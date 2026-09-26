Dramat przed zimą. Skąd wziąć na to pieniądze? Ogrzanie podrożało aż o 4830 zł w rok
Sezon grzewczy dopiero się zaczyna, a najnowsze wyliczenia mogą mocno zaniepokoić właścicieli domów. Polski Alarm Smogowy policzył koszty ogrzewania typowego, średnio ocieplonego domu o powierzchni 150 m². W przypadku kotła na pellet roczny wydatek wzrósł z 8022 do aż 12 852 zł. To o 4830 zł więcej niż przed rokiem. Pellet, jeszcze niedawno przedstawiany jako atrakcyjna alternatywa dla innych paliw, stał się jednym z najdroższych popularnych sposobów ogrzewania.
Najnowsze dane pochodzą z monitoringu przeprowadzonego przez Polski Alarm Smogowy na początku września 2026 roku. Organizacja sprawdziła ceny paliw w 32 składach opału — po dwa w każdym województwie — a następnie zestawiła roczne koszty poszczególnych metod ogrzewania.
Różnica jest ogromna. Prawie 5 tys. zł więcej w ciągu roku
Do obliczeń przyjęto konkretny model gospodarstwa domowego: 150-metrowy, średnio ocieplony dom, którego zapotrzebowanie na ciepło wynosi 120 kWh/m² rocznie. Mieszka w nim czteroosobowa rodzina, a wyliczenia obejmują ogrzewanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody.
Jeszcze rok wcześniej roczny koszt ogrzewania takiego domu pelletem oszacowano na około:
8022 zł.
Teraz jest to:
12 852 zł rocznie.
Różnica wynosi więc aż:
4830 zł w ciągu jednego roku.
To wzrost przekraczający 50 proc. Polski Alarm Smogowy podaje jednocześnie, że cena samego pelletu wzrosła w ciągu roku o około 52 proc.
Pellet jest już droższy od gazu
Jeszcze ciekawiej robi się po porównaniu różnych źródeł ciepła.
Według najnowszej analizy PAS ogrzanie analizowanego domu gazem kosztowałoby obecnie około 8700 zł rocznie. Oznacza to, że przy przyjętych założeniach gaz jest obecnie o ponad 4 tys. zł rocznie tańszy od pelletu.
Jeszcze niższe wyniki uzyskano dla części instalacji opartych na pompach ciepła.
W zależności od rodzaju urządzenia i instalacji PAS szacuje roczne koszty na około:
4700–7200 zł.
Najniższy wynik dotyczy gruntowej pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym.
Trzeba jednak podkreślić bardzo ważne zastrzeżenie: są to koszty eksploatacyjne. Porównanie nie uwzględnia ceny zakupu urządzenia, wykonania instalacji ani kosztu ewentualnej termomodernizacji.
Jeszcze droższe jest ogrzewanie olejem
Pellet nie jest najdroższą pozycją w całym zestawieniu.
Według przedstawionych wyliczeń roczny koszt ogrzewania olejowego w przyjętym modelu domu sięga około:
14 880 zł.
Pellet z wynikiem 12 852 zł znalazł się jednak bardzo wysoko w zestawieniu popularnych źródeł ciepła.
Dla gospodarstwa domowego oznacza to już wydatek przekraczający 1000 zł miesięcznie, jeśli roczny koszt rozłożymy równomiernie na 12 miesięcy.
W rzeczywistości wydatki na paliwo oczywiście kumulują się przede wszystkim przed sezonem grzewczym i podczas zimy.
Ceny pelletu mocno poszły w górę
To właśnie wzrost ceny paliwa odpowiada za tak dużą zmianę kosztów.
Monitoring PAS przeprowadzono w dniach 4–8 września 2026 roku. Sprawdzono łącznie 32 punkty sprzedaży rozmieszczone w całym kraju.
Sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla gospodarstw, które w ostatnich latach wymieniły stare kotły właśnie na urządzenia pelletowe, licząc na przewidywalne koszty eksploatacji.
Polacy nadal wybierają biomasę i pompy ciepła
Oficjalne statystyki programu Czyste Powietrze pokazują, jak duże znaczenie mają dziś nowoczesne źródła ogrzewania.
Według danych obejmujących wnioski od początku programu do końca czerwca 2026 roku kotły na biomasę stanowiły 29,2 proc. wnioskowanych źródeł ciepła. Taki sam udział miały powietrzne pompy ciepła. Kotły gazowe odpowiadały za 31,2 proc., a gruntowe pompy ciepła za 2,5 proc.
Nie oznacza to oczywiście, że 29,2 proc. wszystkich polskich domów ogrzewanych jest pelletem — są to dane dotyczące źródeł zgłaszanych w ramach programu Czyste Powietrze.
Pokazują jednak, że biomasa jest bardzo istotnym elementem rynku wymiany źródeł ciepła.
Koszt ogrzewania zależy też od samego domu
Kwota 12 852 zł nie jest rachunkiem, który automatycznie zapłaci każdy właściciel kotła pelletowego.
To modelowe wyliczenie dla konkretnego budynku.
Rzeczywiste wydatki zależą m.in. od:
- powierzchni domu,
- jakości ocieplenia,
- temperatury utrzymywanej wewnątrz,
- sprawności kotła,
- liczby domowników,
- zużycia ciepłej wody,
- ceny pelletu kupowanego przez konkretne gospodarstwo.
Dom po kompleksowej termomodernizacji może zużyć znacznie mniej energii niż stary, słabo ocieplony budynek tej samej wielkości.
PAS udostępnia również kalkulator, w którym można wprowadzić własną powierzchnię budynku, liczbę mieszkańców i standard energetyczny domu.
Przed zimą warto przeliczyć własne wydatki
Najważniejszy wniosek z najnowszych danych nie brzmi więc: „każdy zapłaci 4830 zł więcej”.
Problem jest bardziej konkretny.
W modelowym domu ogrzewanym pelletem roczny koszt wzrósł o 4830 zł, a samo paliwo podrożało według PAS o około 52 proc. rok do roku. Polski Alarm Smogowy
Dla rodzin, które korzystają właśnie z takiego źródła ciepła, różnica może oznaczać konieczność znalezienia w domowym budżecie kilku dodatkowych tysięcy złotych.
A sezon grzewczy 2026/2027 dopiero się rozpoczyna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.