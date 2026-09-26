Weekendowy szturm na Biedronkę. Dziś kończą się jedne z najmocniejszych promocji tygodnia
Sobota 26 września to ostatni dzień kilku najmocniejszych promocji Biedronki. Sieć skumulowała w jednym terminie obniżki na mięso, owoce, sery, słodycze i produkty codziennego użytku, a do tego dorzuciła akcję z voucherem o wartości 35 zł. Część ofert obowiązuje wyłącznie dziś, dlatego przed zamknięciem sklepów klienci mogą jeszcze wykorzystać kilka naprawdę dużych rabatów. Oficjalna strona Biedronki potwierdza, że 26 września kończy się kilka aktualnych ofert, a część została przygotowana właśnie na ten jeden dzień.
To może być jeden z tych dni, kiedy warto przed wyjściem do sklepu dokładnie przejrzeć gazetkę i zaplanować koszyk. Szczególnie że przy większych zakupach można dodatkowo zdobyć pieniądze do wykorzystania podczas kolejnej wizyty.
Zrób zakupy za 199 zł i odbierz 35 zł
Jedną z najważniejszych weekendowych akcji jest voucher.
W piątek 25 i sobotę 26 września klient, który zrobi jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, może otrzymać voucher o wartości:
35 zł
Bon będzie można wykorzystać od 28 do 30 września przy kolejnych jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Akcja ma konkretne wyłączenia produktowe, a voucherów nie można dowolnie łączyć.
Dla osób planujących większe rodzinne zakupy może to być dodatkowy powód, aby zrobić je właśnie w sobotę.
Cukier po 99 groszy. Trzeba kupić 10 opakowań
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy promocji kończących się w sobotę jest akcja na biały cukier.
Przy mechanizmie 5+5 gratis cena dziesięciu kilogramowych opakowań sprowadza się do 99 groszy za sztukę. Obowiązuje karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz limit 10 opakowań dziennie na kartę.
W praktyce za 10 kg cukru można zapłacić 9,90 zł.
To promocja szczególnie atrakcyjna dla osób robiących przetwory albo uzupełniających domowe zapasy.
Mięso mocno przecenione tylko w sobotę
26 września Biedronka przygotowała również jednodniowe promocje na wybrane mięsa i wędliny. Branżowe zestawienia aktualnej oferty wskazują m.in. na mocno obniżone ceny produktów mięsnych, przy czym część promocji wymaga karty Moja Biedronka i ma limity zakupowe.
W aktualnej gazetce znajdują się m.in. szynka wieprzowa bez kości za 12,99 zł/kg oraz inne produkty mięsne objęte weekendowymi obniżkami.
Do tego dochodzi jednodniowa promocja na kiełbasę śląską Kraina Wędlin w opakowaniu Mega Paka. Cena z kartą Moja Biedronka spada do 9,90 zł/kg, czyli według materiałów sieci aż o 56 proc.
Owoce również mocno w dół
Sobotni koszyk może być tańszy także na dziale warzywno-owocowym.
W aktualnych ofertach Biedronki znajdują się m.in. przeceny na świeże owoce. W gazetce obowiązującej do 26 września pojawiają się rabaty przekraczające 50 proc. na wybrane produkty.
Według aktualnej oferty można znaleźć m.in.:
banany — 2,99 zł/kg,
brzoskwinie — 6,99 zł/kg,
ananas — 4,99 zł/kg,
awokado — 4,49 zł/szt.
W promocjach są również borówki, winogrona oraz mniej typowe owoce.
Przy takich cenach właśnie dział ze świeżą żywnością może być jednym z najbardziej obleganych miejsc podczas sobotnich zakupów.
Serki 2+2 gratis i kolejne wielosztuki
Na tym promocje się nie kończą.
W aktualnej ofercie pojawiają się także akcje wielosztukowe na produkty spożywcze. Jednym z przykładów są serki Almette w mechanizmie 2+2 gratis.
Tego typu promocje szczególnie opłacają się osobom, które i tak kupują kilka opakowań konkretnego produktu. Trzeba jednak uważać na warunki — przy akcjach „gratis” rabat często naliczany jest od najtańszych produktów objętych promocją, a wymagane może być użycie karty lub aplikacji.
Gouda w kilogramowym opakowaniu za 15,99 zł
Kolejną mocną pozycją jest ser Gouda Światowid.
W aktualnych materiałach promocyjnych kilogramowe opakowanie pojawia się w cenie 15,99 zł.
Przy większej rodzinie albo planowanych zapiekankach, pizzy czy kanapkach taka cena może być atrakcyjna, szczególnie że wiele promocji w Biedronce kończy się właśnie wraz z sobotnim zamknięciem sklepów.
Sobota jest ostatnim momentem
Oficjalna strona Biedronki pokazuje kilka ofert z datą końcową 26 września 2026 roku, a część promocji została przygotowana wyłącznie na sobotę.
Dlatego przed zakupami warto sprawdzić trzy rzeczy:
czy oferta wymaga karty Moja Biedronka, jaki obowiązuje limit oraz czy promocja dotyczy wszystkich sklepów i wszystkich wariantów produktu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.