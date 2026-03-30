Uwaga kierowcy. Uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 pod Warszawą. Na Mazowszu planowanych 9 lokalizacji
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło kolejny odcinkowy pomiar prędkości na Mazowszu. Tym razem kamery pojawiły się na ponad 8-kilometrowym fragmencie trasy S8 w powiecie wołomińskim, między węzłami Wołomin (Nowy Janików) i Zielonka. System przeszedł w tryb rejestracji w piątek o godzinie 12:00.
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości – i dlaczego nie da się go „przechytrzyć”
Zwykły fotoradar mierzy prędkość w jednym punkcie. Wystarczy zwolnić przed kamerą i zaraz po niej wcisnąć gaz – mandat nie grozi. Odcinkowy pomiar prędkości działa inaczej i właśnie to sprawia, że jest skuteczniejszy.
System rejestruje tablice rejestracyjne pojazdu w dwóch punktach: na wjeździe i wyjeździe z kontrolowanego odcinka. Następnie oblicza, ile czasu minęło między tymi dwoma momentami. Znając długość odcinka i czas przejazdu, system wylicza średnią prędkość na całym dystansie. Jeśli wynik przekracza dopuszczalny limit – zostaje zarejestrowane wykroczenie, a zdjęcie trafia do centralnego systemu CANARD.
Kamery działają przez całą dobę i są w stanie wykonać czytelne zdjęcie także w nocy. Oprócz prędkości rejestrują: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka, dozwolony limit oraz pas ruchu, którym poruszał się pojazd.
120 km/h dla aut, 80 km/h dla ciężarówek
Na kontrolowanym odcinku S8 obowiązują standardowe limity dla drogi ekspresowej: 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla pojazdów ciężarowych. System identyfikuje kategorię pojazdu i stosuje odpowiedni próg – kierowca TIR-a i kierowca osobówki rozliczani są według różnych limitów.
Każda lokalizacja odcinkowego pomiaru prędkości jest poprzedzona informacyjnym znakiem drogowym – nie ma tu elementu zaskoczenia. To celowe: celem systemu jest wymuszenie spokojnej jazdy na całym odcinku, nie samo wystawianie mandatów.
Dziewięć nowych lokalizacji na Mazowszu – część już aktywna
Nowy odcinek na S8 to część szerszego projektu. GITD, we współpracy z GDDKiA, wytypowała na Mazowszu 9 lokalizacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości. CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż łącznie 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach w całej Polsce.
Na Mazowszu zaplanowane lokalizacje to:
- S8 – Ostrów Mazowiecka
- S7 – węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska
- S17 – Garwolin Zachód – Garwolin Południe
- S2 – węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Lubelska
- S7 – węzeł Radom Północ – węzeł Wolanów
- S8 – węzeł Zielonka – węzeł Wołomin (Nowy Janików) – już aktywny
- S8 – Nadarzyn
- S8 – węzeł Opacz – węzeł Puchały
Na S8 pod Warszawą musisz utrzymać tempo przez całe 8 km
Jeśli regularnie jeździsz S8 w kierunku Wołomina lub Zielonki – od piątku jesteś pod stałą kontrolą na ponad 8-kilometrowym odcinku. Zwolnienie tylko przy kamerze nic nie da, bo system liczy średnią z całego dystansu. Spokojne utrzymanie dopuszczalnego limitu przez cały odcinek to jedyna strategia, która działa. Warto też sprawdzić pozostałe planowane lokalizacje – zwłaszcza jeśli korzystasz z S2, S7 lub S17 na Mazowszu. Część tych systemów może być już aktywna lub uruchomiona w najbliższych tygodniach.
