Uwaga od 1 do 3 grudnia: tu zabraknie prądu. Pełna lista wyłączeń
30 listopada 2025 20:51 | | Aktualności | Brak komentarzy
W pierwszych dniach grudnia 2025 roku operator przewidział serię planowanych wyłączeń energii. Mieszkańcy kilku dzielnic muszą liczyć się z brakiem prądu nawet przez kilka godzin. Poniżej znajduje się pełne zestawienie przerw od 1 do 3 grudnia – dokładnie według adresów, dat i godzin podanych przez operatora.
1 grudnia 2025 (poniedziałek)
Nasielska 48
- Godziny: 8:00–14:00
- Powód: modernizacja sieci kablowej 0,4 kV.
Rokokowa 116–116E, 118–118I, 122–122E, 124, 130–130G
- Godziny: 8:00–14:00
- Powód: modernizacja sieci nN.
Na Wyraju 7–7B, 13–14, 16; Podgrodzie 3; Sochaczewska 4, 9, 12–13, 17, 25–26H, 30–35, 37, 45, 51
- Godziny: 7:00–17:00
- Powód: modernizacja stacji 11108, dwie 30-minutowe przerwy podczas przełączeń.
2 grudnia 2025 (wtorek)
Ul. Ostródzka 129
- Godziny: 8:00–16:00
- Powód: modernizacja sieci.
Ul. Warszawska 30
- Godziny: 9:00–15:00
- Powód: modernizacja sieci.
Ul. Odłogi 6, 8, 12–12A, 14–14A, 16, 22–23B, 26, 28, 32, 34–36; ul. Płochocińska 93E, 95–95A, 97, 105, 107B
- Godziny: 7:00–10:00
- Powód: konserwacja i modernizacja stacji transformatorowej 12368 (AMI).
Al. Rzeczypospolitej 4; ul. Branickiego 10, 12, 14
- Godziny: 7:00–10:00
- Powód: modernizacja stacji transformatorowej 12161 (AMI), zasilanie rezerwowe przepompowni.
Ul. Odłogi + Płochocińska (drugi wpis)
- Godziny: 8:00–18:00
- Powód: modernizacja stacji 10150 z dwiema 30-minutowymi przerwami.
3 grudnia 2025 (środa)
Ul. Ketlinga 2, 4; ul. Małego Rycerza 14C; ul. Białołęcka 348
- Godziny: 9:00–15:00
- Powód: modernizacja sieci.
Ul. 1 Maja 9–9B, 13; ul. Marmurowa 5, 7, 9, 11–12; ul. Obrębowa 8E, 12A–12B, 14, 16, 18, 20–20J, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 45–45B, 47, 49–50, 52, 54
- Godziny: 7:00–14:00
- Powód: prace konserwacyjno-modernizacyjne w stacji SN/nN 4299.
Ul. Szynowa 1–2, 4, 6–8, 10A–12A, 14–16A, 21–22, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ul. Uniwersału 2–4, 9; ul. Wczeli 6
- Godziny: 8:00–13:30
- Powód: przegląd linii i wycinka gałęzi wrastających w linię napowietrzną 0,4 kV.
Ul. Romantyczna 2A–8; Wał Miedzeszyński 250, 258, 262, 273; Wędkarska 2A–2D, 4–4E, 6–6E; Zawilców 1, 5, 7–8, 10, 12–14; Śnieguliczki 21
- Godziny: 10:00–13:00
- Powód: konserwacja i modernizacja stacji transformatorowej 10517.
Ul. Wolska 79
- Godziny: 7:00–16:00
- Powód: modernizacja sieci nN.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl