa. Oficjalne materiały MON od lat opisują właśnie taki mechanizm postępowania.

Kiedy rusza kwalifikacja?

Rozporządzenie podaje już konkretne daty.

15 stycznia 2027 r. — ogłoszenie kwalifikacji wojskowej na terytorium kraju.

1 lutego 2027 r. — rozpoczęcie pracy komisji.

30 kwietnia 2027 r. — zakończenie kwalifikacji.

To ważne, ponieważ w części wcześniejszych publikacji opartych na projekcie pojawiał się termin majowy. Ostateczne, obowiązujące rozporządzenie wskazuje 30 kwietnia.

Czym właściwie jest kwalifikacja wojskowa?

Najważniejsze sprostowanie: kwalifikacja wojskowa nie jest mobilizacją.

Jej celem jest m.in. ustalenie zdolności do służby wojskowej i uporządkowanie danych znajdujących się w ewidencji.

Otrzymanie wezwania nie oznacza więc automatycznie, że ktoś zostanie zabrany do jednostki, skierowany na ćwiczenia albo wcielony do czynnej służby.

To cykliczna procedura przeprowadzana co roku na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny.

Tego pisma lepiej więc nie odkładać na później

Dla osoby objętej obowiązkiem najważniejsze jest sprawdzenie terminu, miejsca stawiennictwa i przygotowanie potrzebnych dokumentów.

Najgorszym rozwiązaniem jest po prostu zignorowanie wezwania. Jeżeli istnieje rzeczywista przeszkoda w stawieniu się, trzeba ją zgłosić. Jeżeli natomiast ktoś bez usprawiedliwienia nie pojawi się przed komisją, przepisy pozwalają uruchomić środki przymuszające, włącznie z doprowadzeniem przez policję.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna