Uwaga pasażerowie! Gigantyczne utrudnienia. Trwa poważna awaria

9 grudnia 2025 19:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Awaria urządzeń sterowania ruchem spowodowała chaos na stołecznych torach. Dotyczy to pociągów SKM linii S1 oraz Kolei Mazowieckich kursujących między Warszawą Włochy a stacjami Gołąbki i Główna.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Co się dzieje?

Jak informują przewoźnicy, doszło do poważnej awarii urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie ruchem kolejowym. W efekcie:

  • Pociągi mogą kursować z dużym opóźnieniem

  • Część składów może zostać całkowicie odwołana

  • Niektóre połączenia będą miały skrócone relacje

To oznacza poważne zakłócenia w ruchu — szczególnie w godzinach szczytu i dla osób dojeżdżających codziennie do pracy lub szkoły.

Jakie linie są objęte utrudnieniami?

 SKM S1 — jedna z głównych stołecznych linii podmiejskich
 Pociągi KM (Koleje Mazowieckie) kursujące przez Warszawę Włochy

Utrudnienia występują na odcinkach:

  • Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki

  • Warszawa Włochy – Warszawa Główna

Co mogą zrobić pasażerowie?

Sprawdź bieżące informacje o odwołaniach i zmianach tras na:
https://portalpasazera.pl/Opóźnienia

Śledź komunikaty SKM i KM na ich oficjalnych kanałach — strony, aplikacje i social media są regularnie aktualizowane.

Jeśli masz taką możliwość — rozważ alternatywne środki transportu (autobusy, metro, tramwaje) lub inne godziny przejazdu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli korzystasz z pociągów dojazdowych z zachodniej części Warszawy lub okolicznych miejscowości, przygotuj się na:

– Ryzyko opóźnienia nawet o kilkadziesiąt minut
– Potencjalne przesiadki lub skrócone trasy
– Większy tłok w komunikacji zastępczej lub alternatywnej

Nie zostawiaj planów na ostatnią chwilę. Warszawa znów zakorkowana – tym razem na torach.

Utrudnienia mogą potrwać do usunięcia awarii — nie podano dokładnej godziny zakończenia prac. Pasażerowie proszeni są o zachowanie spokoju i sprawdzanie rozkładów na bieżąco.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl