Uwaga na wyłączenia prądu w Warszawie. Sprawdź listę ulic, wielu mieszkańców może być zaskoczonych
W najbliższych dniach w Warszawie zaplanowano czasowe wyłączenia prądu, które obejmą kilka dzielnic i konkretne adresy. Przerwy w dostawie energii będą realizowane etapami i w różnych godzinach, dlatego część mieszkańców może dowiedzieć się o nich dopiero wtedy, gdy prąd nagle zniknie z gniazdek.
Sprawa jest o tyle istotna, że terminy przypadają w dni robocze, często od wczesnych godzin porannych.
Gdzie w Warszawie zabraknie prądu
Zgodnie z harmonogramem wyłączenia obejmą m.in. ulice:
– Chełmżyńską
– Bruzdową
– Makowską i Pokrzywnicką
– Plac Trzech Krzyży oraz Żurawią
– Czołową, Epopei, Lucyny Messal i Romana Palestra
– Trakt Lubelski, Dzięcioła, Przewodową i Strzygłowską
Lista adresów jest długa i obejmuje zarówno pojedyncze budynki, jak i całe ciągi numerów.
Kiedy nastąpią przerwy w dostawie energii
Wyłączenia zaplanowano na dni od 15 do 19 grudnia 2025 roku, w różnych przedziałach czasowych. W niektórych lokalizacjach prąd zniknie już około godziny 5:00 lub 6:00 rano, w innych dopiero w ciągu dnia.
Czas przerw może wynosić od jednej do nawet kilkunastu godzin, w zależności od miejsca.
Dlaczego to ważne
Brak prądu oznacza:
– niedziałające ogrzewanie elektryczne
– problemy z gotowaniem
– brak internetu i ładowania urządzeń
– ryzyko rozmrożenia lodówek i zamrażarek
– utrudnienia w pracy zdalnej
Dla wielu osób może to oznaczać konieczność zmiany planów na cały dzień.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w Warszawie, warto sprawdzić dokładnie adres, nawet jeśli ulica brzmi znajomo, ale numer już nie. Wyłączenia są punktowe i nie zawsze obejmują całą ulicę.
Warto wcześniej:
– naładować telefony i powerbanki
– zaplanować posiłki
– zabezpieczyć sprzęt elektroniczny
– sprawdzić alternatywy pracy lub ogrzewania
To drobne przygotowania, które mogą oszczędzić sporo nerwów.
Na co uważać
Jeśli przerwa w dostawie prądu trwa dłużej niż zapowiedziano, należy śledzić komunikaty operatora sieci. W okresie zimowym nawet kilkugodzinne wyłączenie energii może być szczególnie uciążliwe.
Lepiej wiedzieć wcześniej, niż być zaskoczonym.
