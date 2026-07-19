Uwaga kierowcy. Wielkie kontrole policji na Mazowszu

19 lipca 2026 13:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na drogach Mazowsza trwa kolejny dzień policyjnej akcji pod nazwą „Motocykl”. Funkcjonariusze ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole, których celem jest poprawa bezpieczeństwa motocyklistów oraz innych uczestników ruchu.

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Kontrole Fot. Mazowiecka Policja
Kontrole Fot. Mazowiecka Policja

Podczas działań policjanci zwracają szczególną uwagę na stan trzeźwości osób kierujących jednośladami. Sprawdzają także, czy motocykliści posiadają wymagane uprawnienia oraz czy ich pojazdy są sprawne technicznie.

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Mundurowi apelują do kierujących motocyklami o rozsądek, ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Jak podkreślają, wyobraźnia i odpowiedzialne zachowanie mogą uratować życie.

Policja kieruje również ważny apel do kierowców samochodów. Funkcjonariusze przypominają o konieczności regularnego spoglądania w lusterka, zachowania bezpiecznego odstępu i szczególnej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu oraz wykonywania manewrów.

Motocykliści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, jednak w przypadku zderzenia są znacznie bardziej narażeni na poważne obrażenia. Chwila nieuwagi może więc doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Mazowiecka Policja zachęca wszystkich uczestników ruchu do wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od kontroli, ale przede wszystkim od codziennych decyzji kierowców.

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