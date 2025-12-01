Uważaj na trasie S7. Seria kolizji i poważne utrudnienia. Policja apeluje o ostrożność
Na popularnym odcinku trasy S7, w rejonie Szczytna, doszło dziś rano do kolejnego groźnego zdarzenia. Około godziny 8:00 osobówka zderzyła się z ciężarówką, co spowodowało chwilowe utrudnienia i ponownie zwróciło uwagę na niebezpieczeństwo w tym miejscu.
Co się stało?
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 23–letni kierowca ciężarowego volvo, próbując uniknąć najechania na hamujące przed nim auta, gwałtownie odbił w lewo. W tym samym momencie z jego pasem zderzył się jadący mitsubishi, prowadzony przez 33–latka.
Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
Utrudnienia dla kierowców
Ruch odbywa się lewym pasem i – jak wskazują służby – jest chwilowo spowolniony, ale płynny. Utrudnienia mają zniknąć w najbliższym czasie. Policja prosi o zachowanie ostrożności, szczególnie ze względu na wzmożony ruch i trwające roboty budowlane.
To już ósmy wypadek na tym odcinku od piątku
Funkcjonariusze podkreślają, że weekend na przebudowywanej części S7 był wyjątkowo niebezpieczny. Od piątku do niedzieli doszło do aż ośmiu zdarzeń drogowych na fragmencie od granicy powiatu płońskiego do Płońska. Dzisiejszy wypadek jest dziewiątym.
Część z kolizji to zderzenia pojazdów, inne – uderzenia w betonowe lub plastikowe bariery, które wciąż zabezpieczają plac budowy.
Dlaczego jest tak niebezpiecznie?
Na wielu fragmentach trasy nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Pasy są zwężone, stoją separatory, bariery betonowe i energochłonne. To miejsca, w których – jak wskazują policjanci – kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość.
Apel policji
Służby proszą o:
– spokojniejszą jazdę,
– obserwowanie sytuacji wokół,
– dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
