Uwaga pasażerowie metra. 12 maja możecie nie dojechać. Pociągi nie dojadą do stacji
Pasażerowie linii M1 muszą liczyć się z utrudnieniami wieczorem we wtorek 12 maja 2026 roku. Pociągi nie dojadą do stacji końcowej Kabaty – metro zawróci już na Stokłosach. Na odciętym odcinku uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza.
Metro M1 skończy trasę na Stokłosach
We wtorek 12 maja pociągi linii M1 będą kursowały wyłącznie między Młocinami a stacją Stokłosy. Zmiana wchodzi w życie późnym wieczorem – ostatnie odjazdy z Kabat w stronę Młocin oraz ze Stokłosów w kierunku Kabat przypadną tuż przed godziną 23:00. Po tej godzinie, aż do zakończenia kursowania, metro nie dotrze dalej niż do Stokłosów.
Autobus zastępczy ZM1 zamiast metra
Pasażerów potrzebujących dotrzeć na stacje między Stokłosami a Kabatami obsłuży autobusowa linia zastępcza ZM1. Pojazdy będą kursowały Aleją Komisji Edukacji Narodowej, obsługując odcinek między stacjami Kabaty a Ursynów. Osoby podróżujące w kierunku Kabat powinny zaplanować dodatkowy czas na przesiadkę i przejazd zastępczą komunikacją naziemną.
Dlaczego metro nie dojedzie do Kabat?
Przerwa w kursowaniu na odcinku Stokłosy–Kabaty jest konieczna ze względu na prace przy rozbudowie układu torowego stacji A1 Kabaty. Dotychczasowy etap robót obejmował głównie organizację placu budowy, przekładki instalacji (m.in. sieci teletechnicznej) oraz wykonanie wygrodzeń w tunelu.
Teraz robotnicy przystąpią do modyfikacji zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na torze numer 3 przy stacji Kabaty. Celem zmian jest umożliwienie zawracania pociągów po obu torach odstawczych w trakcie całej przebudowy. Po zakończeniu prac technicznych konieczne będzie przeprowadzenie jazd testowych, które potwierdzą prawidłowość wykonania i sprawność wszystkich urządzeń.
Metro podkreśla, że nocna przerwa techniczna byłaby zbyt krótka, aby przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności – stąd konieczność wcześniejszego wyłączenia ruchu na tym odcinku.
Co to oznacza dla pasażerów metra M1?
Jeśli w wieczornych godzinach 12 maja planujesz podróż metrem do stacji Kabaty, Natolin, Imielin, Stokłosy lub Ursynów (od strony Kabat), sprawdź przed wyjazdem aktualne rozkłady jazdy. Ostatnie pociągi bezpośrednie do Kabat odjadą przed 23:00 – po tej godzinie konieczna będzie przesiadka na autobus ZM1 na stacji Stokłosy. Warto zarezerwować kilka minut więcej na całą podróż.
