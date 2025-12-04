Uważaj na to na parkingu. Nowe zasady zatrzymywania i odholowania auta mogą Cię kosztować fortunę

4 grudnia 2025 18:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od początku roku w wielu miastach wprowadzono ostrzejsze zasady dotyczące nieprawidłowego parkowania. Straż miejska i policja mogą szybciej niż dotąd zdecydować o odholowaniu pojazdu, a koszty takiej interwencji potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Wystarczy kilka minut postoju w niewłaściwym miejscu, by rachunek urósł do kilkuset złotych.

Fot. Warszawa w Pigułce

To temat, który dotyczy każdego kierowcy – niezależnie od marki auta i doświadczenia za kierownicą.

Dlaczego wprowadzono ostrzejsze zasady

Samorządy i zarządcy dróg podkreślają, że powodem zaostrzenia działań jest bezpieczeństwo. Nieprawidłowo zaparkowane samochody:

• blokują przejazd służbom,
• ograniczają widoczność pieszym i kierowcom,
• utrudniają dojazd do szkół, przedszkoli i szpitali,
• tamują ruch wąskich uliczek osiedlowych.

W wielu miastach zdecydowano, że zamiast długich pouczeń, szybciej będą stosowane blokady i odholowania.

Kiedy auto może zostać odholowane natychmiast

Przepisy przewidują szereg sytuacji, w których funkcjonariusz może zamówić lawetę bez żadnego ostrzeżenia. Do najczęstszych należą:

• parkowanie na zakazie zagrażające bezpieczeństwu,
• zastawienie wyjazdu z posesji lub drogi pożarowej,
• zatrzymanie na przejściu dla pieszych lub 10 metrów przed nim,
• blokowanie torowiska lub skrzyżowania,
• pozostawienie auta w zatoczce autobusowej,
• uniemożliwienie przejazdu karetek i straży pożarnej.

Nowością jest to, że w wielu miastach dopuszczono natychmiastowe działanie, gdy samochód „rażąco utrudnia ruch”.

Ile kosztuje odholowanie i przechowywanie auta

To największy szok dla kierowców. Stawki wywozu i dziennego przechowywania rosną wraz z inflacją i corocznymi uchwałami rad miejskich.

Typowe kwoty to:

od 550 do 750 zł – samo odholowanie pojazdu osobowego,
od 60 do 100 zł za każdy dzień przechowywania na parkingu strzeżonym,
• dodatkowo mandat za wykroczenie – często 100–500 zł.

Łatwo policzyć, że jeden nieuważny postój może kosztować ponad tysiąc złotych.

Dlaczego nawet „krótkie zatrzymanie” może skończyć się wysokim rachunkiem

Kierowcy często mówią: „wyskoczyłem tylko na chwilę”. Niestety w praktyce:

• dyspozytor może wysłać lawetę, zanim zdążysz wrócić,
• odwołanie interwencji nie zawsze jest możliwe,
• jeśli laweta ruszyła do załadunku – opłata obowiązuje,
• strażnicy coraz rzadziej czekają, aż kierowca wróci.

Dotyczy to zwłaszcza szkół, przedszkoli i miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Co możesz zrobić, żeby uniknąć odholowania

• zawsze parkuj w miejscu wyraźnie oznaczonym,
• nie zatrzymuj się na zakazie „na minutkę”,
• zwracaj uwagę, czy nie blokujesz chodnika – pieszy musi mieć minimum 1,5 metra przejścia,
• unikaj parkowania „na rogu”, przy przejściach i skrzyżowaniach,
• jeśli musisz szybko podjechać – wybieraj zatoczki lub legalne postoje typu „Kiss & Ride”.

Szczególnie ostrożni powinni być rodzice podwożący dzieci pod szkoły – tam interwencje są najczęstsze.

Co to oznacza dla kierowców

Nowe zasady to realna zmiana, która uderza w portfele tych, którzy parkują „jak zawsze”.

Najważniejsze skutki:

• odholowanie auta jest szybsze i częstsze niż w poprzednich latach,
• wykroczenia parkingowe są traktowane poważniej,
• koszty interwencji są wysokie i regularnie rosną,
• nie ma znaczenia, że „to było tylko na chwilę” – liczy się naruszenie przepisu.

Warto zmienić przyzwyczajenia, zanim zmienią Twój domowy budżet. Parkowanie w niedozwolonych miejscach nigdy nie było opłacalne, ale teraz może kosztować naprawdę dużo. Lepiej przejść dodatkowe 50 metrów niż płacić kilkaset złotych za lawetę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl