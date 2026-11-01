Uwaga, rodzice! Jutro nie wszystkie szkoły będą prowadzić lekcje. Tysiące uczniów mogą mieć dodatkowy dzień wolny
Poniedziałek, 2 listopada, nie dla wszystkich uczniów będzie oznaczał powrót do szkolnych ławek. W części placówek w Polsce nie odbędą się zajęcia lekcyjne, a dzieci zyskają dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych. Rodzice powinni koniecznie sprawdzić komunikaty swoich szkół, ponieważ decyzje różnią się nawet między placówkami w tym samym mieście.
W tym roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, 1 listopada. Następnego dnia obchodzone są Zaduszki, które nie są ustawowo wolne od pracy ani od nauki. Mimo to część szkół zdecydowała się wyznaczyć poniedziałek jako dodatkowy dzień bez zajęć dydaktycznych.
Dla wielu rodzin oznacza to przedłużony weekend. Nie wszyscy rodzice mogą jednak pozwolić sobie na pozostanie z dzieckiem w domu, dlatego szczególnie ważne są zasady organizacji opieki w placówkach.
Jutro nie wszędzie zabrzmi pierwszy dzwonek
W poniedziałek, 2 listopada, część uczniów nie będzie uczestniczyć w normalnych lekcjach. Powodem są tak zwane dni dyrektorskie, które szkoły mogą wyznaczać w ramach obowiązujących przepisów.
Dyrektor szkoły, po przeprowadzeniu wymaganych konsultacji, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W szkołach podstawowych limit wynosi do ośmiu dni w roku szkolnym, a w liceach i technikach zasadniczo do dziesięciu.
Takie dni są często wykorzystywane podczas egzaminów, ale mogą również przypadać w okresach świątecznych.
Ważne: nie ma ogólnopolskiej decyzji o zamknięciu wszystkich szkół 2 listopada. Część placówek będzie prowadzić zajęcia według normalnego planu, a część zrezygnuje tego dnia z lekcji.
Rodzice mogą być zaskoczeni. Trzeba sprawdzić dziennik elektroniczny
Informacje o dniach dyrektorskich powinny być przekazywane rodzicom z wyprzedzeniem. Można je znaleźć w kalendarzu roku szkolnego, na stronie internetowej placówki lub w dzienniku elektronicznym.
Nie należy zakładać, że skoro szkoła sąsiadująca z placówką dziecka będzie zamknięta dla zajęć lekcyjnych, identyczna decyzja obowiązuje również w drugiej szkole.
Dotyczy to także Warszawy i województwa mazowieckiego, gdzie poszczególne placówki samodzielnie ustalają harmonogram dodatkowych dni wolnych w granicach przepisów.
Rodzice, którzy nie sprawdzili jeszcze komunikatów, powinni zrobić to przed poniedziałkowym porankiem.
Brak lekcji nie oznacza braku opieki. Szkoła ma obowiązek ją zapewnić
To jedna z najważniejszych informacji dla pracujących rodziców.
Jeżeli 2 listopada został wyznaczony jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Oznacza to, że dzieci nie muszą automatycznie pozostawać w domach tylko dlatego, że nie będzie zwykłych lekcji.
Placówka powinna poinformować rodziców o możliwości skorzystania z opieki. W zależności od organizacji szkoły mogą to być zajęcia świetlicowe, zabawy, zajęcia plastyczne lub inne aktywności pod nadzorem nauczycieli.
Warto wcześniej ustalić godziny funkcjonowania opieki, dostępność posiłków oraz ewentualną konieczność zgłoszenia obecności dziecka.
Czy rodzic dostanie dodatkowy dzień wolny od pracy?
Sam fakt, że w szkole nie odbywają się lekcje, nie oznacza automatycznie prawa do dodatkowego urlopu.
W przypadku zaplanowanego dnia dyrektorskiego rodzice nie otrzymują z tego powodu specjalnego dnia wolnego od pracy.
Osoby wychowujące dzieci do 14. roku życia mogą jednak, jeśli spełniają warunki określone w Kodeksie pracy, wykorzystać przysługujące im dwa dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Jest to roczny limit przewidziany w art. 188 Kodeksu pracy.
Zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły dotyczy natomiast określonych przypadków nieprzewidzianego zamknięcia placówki, a nie zwykłego, wcześniej zaplanowanego dnia dyrektorskiego.
Wszystkich Świętych w niedzielę. Czy poniedziałek powinien być wolny?
W 2026 roku 1 listopada przypada w niedzielę. Nie oznacza to jednak, że pracownicy automatycznie otrzymają wolny poniedziałek w zamian za święto.
Przepisy dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w dzień inny niż niedziela nie mają zastosowania do tegorocznego Wszystkich Świętych.
Dlatego 2 listopada pozostaje zwykłym dniem roboczym, choć niektóre szkoły nie będą tego dnia prowadzić lekcji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz dziecko w wieku szkolnym, sprawdź jeszcze dzisiaj informacje przekazane przez placówkę. Upewnij się, czy w poniedziałek odbywają się lekcje, czy szkoła organizuje wyłącznie opiekę oraz w jakich godzinach będzie ona dostępna.
Najważniejsze: jutro nie wszystkie szkoły będą prowadziły normalne zajęcia, ale dzień dyrektorski nie oznacza automatycznie zamknięcia budynku ani pozbawienia uczniów opieki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.