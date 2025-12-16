Uwaga niebezpieczeństwo! 16 grudnia 2025 wydano ostrzeżenie dla 10 województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 10 województw w związku z gęstą mgłą, która drastycznie ograniczy widoczność na drogach. Alert obowiązuje od wtorkowego wieczoru 16 grudnia od godziny 18:00 do środowego poranka 17 grudnia do godziny 9:00, czyli dokładnie w czasie porannego szczytu komunikacyjnego, gdy miliony Polaków będą jechać do pracy. Co gorsza, synoptycy prognozują nie tylko zwykłą mgłę ograniczającą widoczność, ale zjawisko znacznie bardziej zdradliwe: mgły marznące, które osadzają na nawierzchni niewidoczną warstwę lodu. To połączenie ograniczonej widoczności i śliskich dróg tworzy scenariusz, który w statystykach policyjnych odpowiada za setki kolizji i wypadków drogowych w sezonie jesienno-zimowym. Jeśli planujesz środową podróż samochodem lub musisz dotrzeć do pracy nad ranem, przeczytaj ten artykuł, zanim przekręcisz kluczyk w stacyjce.
Gdzie będzie najbardziej niebezpiecznie
Ostrzeżenia meteorologiczne obejmują dziesięć województw położonych głównie we wschodniej, centralnej i południowej części kraju. W strefie zagrożenia znalazły się województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Dodatkowo alerty dotyczą częściowo województwa śląskiego oraz północnych powiatów województwa pomorskiego.
Gęsta mgła ma pojawiać się stopniowo od wtorkowego wieczoru między godziną 16:00 a 18:00, w zależności od regionu. Najgorsza sytuacja będzie utrzymywać się przez całą noc oraz w środowy poranek do godziny 9:00, choć lokalne zamglenia mogą zalegać znacznie dłużej, szczególnie w obniżeniach terenu, dolinach rzecznych i przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach mgła może nie rozwiązać się nawet w ciągu dnia, tworząc pułapki dla kierowców nieznających lokalnych warunków.
Według komunikatu IMGW widoczność w zasięgu gęstej mgły spadnie poniżej 200 metrów, co już stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeszcze bardziej niepokojące są doniesienia o tym, że w niektórych miejscach, szczególnie w obniżeniach terenu, widoczność może spaść nawet do 100 metrów. Dla kierowcy poruszającego się z prędkością 90 kilometrów na godzinę oznacza to, że przeszkoda na drodze wyłania się z białej ściany zaledwie kilka sekund przed zderzeniem. Przy takiej widoczności nie ma czasu na reakcję, dlatego kluczowe jest dostosowanie prędkości do warunków.
Dlaczego mgły marznące są podwójnie niebezpieczne
Prawdziwe zagrożenie tkwi jednak nie tylko w ograniczonej widoczności, ale w temperaturze. Gdy mgła pojawia się przy temperaturze oscylującej wokół lub poniżej zera stopni Celsjusza, dochodzi do zjawiska zwanego mgłami marznącymi. Polega ono na osadzaniu się mikroskopijnych kropelek wody zawartych w mgle na wychłodzonej nawierzchni dróg, samochodów i innych powierzchniach. Te krople natychmiast zamarzają, tworząc cienką, praktycznie niewidoczną warstwę lodu.
To właśnie ta niewidzialna szklanka na asfalcie stanowi śmiertelne zagrożenie dla kierowców. Droga wygląda na zwykłą mokrą nawierzchnię, czasem nawet na suchą, a tymczasem samochód poruszający się po niej zachowuje się jak sanie na tafli lodowiska. Hamowanie nie działa, pojazd nie reaguje na ruchy kierownicą, a każda próba korekty toru jazdy może zakończyć się utratą kontroli i wypadnięciem z drogi.
Meteorolodzy podkreślają, że marznące mgły tworzą również szadź na liniach energetycznych, drzewach i znakach drogowych, co dodatkowo zwiększa ryzyko lokalnych awarii zasilania. Szczególnie narażone są mosty, wiadukty i drogi na nasypach, gdzie brak izolacji od zimnego powietrza sprawia, że zamarzanie następuje najszybciej. Kierowcy powinni o tym pamiętać, zwalniając przed każdym mostem i obiektem inżynieryjnym, nawet jeśli na reszcie trasy nie odczuwają poślizgu.
Jak bezpiecznie jechać przez gęstą mgłę
Podstawowa zasada jazdy w warunkach gęstej mgły brzmi: zwolnij i zwiększ odstęp. Prędkość powinna być dostosowana do rzeczywistej widoczności, nie do ograniczeń znakowych. Jeśli widzisz jedynie 100 metrów przed sobą, prędkość 90 kilometrów na godzinę jest zbyt duża nawet na prostej autostradzie. Bezpieczna prędkość w gęstej mgle to maksymalnie 50-60 kilometrów na godzinę, a w przypadku widoczności poniżej 50 metrów jeszcze wolniej.
Kluczowe znaczenie ma prawidłowe używanie świateł. W gęstej mgle nigdy nie wolno używać świateł drogowych, potocznie zwanych długimi. Światła drogowe odbijają się od drobinek wody zawartych w mgle, tworząc przed maską oślepiającą białą ścianę, która jeszcze bardziej ogranicza widoczność. Prawidłowe oświetlenie to światła mijania oraz światła przeciwmgłowe przednie. Tylne światło przeciwmgłowe można włączyć tylko wtedy, gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów, ponieważ w przeciwnym razie oślepia ono kierowców jadących z tyłu.
Zachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego jest równie istotne jak prędkość. Na mokrej lub oblodzonej nawierzchni droga hamowania wydłuża się kilkukrotnie w porównaniu z suchym asfaltem. To, co na suchej drodze wymaga 30 metrów do zatrzymania, na lodzie może wymagać nawet 100 metrów. Dlatego odstęp powinien wynosić minimum cztery sekundy jazdy, co przy prędkości 50 kilometrów na godzinę daje około 60 metrów.
Nowoczesne systemy wspomagania kierowcy, takie jak aktywne tempomaty czy asystenci pasa ruchu, mogą działać z ograniczoną skutecznością w warunkach gęstej mgły. Kamery i czujniki radarowe mają problemy z prawidłowym odczytywaniem danych, gdy widoczność jest drastycznie ograniczona. Dlatego w takich warunkach warto tymczasowo wyłączyć te systemy i polegać na własnych zmysłach oraz maksymalnej koncentracji.
Alert IMGW w praktyce: co powinien wiedzieć każdy kierowca
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem pewności prognozy. To nie są teoretyczne kalkulacje, ale konkretne ostrzeżenie oparte na aktualnych pomiarach i modelach pogodowych.
Kierowcy powinni przed wyjazdem sprawdzić aktualną sytuację pogodową na stronie meteo.imgw.pl, gdzie publikowane są szczegółowe mapy zagrożeń oraz konkretne godziny obowiązywania alertów dla poszczególnych powiatów. Osoby planujące dłuższe podróże powinny rozważyć przełożenie wyjazdu na późniejsze godziny przedpołudniowe, kiedy mgły mają stopniowo się rozjaśniać pod wpływem słabego zimowego słońca.
W razie konieczności jazdy w warunkach ograniczonej widoczności kierowcy muszą pamiętać o kilku dodatkowych zasadach bezpieczeństwa. Nie należy używać klaksonu do ostrzegania innych uczestników ruchu w mgle, ponieważ może to wprowadzać zamieszanie co do kierunku, z którego nadjeżdża pojazd. W przypadku konieczności zatrzymania się na poboczu obowiązkowo trzeba włączyć światła awaryjne oraz ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości, a następnie jak najszybciej opuścić pojazd i oddalić się za bariery ochronne.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli środowy poranek zapowiada się mgliście w twoim regionie, wyjdź z domu minimum 30 minut wcześniej niż zwykle. Pośpiech to najgorszy doradca w warunkach ograniczonej widoczności, a spóźnienie do pracy zawsze da się jakoś wytłumaczyć. Wypadek drogowy spowodowany przez nadmierną prędkość w mgle może kosztować nie tylko mandat, punkty karne i podwyższone ubezpieczenie, ale przede wszystkim życie lub zdrowie.
Przed wyruszeniem w drogę sprawdź stan techniczny świateł w samochodzie. Wszystkie żarówki, szczególnie światła mijania i przeciwmgłowe, muszą działać sprawnie. Upewnij się, że reflektory są czyste, ponieważ brud i nalot znacznie zmniejszają ich skuteczność. Warto również sprawdzić stan wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy, ponieważ mgła osadza się na przedniej szybie, zmniejszając dodatkowo widoczność.
Kierowcy ciężarówek i autobusów powinni szczególnie uważać na odcinki dróg przebiegające przez lasy, wzdłuż rzek i w pobliżu jezior. Tam mgła jest najgęstsza i najdłużej się utrzymuje. Na autostradach i drogach ekspresowych warto rozważyć zjechanie na pobocze i przeczekanie najgorszego okresu, jeśli widoczność spadnie do poziomu uniemożliwiającego bezpieczną jazdę. Nie ma nic gorszego niż stawanie się uczestnikiem karambolu na autostradzie spowodowanego przez gęstą mgłę.
Piesi i rowerzyści powinni nosić elementy odblaskowe i świecące, ponieważ w gęstej mgle są praktycznie niewidoczni dla kierowców. Przechodzenie przez jezdnię wymaga szczególnej ostrożności, nawet na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Kierowcy mają znacznie ograniczoną widoczność i droga hamowania jest kilkukrotnie dłuższa na śliskiej nawierzchni.
Pracodawcy powinni wykazać się wyrozumiałością wobec pracowników spóźniających się do pracy z powodu trudnych warunków pogodowych. Lepiej tolerować kilkunastominutowe opóźnienia niż ryzykować zdrowie lub życie pracowników, którzy z obawy przed konsekwencjami będą jechać zbyt szybko. W wielu firmach obowiązują procedury dopuszczające elastyczny czas przyjścia do pracy w przypadku ostrzeżeń meteorologicznych wydanych przez IMGW.
Służby ratunkowe apelują o natychmiastowe zgłaszanie każdej kolizji lub wypadku na numer alarmowy 112. W warunkach gęstej mgły szczególnie ważne jest oznakowanie miejsca zdarzenia i oddalenie się od jezdni w bezpieczne miejsce. Statystyki pokazują, że w warunkach ograniczonej widoczności często dochodzi do wtórnych kolizji, gdy kolejne pojazdy wjeżdżają w miejsce pierwszego wypadku.
