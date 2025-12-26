Uważaj, jeśli jedziesz tą drogą. Dwa groźne zdarzenia w kilka minut, ruch odbywa się wahadłowo

26 grudnia 2025 16:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Chwila nieuwagi mogła skończyć się tragedią. W miejscowości Pólka Raciąż w krótkim odstępie czasu doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Oba miały miejsce po godzinie 13 i spowodowały poważne utrudnienia w ruchu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co wydarzyło się w Pólce Raciąż
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 34-letni kierowca BMW, mieszkaniec powiatu płońskiego, jadący od Krzeczanowa w kierunku Raciąża, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu.

Chwilę później doszło do kolejnego zdarzenia w tym samym rejonie.

Drugi kierowca również stracił kontrolę
46-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego, kierujący volkswagenem i jadący w kierunku Raciąża, zauważył wcześniejsze zdarzenie i gwałtownie zahamował. W wyniku tego manewru stracił panowanie nad pojazdem i również zjechał do rowu, po przeciwnej stronie drogi, w pobliżu miejsca pierwszego zdarzenia.

Na miejscu interweniowały służby, a policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności obu zdarzeń.

Utrudnienia dla kierowców
Ruch w miejscu zdarzeń odbywa się wahadłowo. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i zachować szczególną ostrożność. Na szczęście w wyniku obu zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.

Apel policji do kierujących
Funkcjonariusze apelują o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz unikanie gwałtownych manewrów. Śliska nawierzchnia i nagłe reakcje mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli poruszasz się tą trasą, przygotuj się na spowolnienia i zachowaj zwiększoną czujność. Zmniejszenie prędkości i spokojna jazda mogą zapobiec kolejnym zdarzeniom. Ta sytuacja pokazuje, że nawet reakcja mająca na celu uniknięcie zagrożenia może skończyć się utratą kontroli nad pojazdem.

Dwa zdarzenia w jednym miejscu i w krótkim czasie to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla wszystkich kierowców. Warunki drogowe wymagają rozwagi, cierpliwości i przewidywania. Policja apeluje o rozsądek, zanim dojdzie do kolejnych niebezpiecznych sytuacji.

