Uważaj na to, jeśli masz dzieci rodzice wściekli na MEN za nowe terminy ferii
Zmiana harmonogramu zimowej przerwy w szkołach w 2026 roku wzbudza falę niezadowolenia wśród rodziców. Zamiast dotychczasowych czterech terminów, uczniowie mają mieć tylko trzy tury ferii, co według wielu opiekunów oznacza mniej czasu na planowanie i więcej stresu. Poznaj nowe daty, zobacz co się zmienia — i co to oznacza dla Twojej rodziny.
Nowy harmonogram ferii zimowych 2026
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że w roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe zostaną podzielone na trzy tury, a nie — jak dotychczas — na cztery.
Oto terminy:
-
19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
-
2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.
-
16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
MEN tłumaczy, że zmiana ma na celu „bardziej równomierne rozłożenie” uczestnictwa uczniów w przerwie oraz ułatwienie organizacji służb szkolnych i branży turystycznej.
Dlaczego rodzice są niezadowoleni
Mimo argumentów resortu pojawiają się głosy krytyki:
-
„To jak traktowanie ludzi jak stada baranów” — mówią rodzice, którzy czują, że decyzja zapadła bez pełnego wzięcia pod uwagę ich potrzeb.
-
Problemem jest mniej tur ferii, co oznacza, że więcej rodzin będzie planować wyjazdy w tym samym czasie — a to oznacza wyższe ceny noclegów i więcej tłoku.
-
Dodatkowo zmiana terminu dla niektórych województw wymaga nowej organizacji pracy i opieki nad dziećmi — co dla wielu rodzin oznacza więcej stresu i wyższe koszty.
Co to oznacza dla Ciebie
Dla Ciebie, Aniu, oraz Twojej rodziny oznacza to konkretne wyzwania i konieczność wcześniejszego planowania:
-
Jeśli mieszkasz w województwie, które ma ferie w pierwszej turze (np. mazowieckie), musisz zarezerwować wyjazd wcześniej niż dotychczas, bo więcej rodzin wypoczywa w tym samym czasie.
-
Jeżeli Twój region wypada w drugiej lub trzeciej turze — przygotuj się na sytuację, że popularne kurorty mogą być już mocno obłożone lub ceny wyższe.
-
Zaplanuj opiekę i organizację dla dzieci — w każdym przypadku więcej rodzin będzie działać w tym samym czasie, co może wpłynąć na dostępność i ceny.
-
Upewnij się, że Twoje plany urlopowe czy zimowe wyjazdy są już teraz w kolejce — aby uniknąć nagłych podwyżek lub braku miejsc.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.