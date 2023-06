Uwaga, właściciele zwierząt! Niewypełnianie obowiązków może skutkować mandatem w wysokości 1000 zł! 25.06.2023

Posiadanie zwierząt domowych to dla wielu nie tylko pasja, ale i źródło szczęścia. Ale z tą radością przychodzi też odpowiedzialność. Niedopełnienie obowiązków związanych z opieką nad zwierzęciem może prowadzić do nałożenia surowych kar pieniężnych na właściciela.

Posiadacze zwierząt domowych muszą zawsze mieć na uwadze, że nie mogą dopuścić do sytuacji, w której ich podopieczny mógłby zaszkodzić innym. W tym tekście przeprowadzimy Cię przez prawne implikacje nieodpowiedzialnego zachowania podczas opieki nad zwierzęciem.

Posiadanie zwierzęcia domowego to nie tylko źródło szczęścia i towarzystwo. To również ciężka odpowiedzialność. Niewłaściwe postępowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla zwierzęcia, jak i dla jego opiekuna.

Przepisy dotyczące tej kwestii znajdują się w artykule 77 Kodeksu Wykroczeń:

Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia