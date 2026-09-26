Lidl odpalił megapromocję tylko w sobotę. Bierzesz dwa opakowania, a za drugie nie płacisz ani grosza
Lidl przygotował jednodniową akcję, która obowiązuje wyłącznie w sobotę 26 września. Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus mogą kupić jaja ściółkowe Złota Nioska w promocji 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań średnia cena jednego spada do 4,99 zł.
To jedna z tych promocji, które mogą przyciągnąć klientów robiących większe weekendowe zakupy. Oferta dotyczy jaj ściółkowych w rozmiarze M, po 10 sztuk w opakowaniu.
Drugie opakowanie całkowicie gratis
Cena regularna jednego opakowania wynosi 9,99 zł.
W sobotniej promocji, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowaniu aplikacji przy kasie, obowiązuje mechanizm:
1+1 gratis
Czyli klient bierze dwa opakowania, ale płaci tylko za jedno.
W przeliczeniu oznacza to:
4,99 zł za opakowanie
przy zakupie dwóch sztuk.
Trzeba pamiętać o aplikacji
Promocja nie naliczy się automatycznie każdemu klientowi.
Z materiału Lidla wynika, że trzeba:
- mieć aplikację Lidl Plus,
- aktywować kupon,
- zeskanować aplikację przy zakupie.
Bez spełnienia tych warunków obowiązuje cena poza promocją.
Jest też limit
Oferta ma również ograniczenie ilościowe.
Na jednego użytkownika aplikacji przypada limit 2 opakowań gratis na kupon.
To oznacza, że nie można bez ograniczeń powielać promocji przy jednym koncie Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.