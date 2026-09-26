Przelew może nie przejść. Koniec z natychmiastowym dostępem do własnych środków. Banki dokręcają śrubę i wprowadzają konkretne limity
Na koncie może być 500 tys. zł, a mimo to bank nie pozwoli przelać całej kwoty. Powodem nie musi być blokada rachunku ani podejrzana transakcja, lecz zwykły limit przelewów.
Masz pieniądze na koncie, ale bank może nie wykonać przelewu. Działa dzienny limit
W jednych bankach domyślna granica wynosi kilka tysięcy złotych, w innych 10 tys. lub 30 tys. zł. Zwykle można ją podnieść samodzielnie i zatwierdzić kodem SMS albo w aplikacji, ale przy naprawdę dużych kwotach może być potrzebny kontakt z bankiem lub wizyta w oddziale. Problem pojawia się najczęściej właśnie wtedy, gdy pieniądze trzeba wysłać szybko – przy zakupie mieszkania, samochodu, rozliczeniu dużej faktury albo zapłacie podatku.
Limit kwot przelewów jest zabezpieczeniem określającym, jaką łączną kwotę można wysłać danego dnia przez konkretny kanał bankowości. Co ważne, nie istnieje jedna ogólnopolska granica obowiązująca we wszystkich bankach. Każda instytucja ustala własne domyślne i maksymalne limity, a dodatkowo ich wysokość może zależeć od sposobu logowania, metody autoryzacji, rodzaju rachunku czy nawet tego, w jaki sposób konto zostało założone. Dlatego 2 osoby posiadające na rachunkach dokładnie taką samą kwotę mogą mieć zupełnie inne możliwości wykonania dużego przelewu.
PKO Bank Polski ustawia dla rachunków prowadzonych w złotych domyślny dzienny limit przelewów w iPKO na poziomie 10 tys. zł. To nie znaczy, że więcej pieniędzy nie można przelać. Klient może zwiększyć limit, ale maksymalna wysokość zależy od używanego zabezpieczenia. Przy autoryzacji kodem SMS maksymalny dzienny limit wynosi 50 tys. zł, przy autoryzacji mobilnej 200 tys. zł, a po włączeniu dodatkowego zabezpieczenia logowania może wzrosnąć do 300 tys. zł. Jeżeli potrzebna jest jeszcze większa kwota, bank wskazuje, że limit trzeba uzgodnić indywidualnie w oddziale lub agencji.
W mBanku domyślny limit to 30 tys. zł. W innym banku startuje nawet od kilku tysięcy
Od 14 stycznia 2026 roku mBank ustala domyślny dzienny limit przelewów wykonywanych w serwisie transakcyjnym na 30 tys. zł, jeżeli klient wcześniej nie ustawił własnej wartości. W bankowości mobilnej funkcjonuje osobny limit – maksymalnie można w ten sposób wykonać przelewy na łączną kwotę 50 tys. zł dziennie. Sam limit można zmienić w aplikacji, serwisie internetowym albo za pośrednictwem banku, a zmianę zatwierdza się między innymi autoryzacją mobilną lub hasłem SMS. Są jednak klienci, którzy mają dodatkowe ograniczenia wynikające ze sposobu otwarcia rachunku. Przy kontach zakładanych całkowicie zdalnie bank może wymagać osobistego potwierdzenia tożsamości w placówce, zanim zostanie zniesiony określony maksymalny limit.
Jeszcze inaczej wygląda to w Banku Pekao. Bank podaje, że automatycznie ustawiony dzienny limit wynosi 1000 zł dla klienta indywidualnego i 10 tys. zł dla firmy, natomiast limit miesięczny wynosi odpowiednio 5 tys. i 100 tys. zł. Są to wartości początkowe, które można zmieniać w Pekao24, aplikacji PeoPay, na infolinii lub w oddziale. Sam przykład dobrze pokazuje jednak, dlaczego nie warto zakładać, że skoro na rachunku znajduje się odpowiednia kwota, to każda płatność będzie mogła zostać natychmiast wykonana. Limit bezpieczeństwa może być wielokrotnie niższy od salda.
Przy kilkuset tysiącach złotych może skończyć się wizytą w banku
Największy problem zaczyna się przy zakupie nieruchomości. Cena mieszkania może wynosić 500 tys., 700 tys. czy ponad 1 mln zł, podczas gdy maksymalny limit dostępny samodzielnie w bankowości internetowej może być znacznie niższy. Bank Millennium pozwala ustawić w Millenecie maksymalnie 200 tys. zł dziennego limitu, jeżeli przelewy potwierdzane są autoryzacją mobilną. Przy autoryzacji hasłami SMS maksimum wynosi 50 tys. zł, a z poziomu samej aplikacji mobilnej można wysłać łącznie do 50 tys. zł dziennie. Bank informuje wprost, że przelew przekraczający maksymalny dostępny limit trzeba zlecić w oddziale.
Nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest podzielenie ceny mieszkania na kilka zwykłych przelewów i wysyłanie ich przez kolejne dni. Termin i sposób zapłaty wynikają z umowy zawartej ze sprzedającym lub deweloperem, dlatego znacznie bezpieczniej sprawdzić możliwości rachunku przed podpisaniem aktu albo przed terminem wymagalności płatności. Banki obsługują również system SORBNET przeznaczony między innymi do wysokokwotowych przelewów w złotych, ale również tutaj sposób zlecenia, godziny graniczne, prowizja oraz obowiązujące limity zależą od konkretnego banku. Przy transakcji na kilkaset tysięcy złotych sprawdzanie tego kilka minut przed planowaną płatnością może skończyć się bardzo nieprzyjemną niespodzianką.
W Warszawie problem jest szczególnie widoczny przy zakupie mieszkania
W Warszawie nawet stosunkowo niewielka nieruchomość oznacza dziś przelew wielokrotnie przekraczający standardowe limity bankowości elektronicznej. Najnowsze dane NBP dotyczące II kwartału 2026 roku pokazują średnią cenę transakcyjną na poziomie 16 783 zł za m kw. na rynku pierwotnym i 16 723 zł za m kw. na rynku wtórnym. Przy takich cenach kwota płacona za mieszkanie bez problemu przekracza kilkaset tysięcy złotych. Domyślny limit 10 tys. czy 30 tys. zł jest więc przy takiej transakcji jedynie niewielką częścią należności.
Nie dotyczy to wyłącznie osób kupujących mieszkanie za gotówkę. Także przy kredycie hipotecznym część ceny może być pokrywana z wkładu własnego kupującego i przelewana bezpośrednio sprzedającemu. Przy droższej nieruchomości sam wkład własny może przekroczyć maksymalny limit dostępny w aplikacji mobilnej. Dlatego przed podpisaniem aktu notarialnego lub nadejściem terminu zapłaty dobrze sprawdzić nie tylko saldo, ale także limit przelewów, sposób jego zwiększenia i maksymalną kwotę, którą bank pozwoli wysłać przez internet.
Przedsiębiorcy wpadają w tę samą pułapkę przy podatkach i dużych fakturach
Z limitami zderzają się również przedsiębiorcy, szczególnie w miesiącach, w których do zapłaty wychodzi wysoki VAT, CIT, PIT, składki albo kilka większych faktur jednocześnie. Firmowy rachunek nie oznacza automatycznie braku ograniczeń. Aktualne zasady mBanku dla rachunków firmowych przewidują dla przelewów w serwisie internetowym domyślny dzienny limit 30 tys. zł. W aplikacji mobilnej domyślny limit jest znacznie niższy, natomiast maksymalny może sięgać 50 tys. zł. Dokument banku wskazuje też, że limit dotyczy łącznej wartości przelewów zlecanych danego dnia przez daną osobę, a nie wyłącznie jednego rachunku.
Przedsiębiorca może więc rano opłacić kilka faktur, a po południu przy próbie wysłania wysokiego podatku zobaczyć komunikat, że wykorzystał dzienny limit. Nie każdy bank traktuje jednak przelewy do urzędu skarbowego i ZUS identycznie. ING Bank Śląski w przypadku klientów indywidualnych wprost wyłącza przelewy na rachunki ZUS i urzędu skarbowego z ogólnego dziennego limitu przelewów, natomiast w systemie dla przedsiębiorców przewidziane są odrębne wartości dla poszczególnych kanałów i rodzajów płatności. To kolejny powód, dla którego właściciel firmy powinien sprawdzić regulamin swojego rachunku, zamiast zakładać, że przelew podatkowy zawsze zostanie potraktowany wyjątkowo.
Bank może pozwolić zwiększyć limit od ręki, ale czasami włącza dodatkowe zabezpieczenie
W większości przypadków klient nie musi od razu iść do placówki. mBank pozwala zmienić limity w serwisie lub aplikacji i zatwierdzić operację hasłem SMS albo autoryzacją mobilną. PKO BP umożliwia zmianę limitów także bezpośrednio w aplikacji, ale przy podwyższaniu może zastosować dodatkową weryfikację, w tym automatyczny telefon z banku i kod potwierdzający. ING od sierpnia 2026 roku pozwala klientowi samodzielnie ustawić w Moim ING dowolny dzienny limit przelewów, także czasowo – do końca dnia, na 2 albo 7 dni. Przy ustawieniu wysokiej wartości bank może jednak uruchomić 2-godzinny okres ochronny, podczas którego dodatkowo weryfikuje transakcję, a w niektórych przypadkach nie wykona jej od razu.
To oznacza, że podnoszenie limitu dokładnie w momencie, gdy pieniądze muszą znaleźć się na drugim rachunku, nie zawsze jest dobrym pomysłem. System bezpieczeństwa może potraktować nagłą zmianę z kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych jako operację wymagającą dodatkowego sprawdzenia. Banki celowo wprowadzają takie mechanizmy, ponieważ wysoki limit zwiększa również kwotę, którą może próbować wyprowadzić przestępca po przejęciu dostępu do bankowości. Dlatego nawet jeśli klient ma możliwość ustawienia bardzo wysokiego limitu na stałe, banki zachęcają, żeby dopasowywać go do rzeczywistych potrzeb.
Limit przelewu i limit karty to nie to samo
Osobną pułapką jest przekonanie, że zwiększenie jednego limitu automatycznie pozwoli wykonać każdą transakcję. Banki rozdzielają między innymi limity przelewów internetowych, operacji wykonywanych w aplikacji, płatności kartą, wypłat z bankomatu oraz transakcji BLIK. W PKO BP płatności kartą czy BLIK nie są wliczane do dziennego limitu przelewów w iPKO. Można więc mieć możliwość przelania 200 tys. zł przez serwis internetowy, a jednocześnie znacznie niższy limit płatności kartą. Działa to również w drugą stronę – zwiększenie limitu karty nie pomoże przy próbie wykonania dużego przelewu bankowego.
Ma to znaczenie nie tylko przy zakupie mieszkania. Przy zakupie samochodu, drogich materiałów budowlanych czy wyposażenia firmy sprzedawca może oczekiwać przelewu albo płatności kartą na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dopiero przy kasie okazuje się wtedy, że dzienny limit karty wynosi przykładowo kilka tysięcy. Taką wartość najczęściej również można zmienić w aplikacji, ale jest to zupełnie inne ustawienie niż limit przelewów z rachunku.
Przed dużą płatnością sprawdź limit wcześniej. Potem najlepiej ponownie go obniżyć
Jeżeli w najbliższych dniach planowany jest przelew większej kwoty, najlepiej wcześniej wejść w ustawienia bankowości i sprawdzić 3 rzeczy: aktualny limit dzienny, maksymalny limit możliwy do samodzielnego ustawienia oraz sposób autoryzacji. Niektóre banki pozwolą zwiększyć kwotę w kilka sekund i potwierdzić zmianę SMS-em lub w aplikacji, inne przy wysokiej wartości zastosują dodatkową weryfikację, a przy kilkuset tysiącach złotych może okazać się konieczny kontakt z bankiem. W przypadku zakupu mieszkania czy dużej płatności firmowej lepiej zrobić to dzień wcześniej niż odkryć ograniczenie kilka minut przed terminem.
Po wykonaniu przelewu rozsądnie jest też przywrócić zwykły limit odpowiadający codziennym wydatkom. Pozostawienie możliwości wysłania 200 lub 300 tys. zł tylko dlatego, że raz była potrzebna taka transakcja, nie daje klientowi żadnej dodatkowej wygody podczas normalnego korzystania z konta, a zwiększa potencjalną stratę w przypadku przejęcia bankowości. Limit nie blokuje pieniędzy na rachunku – ogranicza jedynie kwotę, którą można wysłać określonym kanałem. W dniu dużej transakcji może jednak zdecydować o tym, czy pieniądze trafią do odbiorcy od razu, czy najpierw trzeba będzie zmienić ustawienia albo pojechać do banku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.