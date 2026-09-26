Lidl odpalił megapromocję tylko w sobotę. Bierzesz dwa opakowania, a za drugie nie płacisz ani grosza

26 września 2026 14:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował jednodniową akcję, która obowiązuje wyłącznie w sobotę 26 września. Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus mogą kupić jaja ściółkowe Złota Nioska w promocji 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań średnia cena jednego spada do 4,99 zł.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To jedna z tych promocji, które mogą przyciągnąć klientów robiących większe weekendowe zakupy. Oferta dotyczy jaj ściółkowych w rozmiarze M, po 10 sztuk w opakowaniu.

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Drugie opakowanie całkowicie gratis

Cena regularna jednego opakowania wynosi 9,99 zł.

W sobotniej promocji, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowaniu aplikacji przy kasie, obowiązuje mechanizm:

1+1 gratis

Czyli klient bierze dwa opakowania, ale płaci tylko za jedno.

W przeliczeniu oznacza to:

4,99 zł za opakowanie

przy zakupie dwóch sztuk.

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Trzeba pamiętać o aplikacji

Promocja nie naliczy się automatycznie każdemu klientowi.

Z materiału Lidla wynika, że trzeba:

  • mieć aplikację Lidl Plus,
  • aktywować kupon,
  • zeskanować aplikację przy zakupie.

Bez spełnienia tych warunków obowiązuje cena poza promocją.

Jest też limit

Oferta ma również ograniczenie ilościowe.

Na jednego użytkownika aplikacji przypada limit 2 opakowań gratis na kupon.

To oznacza, że nie można bez ograniczeń powielać promocji przy jednym koncie Lidl Plus.

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