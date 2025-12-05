Uwaga pasażerowie. Ważne zmiany na stacji Warszawa Włochy. Będą spore utrudnienia
W grudniu na kolejowej mapie Warszawy pojawią się utrudnienia. Prace budowlane na stacji Warszawa Włochy wymuszą jednotorowy ruch pociągów w kierunku Gołąbek, a jeden z przystanków zostanie wyłączony z obsługi. Dla wielu pasażerów to oznacza konieczność zmiany codziennych nawyków dojazdowych, dłuższe przejazdy i przesiadki, na które trzeba będzie zarezerwować dodatkowy czas. ZTM i Koleje Mazowieckie wprowadzają jednak rozszerzone honorowanie biletów, co ma złagodzić skutki całej operacji.
Co się zmienia na trasie?
Od 8 grudnia od 4:01 do 12 grudnia do 23:59 pociągi na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki będą jeździć jednym torem. Powód jest prosty. Rusza budowa nowego rozjazdu, który w przyszłości ma poprawić przepustowość stacji i usprawnić ruch pociągów w całym węźle warszawskim. Zanim jednak to nastąpi, czeka nas kilka dni ograniczonej przepustowości.
Jednotorowa organizacja ruchu oznacza wolniejszą jazdę, dłuższe postoje i większą wrażliwość na opóźnienia. W godzinach szczytu pociągi mogą ruszać rzadziej niż zwykle. Kolejarze zapowiadają, że będą starali się utrzymać regularność kursowania, ale nie dają gwarancji, że wszystko pójdzie jak po sznurku.
Brak zatrzymania na przystanku Ursus Północny
W czasie prac pociągi nie będą zatrzymywać się na przystanku Warszawa Ursus Północny. To miejsce, z którego codziennie korzystają mieszkańcy dużej części Ursusa, w tym nowych osiedli po północnej stronie torów. Dla wielu pasażerów oznacza to konieczność dojścia do innych stacji albo skorzystania z komunikacji zastępczej.
Ten punkt będzie szczególnie odczuwalny w porannym i popołudniowym szczycie. Mieszkańcy, którzy zwykle wsiedli tam w kilka minut, teraz będą musieli wybrać inną drogę do centrum lub w kierunku zachodnich dzielnic.
Gdzie obowiązuje honorowanie biletów KM?
Żeby ułatwić poruszanie się po sieci, ZTM wprowadza honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w autobusach. To ważne, bo pozwala pasażerom ominąć jednotorowy odcinek i szybciej dotrzeć do stacji, które przejmą większy ruch.
Bilety KM będą honorowane na dwóch liniach uruchamianych przez ZTM. W autobusach 194 bilety będą ważne na odcinku między PKP Gołąbki a PKP Włochy. Druga możliwość to linia 207 kursująca między PKP Ursus a PKP Ursus-Ratusz. Dzięki temu mieszkańcy z okolic Ursusa i Gołąbek będą mogli łatwiej przesiąść się tam, gdzie pociągi ruszają zgodnie z zmienionym rozkładem.
Honorowanie obejmuje także pociągi SKM i KM na odcinku Warszawa Ursus Niedźwiadek – Sulejówek Miłosna. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób jadących dalej, które dzięki temu nie będą musiały martwić się o różne taryfy biletowe. Jeden bilet wystarczy na całą podróż w obrębie tego odcinka.
Co to oznacza dla pasażera?
Najprościej mówiąc – warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem. Trzeba liczyć się z ruchem po jednym torze, co naturalnie wydłuża przejazdy. Do tego dochodzi wyłączenie przystanku Warszawa Ursus Północny, które wymusi na wielu osobach zmianę codziennej trasy. Dobrym pomysłem będzie sprawdzenie alternatywnych połączeń i rozważenie autobusów ZTM, które przejmą część ruchu.
Taka sytuacja potrafi zirytować, zwłaszcza gdy każdy poranny minutowy poślizg przekłada się na spóźnienie do pracy, szkoły czy na spotkanie. Jednak w tym przypadku krótkotrwałe utrudnienie ma przynieść długofalową poprawę w przepustowości stacji, która od lat jest wąskim gardłem linii.
Dlaczego te prace są potrzebne?
Budowa nowego rozjazdu to kolejny krok w modernizacji linii, która obsługuje ogromną część ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego. Warszawa Włochy to jeden z najważniejszych punktów na sieci – węzeł, przez który przechodzi ruch z zachodnich kierunków, m.in. z Sochaczewa, Łowicza, Grodziska i Żyrardowa. Każda poprawa infrastruktury w tym miejscu wpływa na stabilność kursowania pociągów w całej aglomeracji.
Modernizacja takich fragmentów zawsze wymaga czasowych przerw i ograniczeń, bo prac nie da się wykonać przy pełnym ruchu. Inżynierowie muszą mieć dostęp do torów, a to oznacza konieczność tymczasowej reorganizacji przejazdów.
Kiedy wszystko wróci do normy?
Normalna organizacja ruchu wróci po 12 grudnia, czyli po zakończeniu prac. Pasażerowie powinni wtedy odczuć powrót do standardowego rozkładu, bez jednotorowych zwężeń i bez omijania stacji Ursus Północny.
Co oznacza to dla Ciebie?
Jeśli codziennie dojeżdżasz tą trasą, warto nastawić budzik kilka minut wcześniej. Możesz też z góry zaplanować alternatywną ścieżkę przejazdu. Honorowanie biletów to duże ułatwienie, które pozwala bez dodatkowych kosztów korzystać z autobusów lub innych pociągów. W praktyce oznacza to więcej swobody i mniej stresu, o ile zrobisz to z wyprzedzeniem.
Zmiany potrwają krótko, ale dla wielu osób mogą być odczuwalne. Lepiej więc nie zdawać się na „jakoś to będzie”, tylko przygotować się na kilka dni innego rytmu podróży.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.