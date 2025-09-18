Uwaga mieszkańcy bloków i domów! Koniec z popularną ulgą. Idą zmiany w prawie. Większość właścicieli będzie w szoku
Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przepisach dotyczących ulgi mieszkaniowej. Nowe regulacje mogą pozbawić korzyści podatkowych tysiące Polaków, którzy dotychczas kupowali nieruchomości, wykorzystując zwolnienie z PIT. W praktyce oznacza to koniec z możliwością unikania 19-procentowego podatku przez osoby posiadające już mieszkania lub domy.
Jak informuje portal PropertyNews, planowana nowelizacja przewiduje, że prawo do zwolnienia dochodów ze sprzedaży nieruchomości będzie przysługiwało wyłącznie podatnikom, którzy nie posiadają innego mieszkania ani domu. Dotychczas wystarczyło, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczono na „własne cele mieszkaniowe” – niezależnie od posiadania innych nieruchomości.
Jak działa obecna ulga mieszkaniowa
Obecne przepisy pozwalają uniknąć 19-procentowego PIT od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, jeśli środki zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat. W praktyce można było sprzedać mieszkanie i kupić kolejne, nawet posiadając już kilka nieruchomości w tej samej miejscowości.
Zgodnie z obecnymi przepisami sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19-proc. PIT od dochodu, ale podatnik może uniknąć podatku, jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy.
Problem w tym, że pojęcie „własnych celów mieszkaniowych” nie było precyzyjnie zdefiniowane. Jak zauważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton, w praktyce wystarczyło, że podatnik zamieszka w nowym lokalu choćby tymczasowo, by spełnić warunek ulgi.
Dlaczego rząd wprowadza ograniczenia
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obecne interpretacje są zbyt szerokie i często niezgodne z celem ulgi. Resort finansów podkreśla, że głównym celem zmian jest doprecyzowanie przepisów i uszczelnienie systemu podatkowego, aby ulga mieszkaniowa służyła rzeczywistym potrzebom osób nieposiadających własnego lokum.
Zdaniem ekspertów przepisy są wykorzystywane przez inwestorów nieruchomości do unikania podatków. Zamiast wspierać osoby, które rzeczywiście potrzebują własnego mieszkania, ulga służy osobom gromadzącym kolejne nieruchomości w portfelu inwestycyjnym.
Eksperci ostrzegają przed lukami w prawie
Małgorzata Samborska z Grant Thornton zwraca uwagę na potencjalne problemy nowych regulacji. Jak informuje portal Interia, przepisy będzie można łatwo ominąć – wystarczy, że podatnik przepisze ułamek własności innej osobie.
- Potrzebne są wyjątki i precyzyjne zapisy, które nie skrzywdzą podatników w trudnych sytuacjach życiowych. Przykładowo ktoś może być współwłaścicielem lokalu, w którym nie da się realnie zamieszkać, albo musi kupić nowe mieszkanie, zanim sprzeda stare, bo czeka na zakończenie budowy – mówi Małgorzata Samborska.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz sprzedaż mieszkania lub domu przed upływem pięciu lat od zakupu, nowe przepisy mogą znacząco wpłynąć na Twoje finanse. Sprawdź, czy nie wchodzisz w grupę ryzykowną:
Stracisz prawo do ulgi jeśli:
- Posiadasz już inne mieszkanie, dom lub działkę budowlaną
- Jesteś współwłaścicielem innej nieruchomości
- Masz udział we własności spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania
Nadal będziesz mógł skorzystać z ulgi jeśli:
- To będzie Twoje pierwsze i jedyne mieszkanie
- Nie posiadasz żadnych innych nieruchomości
- Spełniasz pozostałe warunki dotyczące terminów i przeznaczenia środków
Przykład z życia: Pan Kowalski mieszka w kawalerce odziedziczonej po babci, ale kupił mieszkanie dla syna studenta. Gdy zechce sprzedać kawalerkę przed upływem pięciu lat i kupić większe mieszkanie dla rodziny, straci prawo do ulgi – bo już ma nieruchomość (mieszkanie studenckie syna).
Kiedy wejdą nowe przepisy
Nowelizacja ma trafić pod obrady rządu w III kwartale 2025 roku, choć do końca września zostały już tylko dwa tygodnie. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt trafi do Sejmu. Oznacza to, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w 2026 roku.
Jeśli planujesz skorzystać z obecnych, korzystniejszych przepisów, masz prawdopodobnie jeszcze kilka miesięcy na sfinalizowanie transakcji. Pamiętaj jednak, że liczy się data sprzedaży, a środki na cele mieszkaniowe możesz przeznaczyć w ciągu trzech lat.
Inne sposoby na uniknięcie podatku od sprzedaży
Nawet po wprowadzeniu nowych przepisów pozostaną inne możliwości uniknięcia 19-procentowego PIT:
Pięcioletni okres oczekiwania – sprzedaż po upływie pięciu lat od nabycia zawsze jest zwolniona z podatku, niezależnie od posiadania innych nieruchomości.
Zamiana nieruchomości – transakcje zamiany mogą być korzystniejsze podatkowo niż klasyczna sprzedaż.
Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej – jeśli prowadzisz działalność związaną z obrotem nieruchomości, stosowane są inne zasady opodatkowania.
Eksperci radzą, aby przed podjęciem decyzji o sprzedaży skonsultować się z doradcą podatkowym, szczególnie gdy posiadasz więcej niż jedną nieruchomość. Nowe przepisy będą wymagały szczególnej ostrożności przy planowaniu transakcji nieruchomościowych.
