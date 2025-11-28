Uzbrojeni funkcjonariusze na ulicach w Warszawie, wieże monitorujące, patrole i zapory. Tak będzie do końca roku
Przed Pałacem Kultury i Nauki stanie 150 drewnianych domków, 55-metrowy diabelski młyn i karuzele. Ratusz zapewnia, że bezpieczeństwo zapewnią betonowe zapory, monitoring, mobilne wieże i patrole. Jarmark będzie otwarty do 1 stycznia.
W piątek plac Defilad zmieni się w największą świąteczną przestrzeń w stolicy. Jarmark Warszawski to pierwsza tego typu impreza organizowana w tym miejscu na taką skalę – część placu od strony Marszałkowskiej po raz pierwszy zostanie w całości przekształcona w bożonarodzeniową strefę handlowo-rozrywkową. Stoiska będą dostępne dla mieszkańców i turystów przez ponad miesiąc – od piątku do 1 stycznia 2026 roku.
150 domków i największy diabelski młyn
Na placu stanęło około 150 drewnianych domków, w których będzie można kupić rękodzieło artystyczne, ozdoby bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki i napoje. Organizatorzy postawili na tradycyjną estetykę – drewniane konstrukcje mają przypominać klasyczne europejskie jarmarki świąteczne.
Główną atrakcją będzie 55-metrowy diabelski młyn – jeden z najwyższych w Polsce. Dla porównania standardowe diabelskie młyny na jarmarkach mają 20-30 metrów wysokości, więc warszawska konstrukcja znacznie przewyższa typowe rozwiązania.
Oprócz tego na odwiedzających czekają karuzela wenecka i karuzela choinka. Zaplanowano także scenę, na której odbywać się będą występy i wydarzenia towarzyszące, choć szczegółowy program nie został jeszcze ujawniony przez organizatorów.
Służby opracowały plan bezpieczeństwa
Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth poinformowała, że przygotowania do jarmarku objęły szereg spotkań koordynacyjnych z udziałem kluczowych służb. W naradach uczestniczyli przedstawiciele policji, straży miejskiej, Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, straży pożarnej oraz organizatora imprezy.
Celem było wypracowanie optymalnego sposobu zabezpieczenia wydarzenia, które może przyciągnąć dziesiątki tysięcy osób dziennie w szczycie sezonu świątecznego.
Ratusz wprowadził szereg działań prewencyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Wzmocniono posterunki ochronne w Pałacu Kultury i Nauki, a także zintensyfikowano patrole zewnętrzne wokół budynku i na placu.
Przeprowadzono inwentaryzację możliwych wjazdów na teren jarmarku oraz punktów wymagających szczególnego nadzoru. Na podstawie tej analizy zastosowano betonowe zapory uniemożliwiające wjazd niepożądanych pojazdów. To standardowe zabezpieczenie stosowane obecnie na masowych imprezach w całej Europie.
Przeorganizowano także ustawienie małej architektury ogrodowej tak, aby nie blokowała dróg ewakuacyjnych i nie utrudniała poruszania się służbom.
Cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych Pałacu Kultury i Nauki. Organizator jarmarku dodatkowo wynajął firmę ochroniarską i ustawi mobilne wieże monitorujące zapewniające dodatkowy nadzór nad terenem imprezy.
Wprowadzono także jednolity system identyfikacji wszystkich osób pracujących na terenie jarmarku. Pracownicy firmy sprzątającej, ochroniarskiej oraz wystawcy otrzymali specjalne identyfikatory pozwalające na szybkie rozpoznanie osób uprawnionych do przebywania na terenie imprezy.
To rozwiązanie ma ułatwić służbom kontrolę dostępu i szybką reakcję w przypadku wykrycia osób nieupoważnionych.
Apel ratusza do odwiedzających
Monika Beuth zaznaczyła, że z oczywistych względów nie wszystkie szczegóły dotyczące bezpieczeństwa mogą zostać ujawnione publicznie. Niektóre elementy zabezpieczeń pozostają niejawne, aby zachować ich skuteczność.
Rzeczniczka zaapelowała do wszystkich odwiedzających o rozsądek, który powinien zawsze towarzyszyć ludziom w dużych skupiskach. Incydenty i niepokojące zachowania innych osób powinny być zgłaszane obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji, strażnikom miejskim lub na numer alarmowy 112.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz odwiedzić Jarmark Warszawski, przygotuj się na tłumy – szczególnie w weekendy i w okresie bezpośrednio przed świętami. Plac Defilad to otwarta przestrzeń, ale 150 stoisk i atrakcje z pewnością przyciągną duże rzesze warszawiaków i turystów.
Warto zaplanować wizytę w godzinach mniej popularnych – wczesnym popołudniem w dni robocze prawdopodobnie będzie spokojniej niż w sobotnie wieczory. Pamiętaj o zabezpieczeniu swoich rzeczy – w tłumie łatwo o kradzieże kieszonkowe.
Jeśli zauważysz cokolwiek niepokojącego – porzucony bagaż, agresywne zachowanie, osoby wyraźnie nietrzeźwe stwarzające zagrożenie – natychmiast zgłoś to służbom. Na terenie będą patrole policji i straży miejskiej, a także ochroniarze wynajęci przez organizatora.
Oficjalne otwarcie w piątek może być szczególnie uczęszczane ze względu na medialny rozgłos i ciekawość mieszkańców. Jeśli nie musisz być tam pierwszego dnia, rozważ wizytę w kolejnych tygodniach – jarmark będzie otwarty do Nowego Roku, więc masz ponad miesiąc na spokojne zwiedzenie.
