Action przeceniło absolutny hit na chłodne wieczory. Grzeje i kosztuje teraz 79,95 zł
Jesień dopiero się rozkręca, a Action przeceniło produkt, który może bardzo szybko stać się hitem na długie, chłodne wieczory. Elektryczna poduszka grzewcza ze sztucznym futrem kosztuje teraz 79,95 zł zamiast 99,90 zł. Ma trzy poziomy ogrzewania, automatyczne wyłączanie i miękkie, przyjemne w dotyku poszycie.
To propozycja dla osób, które wieczorem marzną podczas oglądania serialu, czytania książki albo pracy przy komputerze. Poduszka ma wymiary 55 × 55 cm, więc można położyć ją na kanapie, fotelu albo łóżku.
Action przeceniło ją o 19 proc.
Cena promocyjna wynosi obecnie:
79,95 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 99,90 zł, co oznacza przecenę o 19 proc.
Promocja obowiązuje od 23 do 29 września.
Trzy poziomy ciepła
Największą zaletą poduszki jest możliwość wyboru jednego z trzech ustawień temperatury.
Dzięki temu można dopasować poziom grzania do własnych potrzeb — delikatne ciepło na jesienny wieczór albo mocniejsze ogrzewanie podczas zimniejszych dni.
Producent przewidział również automatyczne wyłączanie, co zwiększa wygodę użytkowania.
Miękkie sztuczne futro i możliwość prania
Poduszka ma pokrowiec ze sztucznego futra, dzięki czemu nawet bez włączonego ogrzewania pełni funkcję miękkiej poduszki dekoracyjnej.
Według opisu produktu można ją również prać w temperaturze 30°C, co ułatwia utrzymanie jej w czystości.
Idealna na jesień i zimę
Tego typu produkt może szczególnie przydać się podczas długich wieczorów, kiedy nie chcemy od razu mocniej ogrzewać całego mieszkania albo po prostu potrzebujemy dodatkowego źródła ciepła.
Poduszka może sprawdzić się na kanapie, w fotelu czy w łóżku i jednocześnie wygląda bardziej jak element wystroju niż klasyczna mata grzewcza.
Promocja potrwa do 29 września, a dostępność konkretnych wariantów kolorystycznych może zależeć od sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.