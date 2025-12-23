Vince Zampella nie żyje. Współtwórca Call of Duty zginął w tragicznym wypadku
Branża gier wideo pogrążyła się w żałobie po tragicznej śmierci Vince’a Zampelli, pięćdziesięciociopięcioletniego współtwórcy legendarnej serii Call of Duty i szefa studia Respawn Entertainment. Deweloper zginął w niedzielę dwudziestego pierwszego grudnia około godziny dwunastej czterdzieści pięć w wyniku wypadku samochodowego na Angeles Crest Highway w górach San Gabriel na północ od Los Angeles. Zampella jechał Ferrari dwadzieścia sześć dziewięćdziesiąt sześć GTS z dwudziestego dwudziestego szóstego roku produkcji gdy pojazd wypadł z drogi uderzył w betonową barierę i stanął w płomieniach. Kierowca uwięziony w płonącym wraku zginął na miejscu a pasażer wyrzucony z auta zmarł później w szpitalu. California Highway Patrol poinformowała że z nieznanych przyczyn pojazd zjechał z jezdni i uderzył w barierę po czym natychmiast objęły go płomienie, a nagranie z miejsca wypadku sugeruje że prędkość mogła być istotnym czynnikiem tragedii.
Od Medal of Honor przez Call of Duty po Apex Legends – kariera legendy gier
Vince Zampella rozpoczął swoją karierę w branży gier w latach dziewięćdziesiątych pracując w wydawnictwie GameTek a następnie w SegaSoft gdzie poznał Jasona Westa z którym stworzył partnerstwo które na zawsze zmieniło oblicze gier wojennych. Razem zostali głównymi projektantami gry Medal of Honor Allied Assault z dwa tysiące drugiego roku, militarnej strzelanki osadzonej podczas drugiej wojny światowej której współscenarzystą był Steven Spielberg. Sukces tego tytułu skłonił ich do założenia wraz z Grantem Collierem studia Infinity Ward w dwa tysiące drugim roku które podpisało umowę z Activision na stworzenie rywala dla Medal of Honor.
Tym rywalem okazał się Call of Duty wydany w dwa tysiące trzecim roku, gra która zapoczątkowała jedną z najważniejszych i najbardziej dochodowych serii w historii gier wideo. Pod przewodnictwem Zampelli Infinity Ward wypuściło cztery części Call of Duty włączając w to megahit Modern Warfare z dwa tysiące siódmego roku który zrewolucjonizował gatunek pierwszoosobowych strzelanek multiplayer. Seria Call of Duty stała się trzecią najlepiej sprzedającą się franczyzą gier na świecie po Mario i Tetris z ponad pięciuset milionami sprzedanych kopii, stu milionami aktywnych graczy miesięcznie i przychodami przekraczającymi trzydzieści miliardów dolarów.
Respawn Entertainment i kolejne triumfy po odejściu z Activision
Po rozstaniu z Activision w dwa tysiące dziesiątym roku Zampella ponownie połączył siły z Jasonem Westem aby założyć Respawn Entertainment, niezależne studio które szybko zdobyło uznanie krytyków i graczy. Ich pierwszą grą był Titanfall wydany w dwa tysiące czternastym roku ekskluzywnie na Xbox i PC, innowacyjna strzelanka łącząca rozgrywkę piechoty z walką w ogromnych mechanicznych robotach. Studio wypuściło następnie sequel oraz spin-off battle royale Apex Legends który stał się jedną z najpopularniejszych darmowych gier multiplayer na rynku z dziesiątkami milionów aktywnych graczy.
W dwa tysiące siedemnastym roku Respawn Entertainment zostało przejęte przez Electronic Arts co pozwoliło studiu na jeszcze większe projekty. Pod kierownictwem Zampelli Respawn stworzyło dwie niezwykle udane gry z uniwersum Star Wars: Jedi Fallen Order z dwa tysiące dziewietnastego roku i Jedi Survivor z dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku, które zdobyły uznanie za połączenie dynamicznej walki na miecze świetlne z eksploracyjną rozgrywką inspirowaną Metroidvanią. W dwa tysiące dwudziestym pierwszym roku Zampella został dodatkowo odpowiedzialny za nadzorowanie serii Battlefield gdzie pomógł w odbudowie marki po kilku słabszych odsłonach, czego uwieńczeniem był ogromny sukces Battlefield sześć w dwa tysiące dwudziestym piątym roku.
Electronic Arts i cała branża żegnają wizjonera i przyjaciela
Electronic Arts wydało oświadczenie w którym nazwało śmierć Zampelli niewyobrażalną stratą podkreślając że jego wpływ na przemysł gier wideo był głęboki i dalekosiężny. To przyjaciel kolega lider i wizjonerski twórca którego praca pomogła ukształtować nowoczesną interaktywną rozrywkę i zainspirowała miliony graczy oraz deweloperów na całym świecie, a jego dziedzictwo będzie nadal kształtować sposób w jaki gry są tworzone i jak gracze się ze sobą łączą przez kolejne pokolenia, czytamy w komunikacie EA. Respawn Entertainment opublikowało własne oświadczenie na platformie X pisząc że są zdruzgotani odejściem swojego założyciela i drogiego przyjaciela, tytana i legendy branży który kształtował zespoły i gry takie jak Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, seria Star Wars Jedi i Battlefield.
Również Activision wydawca serii Call of Duty wyraziło kondolencje pisząc że miliony osób zostało na zawsze zainspirowanych przez pracę Vince’a Zampelli a jego dziedzictwo jest trwałe. Geoff Keighley twórca The Game Awards napisał na platformie X że branża straciła jednego z prawdziwych gigantów i pionierów nowoczesnych gier, a wielu deweloperów dzieliło się wspomnieniami o Zampelli jako inspirującym liderze który ufał swoim zespołom i wspierał odważne pomysły zawsze stawiając na pierwszym miejscu ludzi stojących za grami oraz społeczność graczy.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś fanem serii Call of Duty, Titanfall, Apex Legends czy gier Star Wars Jedi to wiedz że za każdą z tych produkcji stał człowiek którego wizja i przywództwo ukształtowały nie tylko same gry ale także podejście do ich tworzenia. Śmierć Vince’a Zampelli to strata dla całej społeczności graczy ponieważ był on twórcą który konsekwentnie stawiał na innowacje i odważne pomysły zamiast powtarzać sprawdzone schematy, co widać w ewolucji jego projektów od rewolucyjnego Modern Warfare przez futurystyczny Titanfall po emocjonalną sagę Jedi.
Jeśli interesujesz się branżą gier wideo śmierć Zampelli przypomina jak kruche jest życie nawet najbardziej wpływowych ludzi w tej dziedzinie i jak ważne jest docenianie twórców za życia. Warto sięgnąć po gry które stworzył aby uhonorować jego pamięć i odkryć lub na nowo doświadczyć tego co uczynił tę formę rozrywki tak wpływową i inspirującą dla milionów ludzi na całym świecie. Dla młodych deweloperów i osób marzących o karierze w grach historia Zampelli pokazuje że prawdziwy wpływ nie polega tylko na tworzeniu komercyjnych hitów ale także na budowaniu zespołów które ufają sobie nawzajem i mają przestrzeń do realizacji śmiałych wizji.
