Uwaga pasażerowie! Gigantyczne utrudnienia. Trwa poważna awaria
Awaria urządzeń sterowania ruchem spowodowała chaos na stołecznych torach. Dotyczy to pociągów SKM linii S1 oraz Kolei Mazowieckich kursujących między Warszawą Włochy a stacjami Gołąbki i Główna.
Co się dzieje?
Jak informują przewoźnicy, doszło do poważnej awarii urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie ruchem kolejowym. W efekcie:
-
Pociągi mogą kursować z dużym opóźnieniem
-
Część składów może zostać całkowicie odwołana
-
Niektóre połączenia będą miały skrócone relacje
To oznacza poważne zakłócenia w ruchu — szczególnie w godzinach szczytu i dla osób dojeżdżających codziennie do pracy lub szkoły.
Jakie linie są objęte utrudnieniami?
SKM S1 — jedna z głównych stołecznych linii podmiejskich
Pociągi KM (Koleje Mazowieckie) kursujące przez Warszawę Włochy
Utrudnienia występują na odcinkach:
-
Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki
-
Warszawa Włochy – Warszawa Główna
Co mogą zrobić pasażerowie?
Sprawdź bieżące informacje o odwołaniach i zmianach tras na:
https://portalpasazera.pl/Opóźnienia
Śledź komunikaty SKM i KM na ich oficjalnych kanałach — strony, aplikacje i social media są regularnie aktualizowane.
Jeśli masz taką możliwość — rozważ alternatywne środki transportu (autobusy, metro, tramwaje) lub inne godziny przejazdu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z pociągów dojazdowych z zachodniej części Warszawy lub okolicznych miejscowości, przygotuj się na:
– Ryzyko opóźnienia nawet o kilkadziesiąt minut
– Potencjalne przesiadki lub skrócone trasy
– Większy tłok w komunikacji zastępczej lub alternatywnej
Nie zostawiaj planów na ostatnią chwilę. Warszawa znów zakorkowana – tym razem na torach.
Utrudnienia mogą potrwać do usunięcia awarii — nie podano dokładnej godziny zakończenia prac. Pasażerowie proszeni są o zachowanie spokoju i sprawdzanie rozkładów na bieżąco.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.