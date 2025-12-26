Uważaj, jeśli jedziesz tą trasą. Groźny wypadek pod Warszawą
Kierowcy jadący trasą S7 w kierunku Warszawy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Około godziny 13:00 doszło tam do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem czterech samochodów. Jeden z pasów ruchu został zablokowany, a na miejscu pracują służby.
Co wydarzyło się na S7
Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Poczernin, na odcinku prowadzącym w stronę Warszawy. Według wstępnych ustaleń policjantów, 40-letnia kierująca samochodem marki Kia, mieszkanka Gdańska, wpadła w poślizg na śliskiej nawierzchni.
Widząc niebezpieczną sytuację, 28-letni kierowca Kii z powiatu warszawskiego zachodniego zatrzymał się, by udzielić pomocy. Chwilę później doszło do kolejnego zderzenia.
Nie dostosował prędkości do warunków
20-letni kierujący BMW z Grodziska Mazowieckiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Uderzył w stojącą Kię oraz w Opla jadącego w kierunku Warszawy. Oplem kierowała 35-letnia mieszkanka Gdyni.
W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały cztery pojazdy. Na szczęście nikt nie poniósł śmierci, jednak sytuacja była bardzo niebezpieczna.
Utrudnienia dla kierowców
Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy pozostaje zablokowany. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają zdarzenie oraz kierują ruchem. Kierowcy powinni liczyć się z korkami i wydłużonym czasem przejazdu.
Policja apeluje o ostrożność
Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Śliska nawierzchnia wymaga zdjęcia nogi z gazu oraz zachowania większych odstępów między pojazdami. Nawet chwilowa utrata kontroli nad autem może doprowadzić do poważnych konsekwencji.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż trasą S7 w kierunku Warszawy, warto rozważyć alternatywną trasę lub uzbroić się w cierpliwość. Warunki drogowe są trudne, a jeden błąd może zakończyć się kolizją lub wypadkiem. Zmniejszenie prędkości i większa uwaga mogą realnie uratować zdrowie lub życie.
Zdarzenie na S7 to kolejny przykład, jak niebezpieczna potrafi być śliska nawierzchnia i niedostosowanie prędkości do warunków. Służby wciąż pracują na miejscu, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
